 Noi tensiuni între Halle Berry și fostul soț! Fiul lor de 13 ani ar vrea să spună judecătorilor ce s-a întâmplat
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Noi tensiuni între Halle Berry și fostul soț! Fiul lor de 13 ani ar vrea să spună judecătorilor ce s-a întâmplat

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Conflictul juridic dintre Halle Berry și fostul său soț, Olivier Martinez, a cunoscut o nouă evoluție după ce actorul francez a susținut într-un document depus în instanță că fiul lor, Maceo, în vârstă de 13 ani, dorește să își spună propria versiune a faptelor în fața judecătorilor.

Halle Berry jpg
Foto: arhivă

Olivier Martinez susține că fiul său vrea să fie ascultat de instanță

Potrivit documentelor judiciare citate de Daily Mail, Martinez afirmă că adolescentul este îngrijorat că nimeni nu îi va crede relatarea despre un incident petrecut la sfârșitul lunii septembrie. Actorul susține că fiul său și-ar dori să fie audiat de instanță pentru a explica personal ce s-a întâmplat.

În declarația depusă la dosar, Olivier Martinez afirmă că băiatul ar fi făcut inclusiv o fotografie imediat după incidentul aflat în centrul disputei, deoarece se temea că ceea ce spune va fi ignorat.

Actorul consideră că fiul său ar trebui să aibă posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere și susține că refuzul de a-i oferi această șansă l-ar putea descuraja să semnaleze eventuale probleme în viitor.

Acuzații și dezmințiri

La începutul lunii, Olivier Martinez a obținut temporar un ordin de restricție împotriva lui Halle Berry, invocând acuzații potrivit cărora actrița ar fi avut un comportament nepotrivit față de fiul lor în timpul unui incident petrecut pe 26 septembrie. Berry a respins toate acuzațiile formulate împotriva sa.

În noile documente, Martinez susține și că o serie de afirmații făcute de actriță într-o cerere depusă ulterior în instanță ar fi inexacte. El contestă acuzațiile potrivit cărora ar fi împiedicat administrarea unui tratament recomandat pentru fiul lor și afirmă că deciziile medicale au fost luate de specialiștii care îl urmăresc pe adolescent.

La rândul său, Halle Berry a solicitat recent reinstaurarea unui acord de custodie împărțită în proporție egală, după ce Olivier Martinez a obținut custodia principală a fiului lor în urma procedurilor recente.

Potrivit documentelor judiciare, actrița a finalizat recent și un program online de parenting solicitat în contextul procesului aflat în desfășurare.

O relație începută pe platourile de filmare

Halle Berry și Olivier Martinez s-au cunoscut în 2010, pe platourile de filmare ale producției „Dark Tide”. Cei doi s-au căsătorit în 2013, an în care s-a născut și fiul lor, Maceo.

Cuplul s-a despărțit în 2016, iar divorțul a fost finalizat în 2023. În urma acordului stabilit atunci, cei doi au împărțit custodia copilului, iar actrița s-a obligat la plata unei pensii alimentare.

Următoarea audiere în acest caz este programată pentru 16 octombrie.

Ghid de cumpărături

banner toma cuzin leca jpg
#Exclusiv Click!
Verdictul psihologului Radu Leca, după reținerea lui Toma Cuzin: „Nu e doar un caz penal, ci un om aflat într-o luptă cu dependența” Vedete românești
Vlăduța Lupău jpg
Cum arată vila de trei milioane de euro a Vlăduței Lupău și a lui Adi Rus: „Mobila este făcută toată la comandă” Vedete românești
image
Adolescentă de 14 ani, spulberată de o dubă, în timp ce mergea cu un copil de trei ani în brațe adevarul.ro
image
Topul scumpirilor în septembrie 2026: chiriile au explodat cu 40%. Inflația a urcat la 6,61% adevarul.ro

