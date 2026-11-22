Mariah Carey și-a surprins admiratorii cu o apariție departe de imaginea elegantă și sofisticată cu care i-a obișnuit de-a lungul timpului. Cântăreața în vârstă de 57 de ani a fost fotografiată de paparazzi în timp ce se relaxa pe balconul hotelului de lux în care era cazată în Rio de Janeiro. Fără machiajul spectaculos de pe scenă și îmbrăcată în pijamale, artista a avut un look diferit de cel cu care apare în fața publicului.

Mariah Carey, apariție neașteptată în pijamale, pe balconul unui hotel de lux Foto: arhiva Click!

Cântăreața se bucura de câteva momente de liniște după concertul susținut în Brazilia. Așezată pe un șezlong și cu un pahar de vin roșu în mână, Mariah admira priveliștea oceanului. Pentru această ocazie, a ales un set de pijamale în dungi alb-negre, completat de ochelari de soare Gucci și câteva inele masive.

Fotografiile surprinse în hotel au apărut după ce prestația artistei de la concertul din São Paulo, din 17 noiembrie, a generat numeroase reacții în mediul online.

În înregistrările de pe scenă, Mariah Carey părea să se deplaseze cu dificultate, fiind însoțită și sprijinită de un dansator. La un moment dat, alți membri ai echipei au ajutat-o să execute chiar și o mișcare simplă cu piciorul. De asemenea, fanii au remarcat rigiditatea artistei și energia scăzută în timpul interpretării piesei „Fantasy”.

Imaginile de la concertul din Brazilia au stârnit îngrijorarea fanilor

Imaginile au devenit rapid virale, iar admiratorii au început să își exprime îngrijorarea în secțiunea de comentarii.

„Faptul că are nevoie să fie susținută în felul acesta și că totul pare să facă parte din spectacol spune multe. Ceva nu este în regulă”, a scris un utilizator.

„O respect enorm, dar chiar sunt îngrijorat. Este bine?”, a comentat altcineva.

„Lăsând glumele la o parte, este bine?”, a întrebat un alt fan.

Pe lângă mesajele îngrijorătoare, au existat și reacții ironice. Unii internauți au comparat felul în care se mișca artista cu starea unei persoane aflate sub efectul sedativelor, în timp ce alții au făcut glume despre dansatorii care păreau să o susțină la fiecare pas.