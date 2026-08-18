Liviu Vârciu, pe primul loc în topul Laurei Andreșan. Ce a scos la iveală despre artist: „Eram amândoi tineri”

În anii 2000, Laura Andreșan a devenit una dintre cele mai controversate și mediatizate figuri din presa mondenă. Fosta jurnalistă a ajuns rapid în atenția publicului prin aparițiile și declarațiile sale despre viața personală, iar presa a supranumit-o „Profa de sex”. Ulterior, Laura Andreșan a continuat să abordeze deschis teme legate de sexualitate, publicând inclusiv articole și materiale pe această temă.

Laura Andreșan, declarații despre Liviu Vârciu

Laura Andreșan a vorbit deschis despre una dintre idilele care i-au rămas în memorie. Fosta soție a lui Grasu XXL a făcut un top al bărbaților alături de care a trăit momente speciale, iar pe primul loc l-a plasat pe Liviu Vârciu. Cei doi s-au cunoscut în perioada în care erau foarte tineri, iar Laura și-a amintit cu nostalgie de întâlnirea lor.

„Pe primul loc a fost Liviu Vârciu! Am avut o întâlnire foarte interesantă, eram amândoi tineri, eram copii, mă rog…frumoși…Era și… bănuiesc… că, este, un bărbat frumos, dar a fost… (n.r. e nostalgică). Era foarte jucăuș, a fost întâlnire plăcută, nu neapărat doar partea intimă, a fost frumos”, a dezvăluit Laura Andreșan la „Online Story by Cornelia Ionescu”.

„Așa a fost și în cazul lui”

În perioada anilor 2000, lumea mondenă era mult mai restrânsă, iar vedetele ajungeau să se întâlnească frecvent la evenimente, petreceri sau lansări. Laura Andreșan își amintește că astfel de ocazii erau și contexte în care oamenii din showbiz ajungeau să se cunoască și să se apropie.

„Noi ne întâlneam atunci, dacă o revistă făcea o petrecere, eram toți prezenți, dacă se făcea o lansare, eram toți prezenți, deci ne vedeam, ne plăceam, nu ne plăceam, ne vedeam. Așa a fost și în cazul lui”, a spus ea.

Ce spunea Laura Andreșan despre începuturile sale în lumea mondenă

Laura Andreșan a ajuns în atenția publicului larg și după ce a realizat un top al bărbaților din România, bazat pe propriile experiențe. Materialul a făcut multă vâlvă la vremea respectivă și a contribuit la imaginea care i-a adus în presa tabloidă celebra poreclă de „Profa de sex”. Ani mai târziu, Laura a explicat însă că ideea acelui top a venit și pe fondul interesului uriaș pe care astfel de subiecte îl aveau atunci.

„Au fost și vremuri în care au fost încurajate astfel de apariții foarte mult, fiindcă vindeau foarte mult. Eu, de exemplu, am fost încurajată de către Dinu Patriciu (n.r. patronul ei de atunci), face to face, să fac acel TOP și nu a fost extraordinar de bine plătit, așa cum s-a spus, am luat foarte puțin. Mi-a făcut o angajare”, a povestit Laura.

Liviu Vârciu: „Eu am fost gelos în tinereţile mele ciudate”

Și Liviu Vârciu a vorbit, la un moment dat, despre perioada în care era mai tânăr și despre felul în care privea relațiile. Actorul recunoștea că gelozia făcea parte din comportamentul său în tinerețe, însă spune că, odată cu trecerea anilor, a căpătat mai multă încredere în propria persoană și a ajuns să își vadă altfel calitățile.

„Eu am fost gelos în tinereţile mele ciudate, cu cât am mai înaintat în vârstă, mi-am dat seama că sunt cine sunt, nu că sunt Liviu Vârciu, dar sunt un bărbat mişto. Oleacă de bătaie ştiu, iubesc animalele, am umor, sunt de casă, gătesc, mă uit la filme, fac dragoste 15-16 minute. Cu tot cu duş”, a declarat Liviu Varciu.

Laura Andreșan și Grasu XXL au pus punct unei relații care dura de 12 ani

Laura Andreșan și Grasu XXL au format un cuplu timp de 12 ani, iar în urma relației lor s-a născut fiica lor, Maria. Povestea de iubire a ajuns însă la final în 2020, când cei doi au decis să se despartă. Laura a vorbit ulterior despre perioada respectivă și a dezvăluit că ea a fost cea care a luat decizia de a pune punct relației, chiar dacă artistul ar fi încercat să repare lucrurile dintre ei.

În cadrul emisiunii „În Oglindă”, Laura Andreșan a mărturisit că trecea printr-o perioadă extrem de dificilă la momentul separării. Era în perioada postpartum, își pierduse tatăl și se confrunta deja cu probleme în relația cu Dragoș. Vedeta spune că, pentru ea, despărțirea a devenit o alegere necesară pentru a putea merge mai departe.

„Sper să nu rănesc pe nimeni, în special pe Dragoș și pe Maria când o să fie mai mare. Când va fi mai mare și va vedea înregistrarea asta, o să știe. Eu l-am părăsit pe Dragoș. Eu am plecat, eu am vrut separarea, divorțul, eu am luat decizia. Ulterior, Dragoș a depus efort, cel puțin așa părea. Încerca să mă readucă în casa pe care o construisem.

Dar eu am pus stop, eu am inițiat despărțirea. Eu nu mai sunt femeia care a intrat în relație și care a fost în relația cu Dragoș. În momentul despărțirii eram în postpartum. Tata murise, a fost un doliu groaznic. Noi deja eram în certuri. Eu, dacă nu plecam în acel moment, mă anihilam. Era opțiunea. Eram ori să plec, ori să trăiesc. Și am ales să trăiesc. Acesta este adevărul de la acel moment”, a povestit Laura Andreșan, în cadrul emisiunii „În Oglindă”.