 Cadoul de nuntă pe care Liviu Vârciu și soția lui nu-l vor uita niciodată: „Nașii noștri ne-au făcut o surpriză”
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Cadoul de nuntă pe care Liviu Vârciu și soția lui nu-l vor uita niciodată: „Nașii noștri ne-au făcut o surpriză”

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La doi ani de la nunta lor, Liviu Vârciu a publicat pe canalul său de YouTube imagini de colecție din vacanța de vis trăită în Santorini, cadoul de neuitat primit din partea nașilor chiar cu ocazia căsătoriei. 

Vacanța în Santorini pe care Liviu Vârciu nu o poate uita
Vacanța în Santorini pe care Liviu Vârciu nu o poate uita Foto: Instagram

Romantism și peisaje spectaculoase în Grecia pentru Liviu Vârciu și Anda Călin. Cuplul a trăit momente memorabile în celebra insulă Santorini, bucurându-se de darul special primit din partea părinților spirituali.

Surpriză de neuitat din partea nașilor: vacanță romantică pe stâncile din Santorini

Nunta lor a avut loc în urmă cu doi ani, moment în care părinții spirituali le-au oferit un dar cu totul special: un sejur exclusivist în Santorini, una dintre cele mai spectaculoase destinații din lume.

Deși timpul a trecut, amintirile acelei călătorii au rămas extrem de vii, iar acum artistul a decis să împărtășească abia recent cu publicul experiența trăită atunci pe tărâmul elen.

Încântat de experiența trăită alături de partenera sa de viață, Liviu Vârciu a documentat întreaga escapadă într-un material video publicat pe canalul său de YouTube.

Imaginile surprind din plin farmecul insulei elene, cu panorame spectaculoase către mare, celebrele trepte săpate în stâncă, apusuri de poveste și zile însorite petrecute pe ambarcațiuni în larg.

Planuri amuzante pe mare: „Îmi iau un velier de 65.000 de euro și plec singur de nebun!”

În timpul unei plimbări cu barca pe apele albastre ale Mării Egee, artistul nu a ratat ocazia de a face un spectacol de umor în stilul său caracteristic. Inspirat de atmosfera marină, Liviu Vârciu a început să detalieze în glumă următoarea achiziție extravagantă pe care ar vrea să o facă, stârnind hohote de râs din partea soției:

„Îmi iau un velier de 65.000 de euro și plec singur de nebun să trec oceanul!”, a exclamat artistul.

Reacția Andei nu a întârziat să apară, aceasta taxând imediat cu zâmbetul pe buze fantezia soțului ei și amintindu-i, cu multă ironie fină și afecțiune, că nu s-ar descurca niciodată singur pe ape și că este complet dependent de sprijinul ei în viața de zi cu zi.

Sursa Youtube

Aniversare la malul mării: cum au marcat doi ani de căsnicie pe plaja din Constanța

Marcarea celor doi ani de la nunta lor de vis a coincis cu un moment plin de romantism petrecut chiar pe litoralul românesc. Ziua aniversară, duminică 23 august, i-a găsit pe Anda Călin și Liviu Vârciu la Constanța, unde artistul a susținut un concert în fața fanilor.

După spectacol, în zorii zilei următoare, cei doi soți au profitat de liniștea dimineții și au ieșit la o plimbare pe malul apei. Ținându-se de mână ca la începutul relației, îndrăgostiții au împărtășit un dialog plin de afecțiune și tandrețe, artistul transmițându-le fanilor cu multă mândrie și căldură: „Ca să înțelegeți cât de mult mă iubește!”.

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