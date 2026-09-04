 Katy Perry face comparații între Orlando Bloom și Justin Trudeau? Fostul partener i-a dăruit un copil, iar actualul e „iubirea vieții mele”
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Katy Perry face comparații între Orlando Bloom și Justin Trudeau? Fostul partener i-a dăruit un copil, iar actualul e „iubirea vieții mele”

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Celebra cântăreață își analizează viața sentimentală, fostă și actuală, iar concluziile la care a ajuns l-ar putea răni pe tatăl copilului ei.

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Foto: Profimedia

Katy Perry recunoaște că despărțirea de Orlando Bloom, după aproape zece ani petrecuți împreună și un copil care le îmbogățește viața, a fost extrem de dureroasă, însă noroc cu fostul premier canadian Justin Trudeau, care a apărut în viața ei atunci când se aștepta mai puțin și a devenit… „iubirea vieții mele”.

Într-un interviu acordat revistei „People”, vedeta de 41 de ani a mărturisit că anul trecut a fost „incredibil de greu” pentru ea, mai ales pentru că se afla în turneul mondial „Lifetimes” departe de prieteni și familie și suferea crunt din cauza distanțării de cel care-i era logodnic.

„Plângeam și mă simțeam atât de departe de toți. Dar apoi mi-am dat seama că aveam tot sprijinul pe care-l puteam dori în oamenii de lângă mine, iar acest lucru m-a ajutat să-mi revin”, a povestit Katy.

Despărțirea de Orlando Bloom a fost confirmată oficial în iulie 2025, deși cei doi își încheiaseră relația cu o lună mai devreme. Katy Perry privește acum la acea perioadă fără regrete, cu toate că i-a cauzat mari dezamăgiri și dureri. „Nu aș fi rămas nouă ani într-o relație dacă nu ar fi existat lecții importante de învățat. Fiecare relație este ca un profesor, te învață ceva”, a ținut ea să explice.

Pe lângă prieteni și familie, care i-au fost alături cât au putut de mult în timpul despărțirii de Orlando Bloom, Katy Perry a mai avut un umăr pe care să poată plânge – Justin Trudeau. Cei doi au fost văzuți pentru prima dată împreună la o cină în Montreal, iar artista a confirmat relația cu el câteva luni mai târziu, în timpul unui concert la Praga, când a răspuns în glumă unui fan care a cerut-o în căsătorie: „Nu, sunt deja cu altcineva.”

Astăzi, Perry descrie relația cu Trudeau drept una „vindecătoare”: „Este incredibil de susținător, îmi știe versurile și are o inimă uriașă. Ne potrivim prin felul în care iubim și sunt profund recunoscătoare pentru asta.”

Artista a dezvăluit că i-a spus cu mult timp în urmă terapeutului său că își dorește o iubire „epică, legendară”, iar acum simte că și-a găsit, în sfârșit, piesa lipsă din puzzle. Însă oare cum se simte Bloom știind că Trudeau este marea iubire a vieții lui Katy, iar despre el n-a foslosit asemenea apelative flatente?!

foto - Profimedia

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