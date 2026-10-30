„Am văzut tot!” Kim Kardashian, invitată acasă la Elizabeth Taylor imediat ce starul hollywoodian a murit

Vedeta de reality show a avut parte de o experiență cu totul specială când a fost invitată în locuința legendei Hollywoodului, Elizabeth Taylor, la scurt timp după moartea acesteia. Ce-a căutat acolo?

Foto: Profimedia, Instagram

Dezvăluirea a fost făcută într-un filmuleț publicat miercuri pe Instagram, în care Kim Kardashian apare într-un magazin Bulgari, unde probează celebrul colier cu smaralde și diamante care i-a aparținut lui Elizabeth Taylor. Bijuteria a fost purtată de actriță în mai multe ocazii și a fost vândută ulterior casei de modă pentru suma de 6.587.500 de dolari, după moartea acesteia.

Kim le-a povestit reprezentanților Bulgari că ea a avut ocazia să vadă colierul chiar în locuința actriței. „Când a murit, am fost invitată în casa ei și mi s-a arătat seiful în care își păstra toate bijuteriile, înainte ca acestea să fie scoase de acolo. Am putut să văd totul: casa, bijuteriile încă aflate în seif, mobilierul și toate lucrurile ei”, a povestit Kardashian.

Aceasta a continuat: „Am avut ocazia să intru acolo la scurt timp după ce a murit. Știu că sună incredibil, dar am putut să văd toate aceste lucruri în dressing-ul ei mov.”

Momentul a fost cu atât mai emoționant cu cât Kim Kardashian a dezvăluit că avusese și o conversație telefonică cu Elizabeth Taylor, înainte de moartea acesteia, în 2011, în cadrul căreia au vorbit chiar despre celebra bijuterie.

Colierul cu smaralde și diamante a fost un cadou oferit actriței de soțul său, Richard Burton. Când echipa Bulgari a explicat povestea bijuteriei, Kris Jenner, mama lui Kim, a reacționat amuzată: „Ce bărbat extraordinar!”

„Acest colier a fost scos din arhive special pentru tine, Kim. Nu este ceva ce facem în mod obișnuit”, i-a explicat unul dintre reprezentanții casei de bijuterii, iar Kim nu și-a putut ascunde emoția în momentul în care a văzut colierul. „Sunt extrem de emoționată!”, a exclamat vedeta înainte de a proba piesa spectaculoasă. Iar mama ei a întrebat-o apoi, în glumă: „Cum te simți, Liz?”