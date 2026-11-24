Ella Vișan, fosta concurentă de la Insula Iubirii, se pregătește de un an 2027 plin de surprize, iar una dintre ele ar putea fi chiar căsătoria! Blondina a mărturisit că a aflat că urmează să ajungă în fața altarului, deși, în momentul de față, nu există niciun bărbat în viața ei amoroasă. Iată ce previziune a primit și cum a comentat aceasta posibilitatea de a se căsători!

Ella Vișan, fosta iubită a lui Andrei Lemnaru. Foto: Arhiva Click!

Ella Vișan ar urma să se căsătorească în 2027. Ce i-a spus Tarotul

Fosta iubită a lui Andrei Lemnaru a vorbit și în cadrul emisiunii Insula Iubirii despre faptul că a apelat la ghicitul în cărți. La vremea respectivă, i s-ar fi spus că Andrei nu face parte din viitorul său, iar ulterior cei doi s-au despărțit, deși aveau nunta programată.

Acum, tânăra spune că a apelat din nou la Tarot și a aflat că anul 2027 ar putea fi unul special pentru ea, întrucât urmează să se căsătorească. În spirit de glumă, Ella a recunoscut că, înainte de toate, trebuie să își găsească și viitorul partener, având în vedere că momentan este singură.

„Sunt bine, sunt liniștită, mi-am ascultat Tarotul și mi-a zis că anul 2027 e anul meu și că mă și mărit (râde). Momentan nu e nimeni în viața mea, dar aparent pare că trebuie să-l găsesc, dacă a zis că mă și mărit (râde)”, a spus Ella Vișan pentru Spynews.ro.

Ella Vișan nu se lasă ghidată de previziunile Tarotului: „Un act nu ne leagă”

Deși a apelat la Tarot de mai multe ori, Ella Vișan susține că nu se lasă ghidată de previziunile pe care le primește. Mai mult, fosta concurentă de la Insula Iubirii consideră că un act oficial nu este cel care certifică iubirea și conexiunea dintre doi oameni.

Totuși, blondina recunoaște că îi place să asculte ceea ce îi spun cărțile și amintește, amuzată, că o previziune anterioară despre fostul ei partener s-a adeverit.

„Un act nu ne leagă, asta e clar, și nici nu certifică iubirea și conexiunea dintre noi, oamenii. Mie îmi place să ascult Tarotul, dar nu e ca și cum mă ghidez foarte mult după el. Cine știe! Data trecută, când mi-a zis că nu mă căsătoresc, nu m-am căsătorit (râde)”, a mai zis ea.

Ce calități trebuie să aibă viitorul iubit al Ellei Vișan

Cât despre bărbatul alături de care și-ar dori să își construiască o relație, Ella Vișan știe destul de clar ce așteptări are. Fosta concurentă de la Insula Iubirii își dorește un partener implicat, consecvent și comunicativ, pentru care fidelitatea să fie un lucru firesc.

„Să fie implicat, consecvent și comunicativ. Să fie comunicativ cu mine, nu cu altele (râde). Îmi plac bărbații înalți, dar nu am pretenții să fie musculoși sau ceva de genul. În principiu, doar să fie mai înalt decât mine, dar important este să fie implicat. Dacă e implicat, e tot ce trebuie”, a mai povestit Ella Vișan.

Ce planuri are Ella Vișan pentru 2027. Vrea să parcurgă El Camino

Dincolo de previziunea legată de viața sentimentală, Ella Vișan are deja și alte planuri importante pentru anul 2027. Fosta concurentă își dorește să parcurgă El Camino, celebrul traseu de pelerinaj care pornește din Franța și continuă până în Spania.

„Am planuri mari pentru 2027. Vreau să urc pe un munte important. Mă tot gândesc la drumul acela, la El Camino, care pleacă din Franța și ajungi în Spania. Mă gândesc foarte serios să-l fac în septembrie-octombrie. Eu am început să mă antrenez, am ajuns să merg și 26 de kilometri pe zi, deci chiar mă gândesc serios”, a mai zis ea.