Mariah Carey, fotografie rară alături de gemenii săi. Cum arată acum Moroccan și Monroe, la 15 ani

Mariah Carey și-a surprins fanii cu o apariție rară alături de gemenii săi, Moroccan și Monroe. Cei doi adolescenți, care au împlinit 15 ani, au apărut într-o fotografie de familie publicată recent pe Instagram, iar imaginile au atras imediat atenția.

Mariah Carey, fotografie rară alături de gemenii săi Foto: Profimedia

Fotografia a fost publicată de Moroccan Cannon pe rețelele sociale. În imagine, adolescentul apare alături de mama sa, în timp ce sora lui, Monroe, este cea care face fotografia.

Mariah Carey apare zâmbitoare, cu părul blond lăsat în bucle lejere și îmbrăcată într-un top alb. Moroccan a însoțit fotografia de mesajul „on a lark” („spontan” n.r).

Cântăreața îi are pe cei doi gemeni cu fostul său soț, Nick Cannon, și a vorbit de mai multe ori despre talentul și personalitatea copiilor săi.

„Rocky este un geniu tehnic. Ar putea face orice și eu îl voi susține. El și Roe sunt amândoi niște genii creativi”, a declarat Mariah Carey pentru E!News în decembrie 2022.

Artista spune că este impresionată de calitățile artistice ale celor doi și se bucură că aceștia i-au moștenit talentul muzical.

„Sincer, timbrul lor atunci când cântă este atât de frumos și sunt atât de recunoscătoare că au moștenit asta de la mine. Abia aștept să văd ce vor deveni și cine vor ajunge să fie!”.

De-a lungul anilor, Moroccan și Monroe au avut mai multe apariții alături de mama lor. Cei doi au urcat pe scenă împreună cu Mariah la concerte și au avut o apariție-surpriză în timpul spectacolului artistei de la Macy's Thanksgiving Day Parade (Parada de Ziua Recunoștinței Macy's), în 2022.

„Este cea mai mare onoare”

Mariah Carey recunoaște că este o adevărată bucurie pentru ea să-și vadă copiii implicați în proiectele sale. Artista spune că gemenii participă atunci când își doresc și când consideră că experiența va fi una distractivă.

„Când vor să se implice și simt că va fi ceva distractiv, vin, participă la repetiții și se implică foarte mult. Este o bucurie atât de mare să-i pot privi atunci când sunt complet implicați, relaționând cu ceilalți prieteni ai lor – mulți dintre ei fiind cântăreți sau dansatori aspiranți care nu s-au născut în lumea divertismentului”.

Deși recunoaște că cei doi au avantajul de a avea părinți celebri, Mariah spune că le-a cerut întotdeauna să muncească pentru ceea ce își doresc.

„Cred că este important ca ei să învețe aceste lecții pentru că eu am crescut fără acest privilegiu și trebuie să înțeleagă că este atât de important să încerce din răsputeri și să facă tot ce pot mai bine. Este cea mai mare onoare pentru mine să-i privesc strălucind”.

Moroccan și Monroe au crescut în lumina reflectoarelor, însă Mariah Carey pare hotărâtă să le ofere libertatea de a-și alege propriul drum. Fotografia recentă este una dintre rarele ocazii în care gemenii apar împreună cu celebra lor mamă.