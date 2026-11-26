Celebrele surori au plecat în Coreea de Sud pentru a testa cele mai noi proceduri de înfrumusețare, însă experiența s-a transformat într-un adevărat coșmar!

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Kim și Khloé au povestit că au ajuns într-o situație disperată după ce au încercat o serie de tratamente cosmetice, iar efectele au fost atât de vizibile, încât vedetele au preferat să se ascundă în hotel.

Khloé Kardashian a făcut dezvăluirile în cadrul podcastului său, „Khloé in Wonder Land”, când a stat de vorbă cu prietena sa, La La Anthony, care le-a însoțit în călătorie. Vedeta de reality show a povestit, amuzată acum de întreaga situație, că ea și Kim au experimentat aproape orice procedură li s-a recomandat, fără să știe exact ce presupunea fiecare intervenție.

„Kim și cu mine ne-am întors deformate, iar zborul cu avionul n-a făcut decât să agraveze situația. Kim arăta ca Stewie din Family Guy”, a povestit Khloé, făcând referire la celebrul personaj animat.

Potrivit acesteia, situația a fost atât de neplăcută încât „victimele” nu au mai ieșit din hotel pe durata restului călătoriei. În loc să exploreze Coreea de Sud, Kim și Khloé au ajuns să-și petreacă timpul în camerele lor de hotel, încercând să aștepte estomparea efectelor nedorite ale procedurilor.

„Am avut încredere în medici și nu știam ce ne fac”

Khloé a recunoscut că totul a început încă din prima zi, când ea și Kim au decis să încerce mai multe tratamente estetice. Comunicarea cu personalul medical s-a realizat prin intermediul unui translator, iar vedetele susțin că nu au înțeles pe deplin ce proceduri urmau să li se efectueze.

„Dacă ne întreabă cineva, nu știm ce am făcut, pentru că pur și simplu am avut încredere în medici. Era un trăducător cu noi. Noi spuneam: «OK, sigur. Cantitatea asta - perfect!». Te întinzi pe masă, ei îți fac diverse lucruri, iar tu te întrebi: «Asta era oare ceea ce ne-am înțeles să-mi facă?»”, a relatat Khloé.

Vedeta a descris experiența drept una șocantă, mai ales pentru că rezultatele imediate au fost departe de ceea ce își imaginau. Aspectul lor după tratamente, combinat cu umflăturile accentuate de zborul cu avionul, le-a făcut să regrete amarnic experimentul cosmetic.

Mama lor a izbucnit în lacrimi când le-a văzut

Momentul a fost cu atât mai dramatic cu cât, la întoarcerea acasă, mama lor, Kris Jenner, a fost șocată de felul în care arăta Kim Kardashian. Khloé Kardashian a povestit că aceasta a izbucnit în lacrimi și s-a temut că fiica ei faimoasă și-a distrus definitiv trăsăturile.

Din fericire, efectele nu au fost permanente. Khloé a spus că, în cele din urmă, totul a revenit la normal, iar fețele lor și-au recăpătat aspectul obișnuit, fără modificări de durată.

În ciuda experienței care le-a dat mari emoții, Khloé a tratat întâmplarea cu umor și a încheiat povestea într-o notă surprinzătoare: „A fost atât de distractiv, trebuie să mai facem așa ceva!”. Era o glumă, evident!