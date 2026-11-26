Halle Berry (60 de ani) traversează o perioadă dificilă, după ce a dezvăluit că relația cu fiul ei, Maceo (13 ani), s-a deteriorat pe fondul disputei pentru custodie cu fostul soț, Olivier Martinez (60 de ani).

Halle Berry încearcă să obțină din nou custodia comună

Actrița încearcă să obțină din nou custodia comună, astfel încât Maceo să petreacă în mod egal timpul cu ambii părinți, după ce o decizie temporară a instanței i-a redus timpul petrecut cu băiatul și nu-i mai permite să-l țină la ea peste noapte.

Halle Berry susține că e o mamă bună Foto: Getty Images

În actele depuse marți la instanță, avocații lui Halle Berry susțin că relația dintre actriță și fiul ei s-a deteriorat în perioada în care băiatul a stat mai mult timp cu tatăl său. „Relația dintre mamă și fiu este cea care a avut de suferit”, au precizat aceștia, avertizând că ruptura s-ar putea adânci dacă judecătorul nu intervine.

Potrivit Page Six, actrița a petrecut o singură noapte cu Maceo după o perioadă de peste șapte săptămâni în care nu a putut să-l țină la ea peste noapte. Avocații susțin că băiatul a devenit tot mai distant și sfidător și că a ajuns să decidă singur când și dacă vrea să-și vadă mama.

Actrița, care deține o avere de 90 de milioane de dolari, spune că lucrurile au stat cu totul altfel în vacanța de vară, când ea și Maceo au petrecut aproximativ șase săptămâni împreună, inclusiv în Fiji, unde relația lor s-ar fi îmbunătățit. Schimbarea ar fi apărut după ce băiatul s-a întors la tatăl său, în septembrie.

Maceo se află în grija tatălui său, Olivier Martinez Foto: Instagram

Berry cere acum revenirea la programul anterior, care prevedea alternarea săptămânilor petrecute în casa fiecărui părinte, și propune ședințe de terapie de familie pentru a repara relația cu fiul ei. În conflict a intervenit și logodnicul actriței, muzicianul Van Hunt.

Acesta a declarat că a încercat de mai multe ori să-i ajute pe foștii soți să ajungă la o înțelegere, descriind-o pe Berry drept o mamă iubitoare și devotată. El a mai spus că are, la rândul său, o relație apropiată cu Maceo.

Olivier Martinez a cerut ordin de restricție împotriva lui Halle Berry

De cealaltă parte, Martinez a cerut inițial un ordin de restricție pentru violență domestică și custodia exclusivă a băiatului.

Olivier Martinez, fostul soț al lui Halle Berry Foto: Getty Images

Solicitarea i-a fost însă respinsă de instanță, după un proces de șapte zile, judecătorul concluzionând că nu a prezentat suficiente dovezi pentru a-și susține acuzațiile. Actorul ceruse atât custodia legală, cât și pe cea fizică exclusivă, fără drept de vizită pentru fosta soție.

O nouă audiere în disputa pentru custodie este programată pentru 17 decembrie. Halle Berry și Olivier Martinez s-au căsătorit în 2013, iar actrița a depus actele de divorț în 2015. Separarea lor a fost oficializată în 2016, iar în 2023 cei doi au ajuns la un acord privind custodia fiului lor.

Fiica mai mare a actriței, Nahla Aubry (18 ani), din relația cu modelul Gabriel Aubry, ar putea fi chemată ca martoră în acest conflict. Tânăra a declarat că nu și-a văzut niciodată mama agresându-l fizic pe fratele ei.