Parteneri

image
„Poate să ia Rapid titlul?”. Ce răspuns a dat Șumudică și cum a analizat lupta la play-off www.fanatik.ro
image
O insulă cu două lacuri și debarcader se vinde la prețul unui apartament. Viața aici vine însă cu o provocare observatornews.ro
image
Cineva a vândut nopți de cazare cu 25 de euro în centrul Veneţiei și orașul s-a umplut cu mii de oameni care nu aveau unde să doarmă www.antena3.ro
image
Administrația Trump îi retrage sprijinul ambasadoarei SUA din Grecia și-i cere demisia, după scandalul care a implicat și România www.gandul.ro
image
Amenzi de până la 50.000 de lei pentru românii care își închid balconul fără acte. În ce condiții se poate dubla impozitul pe apartament www.wowbiz.ro
image
Cât costă o noapte la hotelul de 5 stele din Maroc, unde Culiță Sterp a dus-o pe Daniela de ziua ei. Prețul este cât un salariu mediu www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Fostul jucător român cunoscut, acuzat de o ţeapă imobiliară de tip Nordis: „De aproape 8 luni n-a vorbit cu noi” as.ro
image
De ce nu poate fi deocamdată demisă directoarea ANM, după scandalul cheltuielilor. Detaliul care blochează orice decizie playtech.ro
image
”După discursul tău, deja îmi e milă de Drăguș”. Golgheterul naționalei României pune presiune uriașă pe starul de la FCSB www.fanatik.ro
image
Prima reacție a PRO TV după ce actorul Cuzin Toma ar fi fost reținut. Ce spun despre comportamentul lui Firicel din Las Fierbinți www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Andreea Raicu și Virgil Ianțu, reacții furibunde după declarațiile scandaloase ale lui Mugur Mihăescu despre femei: „O femeie v-a adus pe lume!” Ce a putut să spună, chiar în Parlamentul României, actorul devenit politician www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Vești îngrijorătoare de la Palatul norvegian. Ce se întâmplă cu proaspăta regină Mette-Marit okmagazine.ro
image
Meghan, mai subțire ca niciodată, a stârnit îngrijorare printre fani. Ducesa doar gătește biscuițeii, nu-i și mănâncă okmagazine.ro
image
#Antichitate
Îngropat cu o piatră în gură, sub pragul unei săli monumentale: misterul unui ritual vechi de 3.700 de ani historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Cum a fost transformat Cristofor Columb într-un simbol al Statelor Unite? historia.ro
Design fără titlu (5) png
Anisia Gafton a devenit mamă! Primele declarații emoționante după naștere: „Cel mai frumos sentiment din lume!” Vedete românești
banner marinela chelaru jpg
#Exclusiv Click!
Marinela Chelaru îi apare în vis soțului ei, la un an de la moarte! Mărturisirea emoționantă: „Îmi cântă piese venite parcă din altă lume” Vedete românești
anca serea jpg
Anca Serea, amenințată în fața fiicei sale! Vedeta a mers la Poliție: „A spus că știe unde stau” Vedete românești
nicu si nicolae guta facebook jpg
Fiul lui Nicolae Guță, închisoare cu executare după problemele cu drogurile. „Inculpatul nu prezintă garanții” Vedete românești
Rod Stewart GettyImages jpg
Lamborghini-ul lui Rod Stewart, scos la licitație cu un dolar. La ce sumă s-a ajuns Vedete internaționale
mihai bobonete jpg
Mihai Bobonete a prins „monstrul” din baltă! Cum arată știuca uriașă care l-a lăsat fără cuvinte Vedete românești
image png
Codin Maticiuc și Raluca Lăzăruț, poveste de dragoste de doar trei săptămâni! „Voi fi veșnic pe o listă a lui Codin” Vedete românești
banner toma cuzin leca jpg
#Exclusiv Click!
Verdictul psihologului Radu Leca, după reținerea lui Toma Cuzin: „Nu e doar un caz penal, ci un om aflat într-o luptă cu dependența” Vedete românești
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Anisia a născut! Prima fotografie emoționantă cu bebelușul, chiar din maternitate. Ce sex are copilul actualitate.net