Noi tensiuni între Halle Berry și fostul soț! Fiul lor de 13 ani ar vrea să spună judecătorilor ce s-a întâmplat

Conflictul juridic dintre Halle Berry și fostul său soț, Olivier Martinez, a cunoscut o nouă evoluție după ce actorul francez a susținut într-un document depus în instanță că fiul lor, Maceo, în vârstă de 13 ani, dorește să își spună propria versiune a faptelor în fața judecătorilor.

Foto: arhivă

Olivier Martinez susține că fiul său vrea să fie ascultat de instanță

Potrivit documentelor judiciare citate de Daily Mail, Martinez afirmă că adolescentul este îngrijorat că nimeni nu îi va crede relatarea despre un incident petrecut la sfârșitul lunii septembrie. Actorul susține că fiul său și-ar dori să fie audiat de instanță pentru a explica personal ce s-a întâmplat.

În declarația depusă la dosar, Olivier Martinez afirmă că băiatul ar fi făcut inclusiv o fotografie imediat după incidentul aflat în centrul disputei, deoarece se temea că ceea ce spune va fi ignorat.

Actorul consideră că fiul său ar trebui să aibă posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere și susține că refuzul de a-i oferi această șansă l-ar putea descuraja să semnaleze eventuale probleme în viitor.

Acuzații și dezmințiri

La începutul lunii, Olivier Martinez a obținut temporar un ordin de restricție împotriva lui Halle Berry, invocând acuzații potrivit cărora actrița ar fi avut un comportament nepotrivit față de fiul lor în timpul unui incident petrecut pe 26 septembrie. Berry a respins toate acuzațiile formulate împotriva sa.

În noile documente, Martinez susține și că o serie de afirmații făcute de actriță într-o cerere depusă ulterior în instanță ar fi inexacte. El contestă acuzațiile potrivit cărora ar fi împiedicat administrarea unui tratament recomandat pentru fiul lor și afirmă că deciziile medicale au fost luate de specialiștii care îl urmăresc pe adolescent.

La rândul său, Halle Berry a solicitat recent reinstaurarea unui acord de custodie împărțită în proporție egală, după ce Olivier Martinez a obținut custodia principală a fiului lor în urma procedurilor recente.

Potrivit documentelor judiciare, actrița a finalizat recent și un program online de parenting solicitat în contextul procesului aflat în desfășurare.

O relație începută pe platourile de filmare

Halle Berry și Olivier Martinez s-au cunoscut în 2010, pe platourile de filmare ale producției „Dark Tide”. Cei doi s-au căsătorit în 2013, an în care s-a născut și fiul lor, Maceo.

Cuplul s-a despărțit în 2016, iar divorțul a fost finalizat în 2023. În urma acordului stabilit atunci, cei doi au împărțit custodia copilului, iar actrița s-a obligat la plata unei pensii alimentare.

Următoarea audiere în acest caz este programată pentru 16 octombrie.