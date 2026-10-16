 Halle Berry și Olivier Martinez, în conflict pentru custodia fiului lor. Decizia importantă luată de instanță
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Halle Berry și Olivier Martinez, în conflict pentru custodia fiului lor. Decizia importantă luată de instanță

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Fiul în vârstă de 13 ani al actriței Halle Berry și al fostului său soț, Olivier Martinez, va putea depune mărturie în cadrul disputei juridice dintre cei doi privind custodia minorului. 

Halle Berry și Olivier Martinez, în conflict pentru custodia fiului lor
Halle Berry și Olivier Martinez, în conflict pentru custodia fiului lor Foto: Instagram

Minorul se va putea prezenta în instanță

Halle Berry și fostul său soț, Olivier Martinez, se află în prezent în plin proces pentru obținerea custodiei fiului lor, după ce actrița ar fi fost acuzată că a încercat să îl stranguleze. Potrivit documentelor judiciare citate Entertainment Weekly, declarațiile adolescentului vor fi limitate la solicitarea privind emiterea unui ordin de restricție.

Avocatul lui Olivier Martinez a declarat că actorul consideră important ca fiul său să fie ascultat de instanță și să poată relata propria versiune a evenimentelor. Potrivit acestuia, posibilitatea de a depune mărturie îi oferă adolescentului șansa de a-și exprima punctul de vedere în fața judecătorilor.

Halle Berry a respins categoric acuzațiile. În documentele depuse la dosar, câștigătoarea premiului Oscar a declarat că nu și-a abuzat niciodată copilul, sub nicio formă. Actrița a subliniat că este o susținătoare a victimelor violenței domestice și că nu s-ar comporta niciodată violent față de fiul său.

Conform actriței, fostul partener „acordă o importanță deosebită mărturiei unui copil de treisprezece ani cu neurodiversitate, care și-a petrecut ultimele două săptămâni în principal în grija lui Olivier și cu care, după cum a recunoscut chiar Olivier, a discutat despre acuzații, proces și mărturia pe care urma să o dea”.

De asemenea, actrița a afirmat că observațiile logodnicului său, Van Hunt, și ale fiicei sale de 18 ani, Nahla Aubry, care ar fi fost mai aproape de evenimentele investigate, nu au fost luate suficient în considerare.

„Nu l-am abuzat niciodată pe Maceo, nici fizic, nici emoțional, nici în vreun alt fel”, a afirmat ea într-o declarație depusă la Curtea Superioară din Los Angeles și obținută de EW. „Sunt o victimă a violenței domestice și ajut victimele violenței domestice. Nu sunt o persoană care comite acte de violență. Nu i-aș face niciodată rău copilului nostru”.

Când a izbucnit conflictul dintre Halle Berry și Olivier Martinez

Conflictul dintre foștii parteneri a reizbucnit luna trecută, după ce Olivier Martinez a acuzat-o pe actriță că l-ar fi agresat fizic pe băiat în timpul unui incident petrecut pe 26 septembrie. Actorul a solicitat un ordin de restricție de urgență și custodie exclusivă, susținând că fiul lor ar fi fost victima unui comportament violent.

Halle Berry și Olivier Martinez s-au căsătorit în 2013 și s-au despărțit trei ani mai târziu. Divorțul lor a fost finalizat în 2023, când cei doi au ajuns la un acord privind custodia comună a fiului lor, Maceo.

Actorul Olivier Martinez a depus în instanța din Los Angeles niște documente care îi afectează grav reputația starului hollywoodian, iar „Daily Mail” a făcut publice părți din dosarul cu pricina. Conform celor susținute de fostul partener de viață al actriței, Halle Berry a fost violentă cu fiul lor Maceo, de numai 12 ani.

Potrivit documentelor citate de presa americană, incidentul a avut loc pe 26 septembrie 2026, iar Martinez susține că Berry a sărit asupra băiatului și l-a prins de gât, în timp ce striga: „Cine este dominant acum, cine?”.

În declarația lui Olivier, acesta afirmă că adolescentul a reușit să scape de criza de furie a mamei sale și că ulterior și-a sunat tatăl, cerându-i să vină să-l ia „chiar acum”.

Episoade repetate de agresivitate

Conform declarației lui Martinez, conflictul din 26 septembrie a început în timp ce Maceo se juca folosind o cască de realitate virtuală. El susține că Berry i-a spus că arată „atât de prost” și că este „un idiot” pentru că se joacă în asemenea fel, iar de la niște glume „nevinovate, situația a escaladat rapid.

Drept urmare, Olivier Martinez a primit apeluri și mesaje urgente de la Maceo, în acea seară, și s-a deplasat rapid la locuința lui Berry pentru a-l lua pe băiat de-acolo și a-l asigura că totul va fi bine.

În urma acuzațiilor, instanța i-a acordat fostului soț al actriței custodie primară temporară asupra lui Maceo și a emis un ordin temporar de restricție care o vizează pe vedeta din „Die Another Day” (2002). Până la următoarea audiere, programată pentru 16 octombrie, ea își poate vedea fiul în cadrul unui program stabilit de instanță, două zile pe săptămână și în weekenduri alternative.

Martinez susține că episodul regretabil de la sfârșitul lunii septembrie nu este un caz izolat. În documentele depuse la tribunal, el susține că, în ultimul an și jumătate, Berry a mai apelat de forță fizică în relația cu fiul ei - l-a trântit, la un moment dat, pe Maceo la podea și l-a luat la trânte, pe post de joacă, însă destul de agresiv.

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