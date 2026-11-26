Liviu Vârciu le-a transmis un mesaj emoționant urmăritorilor săi, după ce a aflat că icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului „Gherontissa”, de la Sfântul Munte Athos, va ajunge pentru prima dată în România. Artistul i-a îndemnat pe oameni să viziteze lăcașul de cult și să aprindă o lumânare pentru cei dragi.

Liviu Vârciu își anunță fanii că Icoana Maicii Domnului „Gherontissa” ajunge în România. Foto: Facebook

Printre cei care au dorit să împărtășească vestea cu urmăritorii săi se numără și Liviu Vârciu. Artistul a mărturisit că este bucuros de acest eveniment religios și i-a încurajat pe oameni să profite de ocazie pentru a se ruga și a aprinde o lumânare pentru cineva drag.

Mesajul transmis de Liviu Vârciu

Liviu Vârciu este una dintre cele mai cunoscute vedete din showbizul românesc, iar postările sale din mediul online sunt urmărite cu interes de numeroși fani. De curând, prezentatorul TV a împărtășit cu urmăritorii săi o veste legată de un eveniment religios important, care urmează să aibă loc în județul Teleorman.

Vedeta a publicat un mesaj prin care le-a adus la cunoștință sosirea icoanei în România, transmițându-le totodată un îndemn la credință și rugăciune.

„Vă dau și vouă o veste care m-a bucurat. Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului «Gherontissa» vine pentru prima dată în România, de la Sfântul Munte Athos. Între 27 noiembrie și 2 decembrie o găsiți la Mănăstirea Pantocrator, în Drăgănești-Vlașca, Teleorman. Dacă ajungeți, aprindeți o lumânare și pentru cineva drag. Maica Domnului să ne ocrotească pe toți!”

Program special de slujbe la Mănăstirea Pantocrator

Potrivit programului publicat de Doxologia, în perioada 27 noiembrie – 2 decembrie, la Mănăstirea Pantocrator sunt pregătite mai multe slujbe și momente liturgice speciale. Programul debutează vineri, 27 noiembrie, când este anunțată întâmpinarea icoanei, de la ora 12:00. În aceeași seară, credincioșii vor putea participa la Taina Sfântului Maslu, Paraclisul Maicii Domnului și slujba de sfințire a apei.

Pe parcursul zilelor următoare sunt programate Sfinte Liturghii, acatiste și privegheri. Un moment deosebit va avea loc în noaptea de 1 spre 2 decembrie, când va fi organizată o priveghere în cinstea Icoanei Maicii Domnului „Gherontissa”, prăznuită în Sfântul Munte Athos pe 2 decembrie. În ultima zi, programul va cuprinde Sfânta Liturghie, Vecernia, Paraclisul și o nouă Sfântă Liturghie.