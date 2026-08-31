 Iana Novac, vacanță în familie, între Istanbul și Grecia: „Ne-a fost tare dor!”
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Iana Novac, vacanță în familie, între Istanbul și Grecia: „Ne-a fost tare dor!”

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După un an plin de concerte, repetiții și proiecte, Iana Novac și-a pus familia pe primul loc și a plecat într-o vacanță în care timpul petrecut împreună a fost mai important decât orice program sofisticat. Artista, soțul ei, Octavian Dobrotă, cei doi copii și bunicii au avut parte de o escapadă în două țări, cu Istanbulul drept popas aniversar și Grecia ca destinație de suflet.

Iana Novac, vacanță în familie, între Istanbul și Grecia
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Iana Novac, vacanță în familie, între Istanbul și Grecia Foto: click.ro

Prima oprire a fost la Istanbul, unde familia a mers să îl sărbătorească pe Alexandru, care a împlinit 7 ani. Imaginile postate de artistă surprind o familie unită, relaxată și foarte veselă, în decorurile spectaculoase ale orașului de pe Bosfor. Au avut parte de plimbări, priveliști superbe și, bineînțeles, de momentele care rămân în albumul familiei.

„Am fost la Istanbul să-l sărbătorim pe Alexandru”

Din Turcia, aventura a continuat în Grecia, iar pentru Iana această parte a vacanței a avut o încărcătură specială. Artista spune că nu mai ajunsese în Grecia de șapte ani și că dorul de locurile de aici s-a simțit din plin.

Am fost la Istanbul să-l sărbătorim pe Alexandru, care a împlinit 7 anișori, apoi am plecat în Grecia în vacanță alături de bunici, așa cum plecăm în fiecare vară. De 7 ani nu am mai fost în Grecia și ne-a fost tare dor. Marea din Grecia este unică, pot să spun că am avut cea mai frumoasă vacanță”, povestește Iana Novac.

Și dacă ne-am aștepta ca o vedetă să povestească despre vacanțe pline de lux, restaurante exclusiviste sau activități spectaculoase, Iana surprinde prin simplitatea rețetei sale de fericire. Pentru ea, concediul perfect a însemnat mare, soare, mâncare bună, plimbări și, mai ales, familie.

Nu am făcut nimic special: mare, soare, mâncare bună, plimbări pe malul mării și cel mai important este că am petrecut timp împreună”, spune soprana.

Fotografiile din vacanță spun, de altfel, aceeași poveste. Iana apare alături de soț și copii, ba pe malul mării, ba la masă, ba în plimbările lor, iar zâmbetele sunt nelipsite. Unul dintre cele mai frumoase cadre o surprinde pe artistă alături de soțul ei, cu portul și apusul în fundal. Pentru Iana și soțul ei tenor, astfel de momente sunt cu atât mai prețioase cu cât programul profesional le ocupă o mare parte din timp.

Vacanța s-a încheiat, iar artista s-a întors la treabă cu bateriile încărcate. „Ne-am întors cu forțe proaspete pentru un nou an de muncă”, anunță Iana, care are deja agenda plină.

Primul eveniment important a fost la Nibiru, alături de trupa A.S.I.A., iar apoi urmează o toamnă bogată în concerte atât pentru A.S.I.A., cât și pentru Iana Novac. După zilele liniștite petrecute cu familia, artista revine, așadar, pe scenă. Cu aceeași energie, dar cu amintiri noi dintr-o vacanță în care, după cum spune chiar ea, cel mai important a fost timpul petrecut împreună.

 A.S.I.A. a electrizat Nibiru!

Legendara trupă A.S.I.A. a oferit unul dintre cele mai impresionante momente ale serii, imediat după Timbaland, la Retrograde Festival, pe 28 august 2026 la Arena Nibiru.

Legenda continuă.

Trupa A.S.I.A. a revenit în forță în prim-planul marilor festivaluri și a oferit, vineri noaptea,  la Retrograde Festival de la Nibiru, unul dintre cele mai spectaculoase și emoționante momente ale serii. Într-o atmosferă electrizantă, în fața unui public impresionant (peste 70000 de oameni, conform datelor organizatorilor), A.S.I.A. a urcat pe scenă imediat după show-ul lui Timbaland, într-un moment care a transformat nostalgia anilor 2000 într-o adevărată explozie de energie, muzică și emoție.

O întâlnire spectaculoasă între două generații de hituri.

Alegerea A.S.I.A. pentru a continua atmosfera creată de Timbaland nu a fost întâmplătoare. Cele două momente au reunit, pe aceeași scenă, două repere muzicale care au marcat profund cultura pop a anilor 2000. Dacă Timbaland a adus energia internațională a marilor producții care au dominat topurile mondiale, A.S.I.A. a readus publicului hiturile care au definit o generație în România, demonstrând că muzica adevărată nu îmbătrânește.

Primele acorduri ale pieselor A.S.I.A. au declanșat o reacție imediată din partea publicului, iar refrenele au fost cântate împreună cu artistele, într-un moment care a depășit simpla nostalgie. A fost o întâlnire cu o parte din istoria muzicii pop românești.

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