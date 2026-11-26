Katy Perry, în vârstă de 42 de ani, și partenerul său, fostul premier al Canadei Justin Trudeau de 54 de ani, au atras din nou atenția rețelelor sociale, după ce artista a publicat miercuri pe Instagram o fotografie în care cei doi apar alături de președintele Franței, Emmanuel Macron. Cum au reacționat fanii.

Katy Perry și iubitul ei, Justin Trudeau, într-o călătorie în Europa. Foto: Instagram

Imaginea face parte dintr-un carusel foto care documentează recenta lor escapadă în Europa, postare însoțită de descrierea „Debutul european al tunsorii bob”, prin care cântăreața își prezintă noua coafură.

Katy Perry și Justin Trudeau, alături de Emmanuel Macron

Katy Perry a publicat o serie de poze pe contul său de Instagram, în care a arătat diverse momente din călătoria ei din Europa alături de iubitul ei, Justin Trudeau. Cei doi, care sunt într-o relație de mai bine de un an, au jucat cărți și au participat la diverse evenimente. O fotografie mai puțin obișnuită a fost cea în care apare și președintele Franței, Emmanuel Macron.

Fotografia este de tip selfie, în care Emmanuel Macron, zâmbitor, pare că se bagă în fotografia cuplului. Postarea nu a rămas fără comentarii din partea fanilor, care s-au arătat surprinși de apariția liderului francez.

Fotografia cu Emmanuel Macron, alături de Katty Perry și Justin Trudeau, care a stârnit controverse. Foto: Instagram

Cum au reacționat fanii

Fanii s-au amuzat pe seama postării și au fost luați prin surprindere. „O postare de pe Instagram a lui Katy Perry cu Emmanuel Macron nu era pe lista mea de bingo”, a comentat un utilizator de pe rețelele de socializare.

„Katy Perry e aici, colecționând lideri mondiali ca pe niște misiuni secundare”, a spus altcineva, făcând referire la fotografia artistei și a lui Trudeau, care a făcut furori în decembrie 2025, cu fostul prim-ministru al Japoniei, Fumio Kishida .

„LOL, selfie-ul cu Macron. Katy, ce ne faci?”, a întrebat miercuri un al treilea fan, în timp ce un al patrulea a scris: „Ce naiba caută Macron aici?”

Perry și Trudeau, fostul prim-ministru al Canadei, au fost văzuți pentru prima dată împreună în iulie 2025, plimbându-se prin Parcul Mount Royal din Montreal.

Cântăreața a avut anterior o relație cu actorul Orlando Bloom din ianuarie 2016 până în iunie 2025. Între timp, ea fost căsătorită cu comedianul acuzat de viol și agresiune sexuală Russell Brand din octombrie 2010 până în decembrie 2012.

Trudeau și soția sa, Sophie Grégoire Trudeau, și-au anunțat oficial divorțul în august 2023, după 18 ani de căsnicie.