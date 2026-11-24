La ani buni după ce colegele sale din trupa Spice Girls glumeau pe seama transformării sale într-o adevărată „doamnă a casei”, Geri Horner pare să le fi dat tuturor replica.

Geri Horner, fosta Spice Girl, și-a cumpărat un conac de 52 de milioane de lire Foto: Getty images

Artista și soțul ei, Christian Horner, au intrat recent în posesia uneia dintre cele mai spectaculoase proprietăți din Marea Britanie, un domeniu evaluat la aproximativ 52 de milioane de lire sterline.

O proprietate cu istorie și legături regale

Impresionantul domeniu se întinde pe aproximativ 1.700 de acri de teren și include parcuri, pășuni și terenuri agricole în apropiere de Banbury. Pentru Geri Horner, cunoscută ca admiratoare a romanelor lui Jane Austen, achiziția are și o semnificație aparte, potrivit Daily Mail.

Edgcote House a fost folosită drept decor pentru Netherfield, reședința lui Mr. Bingley, în celebra adaptare BBC din 1995 a romanului „Su”, în care au jucat Colin Firth și Jennifer Ehle.

În plus, proprietatea este clasificată drept monument istoric de gradul I și are o istorie impresionantă. Potrivit surselor apropiate cuplului, domeniul a aparținut cândva regelui Henric al VIII-lea, care l-ar fi oferit fostei sale soții, Anne of Cleves, în cadrul acordului de divorț.

Cei doi au primit cheile reședinței Edgcote House din Northamptonshire și le-au mărturisit apropiaților că aceasta reprezintă „casa visurilor lor”, locul în care intenționează să rămână pe termen lung.

Geri Horner, pasiunea pentru cai a fost principalul motiv al achiziției

Noua proprietate le oferă celor doi posibilitatea de a-și dezvolta proiectele ecvestre. Domeniul dispune de un hipodrom renovat, două baze profesionale pentru antrenamentul cailor de curse, piste speciale, paddock-uri și toate facilitățile necesare pentru creșterea și pregătirea acestora.

Surse apropiate familiei susțin că atât Geri Horner, cât și Christian Horner privesc proprietatea ca pe o responsabilitate, nu doar ca pe o investiție.

„Se consideră mai degrabă administratorii acestei clădiri extraordinare decât proprietarii ei. Vor să o păstreze și să o transmită generațiilor viitoare”, a declarat un apropiat al cuplului.

Un conac impresionant

Casa principală are nu mai puțin de opt dormitoare, mai multe dressinguri și cinci băi la etaj. În plus, proprietatea include șase saloane de recepție și 12 camere amenajate la mansardă, suprafața totală depășind 2.400 de metri pătrați.

Achiziția reprezintă un pas important chiar și pentru familia Horner, care locuia deja într-o reședință estimată la aproximativ 9 milioane de lire sterline în Oxfordshire. De-a lungul anilor, cuplul a depus zeci de cereri pentru modificări și extinderi ale proprietății, inclusiv pentru facilități destinate antrenării cailor.

Achiziția nu pare să fi reprezentat o problemă financiară pentru familie. Fostul director al echipei Red Bull Racing, Christian Horner, ar fi primit o compensație de aproximativ 80 de milioane de lire sterline după plecarea sa din Formula 1.