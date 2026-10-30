 „Am văzut tot!” Kim Kardashian, invitată acasă la Elizabeth Taylor imediat ce starul hollywoodian a murit
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

„Am văzut tot!” Kim Kardashian, invitată acasă la Elizabeth Taylor imediat ce starul hollywoodian a murit

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Vedeta de reality show a avut parte de o experiență cu totul specială când a fost invitată în locuința legendei Hollywoodului, Elizabeth Taylor, la scurt timp după moartea acesteia. Ce-a căutat acolo?

image
Foto: Profimedia, Instagram

Dezvăluirea a fost făcută într-un filmuleț publicat miercuri pe Instagram, în care Kim Kardashian apare într-un magazin Bulgari, unde probează celebrul colier cu smaralde și diamante care i-a aparținut lui Elizabeth Taylor. Bijuteria a fost purtată de actriță în mai multe ocazii și a fost vândută ulterior casei de modă pentru suma de 6.587.500 de dolari, după moartea acesteia.

Kim le-a povestit reprezentanților Bulgari că ea a avut ocazia să vadă colierul chiar în locuința actriței. „Când a murit, am fost invitată în casa ei și mi s-a arătat seiful în care își păstra toate bijuteriile, înainte ca acestea să fie scoase de acolo. Am putut să văd totul: casa, bijuteriile încă aflate în seif, mobilierul și toate lucrurile ei”, a povestit Kardashian.

Aceasta a continuat: „Am avut ocazia să intru acolo la scurt timp după ce a murit. Știu că sună incredibil, dar am putut să văd toate aceste lucruri în dressing-ul ei mov.”

Momentul a fost cu atât mai emoționant cu cât Kim Kardashian a dezvăluit că avusese și o conversație telefonică cu Elizabeth Taylor, înainte de moartea acesteia, în 2011, în cadrul căreia au vorbit chiar despre celebra bijuterie.

Colierul cu smaralde și diamante a fost un cadou oferit actriței de soțul său, Richard Burton. Când echipa Bulgari a explicat povestea bijuteriei, Kris Jenner, mama lui Kim, a reacționat amuzată: „Ce bărbat extraordinar!”

„Acest colier a fost scos din arhive special pentru tine, Kim. Nu este ceva ce facem în mod obișnuit”, i-a explicat unul dintre reprezentanții casei de bijuterii, iar Kim nu și-a putut ascunde emoția în momentul în care a văzut colierul. „Sunt extrem de emoționată!”, a exclamat vedeta înainte de a proba piesa spectaculoasă. Iar mama ei a întrebat-o apoi, în glumă: „Cum te simți, Liz?”

Ghid de cumpărături

banner dan negru jpg
#Exclusiv Click!
După vânzarea Kanal D, Dan Negru vorbește despre viitorul televiziunii! Anunț-bombă despre Revelion: „Cândva voi reveni!” Interviurile Click!
Magicianul Robert Tudor, foto Facebook jpg
Video „De unde are măscăriciul ăsta bani?” Ce le răspunde magicianul Robert Tudor celor care pun această întrebare după ce îi văd casele Vedete românești
image
Accident în lanț lângă Iași. Momentul impactului, surprins de o cameră de bord. Șase persoane sunt rănite adevarul.ro
image
#Război în Ucraina
Putin spune că Rusia este pregătită de război cu Europa. Amenințarea liderului de la Kremlin: „Nimeni să nu uite acest lucru” adevarul.ro

Parteneri

image
Andrei Cordea, salariu de 1 milion de euro! Ofertă oficială pentru starul lui CFR Cluj www.fanatik.ro
image
Satul cu 1.500 de locuitori unde un apartament de 55 mp costă 16.000 de euro. Tinerii lasă Capitala pentru el observatornews.ro
image
Finlanda a deschis o anchetă după ce Google a tăiat 400.000 de copaci ca să construiască un centru de date www.antena3.ro
image
Primarul USR din Corbeanca, denunțat la DNA de 5 consilieri locali. Edilul e acuzat că falimentează intenționat compania de salubritate a primăriei www.gandul.ro
image
Facturi mai mici la căldură de la 1 noiembrie. TVA-ul scade la 11% pentru consumatorii casnici, școli și spitale www.wowbiz.ro
image
Actorul Nikolaj Coster-Waldau, cunoscut din „Game of Thrones”, prins în mijlocul atacurilor aeriene din Ucraina! Ce s-a întâmplat cu acesta www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Ce s-a ales Cătălina, fosta soție a lui Gabi Balint. Cum arată la 52 de ani și din ce face bani as.ro
image
Un moștenitor refuză să vândă casa. Ce pot face ceilalți și când se poate ajunge la vânzare prin instanță playtech.ro
image
Ședință de urgență la FCSB după 0-1 la Bistrița?! „E inadmisibil! Cu Rapid a fost o întâmplare” www.fanatik.ro
image
I-am aflat tariful Mirei de la Insula iubirii 2026. Pentru doar 16 euro... www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
La 51 de ani, îndrăgita vedetă a anunțat că medicii au diagnosticat-o cu autism și ADHD „Am medicamente, dar nu vreau să le iau” www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Petrecerea scandaloasă a Prințesei Grace Kelly, unde zodia decidea cine trece de ușă! Nu s-au admis decât... Scorpionii okmagazine.ro
image
Legenda celui mai dotat rege din istorie. Avea nevoie de un dispozitiv special pentru a-și consuma căsătoria okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
30 octombrie 1938: Ziua în care americanii au aflat de la radio că extratereștrii au invadat Pământul historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Vrăjitoarea care putea deveni regină. Povestea unui proces care a zguduit Curtea Regală a Angliei historia.ro
theo rose si anghel damian
Theo Rose și Anghel Damian, costumați în drăcușori la serbarea lui Sasha! Ce i-a făcut să aleagă ținutele Vedete românești
image png
VideoCum a reușit Patrick Stewart să depășească traumele unei copilării marcate de violență. Locul care i-a adus liniște: „M-am simțit în siguranță” Vedete internaționale
oana roman jpg
Oana Roman, trei apariții la Gala VIVA!, la 27 de ani distanță! Cum arăta vedeta în tinerețe. Imagini de colecție Vedete românești
angela rusu jpg
Angela Rusu, țepuită în America de un organizator de evenimente român. Greșeala făcută de artistă Vedete românești
eduard vladescu jpg
Cum reacționează pasagerii când îl văd pe pilotul Eduard Vlădescu. Ispita de la „Insula Iubirii”, asaltată de fani Vedete românești
Alessandro Safina si Laura Maria Calafeteanu jpg
Adevărul despre despărțirea dintre Alessandro Safina și Laura Maria Calafeteanu. Ce a îndurat românca înainte să plece Vedete românești
andreea popescu (3) jpg
Cine plătește chiria penthouse-ului în care locuiește Andreea Popescu după divorțul de Rareș Cojoc Vedete românești
Alex Velea și Antonia Instragram
De ce nu are Alex Velea permis de conducere? „Probabil nu îmi voi lua niciodată” Vedete românești
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Viața neștiută a Laurei Codruța Kövesi. Două căsnicii, un divorț și marele regret al femeii care a ajuns să conducă Parchetul European actualitate.net