 Claudia Pătrășcanu, apel disperat către mama și sora lui Gabi Bădălău! „Să vă fie rușine dacă alegeți tăcerea sau indiferența”
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Claudia Pătrășcanu, apel disperat către mama și sora lui Gabi Bădălău! „Să vă fie rușine dacă alegeți tăcerea sau indiferența”

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Scandalul dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău este departe de a se încheia, potrivit ultimelor informații apărute în mediul online. Cântăreața a transmis pe rețelele de socializare un mesaj în care face apel atât la mama omului de afaceri, cât și la sora acestuia. Iată ce a avut de spus artista.

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău.
Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău. Foto: instagram

Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu au divorțat în urmă cu mai mulți ani, iar despărțirea nu a fost deloc lipsită de momente tensionate. Cei doi au ajuns inclusiv în instanță pentru custodia băieților pe care îi au împreună.

Claudia Pătrășcanu, apel către mama și sora lui Gabi Bădălău

De câteva săptămâni, un nou scandal planează în jurul situației unuia dintre copii, care, potrivit artistei, nu mai locuiește de câteva luni alături de ea. Claudia Pătrășcanu își dorește ca fiul său să se întoarcă acasă și susține că fostul soț nu i-ar permite să comunice cu micuțul și nici să îl aducă înapoi, în condițiile în care copiii au domiciliul la mamă, potrivit celor declarate de aceasta.

Artista a publicat un mesaj în care face referire la iubirea dintre mamă și copil și la legătura profundă care există între aceștia. Claudia Pătrășcanu a ales să citeze un pasaj din Sfânta Scriptură, înainte de a le adresa un apel direct celor două femei din familia fostului soț.

„În Sfânta Scriptură, la Isaia 49:15, întâlnim întrebarea: «Poate o femeie să uite copilul pe care-l alăptează?». Dumnezeu însuși folosește iubirea dintre mamă și copil ca imagine a unei legături profunde”, începe mesajul Claudiei Pătrășcanu.

„Să nu uitați un lucru: Dumnezeu este judecătorul suprem”

În continuarea mesajului, Claudia Pătrășcanu le-a cerut mamei și surorii omului de afaceri să încerce să se pună în locul ei și să înțeleagă suferința unei mame care nu poate petrece timp alături de copilul său. Vedeta a mărturisit cât de mult îi simte lipsa fiului său, Nicolas, și le-a transmis celor două femei că ar trebui să privească situația și din perspectiva unei mame.

„Și acum fac un apel către cele două mame din casa ta.

Către mama ta, care ți-a dat viață, și către sora ta, care este, la rândul ei, mamă a doi copii. Vă întreb pe amândouă, de la mamă la mamă: cum puteți privi această situație fără să vă puneți măcar o clipă în locul unei mame? Dar v-ați imaginat vreodată cum ar fi să treacă cinci luni în care să nu mai puteți petrece timp firesc cu unul dintre copiii voștri? Să vreți să-l luați în brațe, să-l sărutați înainte de culcare și să simțiți să îi spuneți că este totul pentru voi? Și dacă iubirea de mamă este atât de sfântă pentru voi, de ce nu ar merita și iubirea mea pentru Nicolas același respect?

Mesajul Claudiei Pătrășcanu.
Mesajul Claudiei Pătrășcanu. Foto: Instagram

Și să nu uitați un lucru: Dumnezeu este judecătorul suprem. Dumnezeu vede. Dumnezeu știe. Iar conștiința fiecărui om ar trebui să fie primul lui judecător.

Să vă fie rușine dacă alegeți tăcerea sau indiferența în locul unui îndemn firesc: «Du copilul acasă, lângă mama lui. Lasă-l să fie iubit, îmbrățișat și să-și trăiască în liniște copilăria».

Dacă mâine ați fi în locul meu sau al altei mame, ce ați simți? Ce ați face? Cui i-ați cere ajutorul?”, a scris Claudia Pătrășcanu pe Instagram.

Claudia Pătrășcanu: „Tu ai parte de îmbrățișările mamei tale”

Într-un alt mesaj publicat pe rețelele de socializare, Claudia Pătrășcanu a făcut referire la faptul că fiul său, Gabriel, nu ar fi fost prezent la aniversarea ei, deși ar fi participat la ziua de naștere a bunicii sale. Totodată, artista a adus în discuție relația dintre Gabi Bădălău și mama acestuia, făcând o serie de reproșuri la adresa fostului soț.

„La o vârstă la care un bărbat ar trebui să își poată gestiona singur viața, tu alegi în continuare protecția și grija mamei tale. Și atunci te întreb: dacă tu, la 40 de ani, nu te poți desprinde de mama ta, cum poți considera că un copil de numai 9 ani poate trăi firesc departe de a lui?

Tu ai parte de îmbrățișările mamei tale. Dar Nicolas? Cine îi dă înapoi serile în care nu a putut să mă îmbrățișeze, diminețile alături de fratele lui, momentele în care ar fi vrut să fie acasă? De cinci luni trăiesc durerea unei mame care nu își poate strânge copilul în brațe, așa cum o făcea înainte. Și îți amintesc ceva: ai considerat important ca Gabriel să fie prezent la aniversarea mamei tale. Dar pe 6 octombrie, de ziua mea, nu l-ai lăsat să suflăm împreună în lumânările de pe tort”, a scris Claudia Pătrășcanu, pe Instagram.

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