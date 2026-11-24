Lia Bugnar a fost invitata lui Gojira în cea mai recentă ediție a podcastului „Aproximativ Discuții”, unde a vorbit deschis despre culisele vieții de actriță și scenaristă, despre frustrările, rivalitățile și prejudecățile legate de vârstă din industrie.

Ce a împiedicat-o pe Lia Bugnar să accepte peste 20 de roluri în filme Foto: Youtube

În cadrul discuției, artista a rememorat unul dintre cele mai importante momente ale carierei sale: apariția în celebrul film „Patul conjugal”, în care a interpretat-o pe Stela, o casieră de cinematograf.

De ce a renunțat Lia Bugnar la părul blond după premiera filmului „Patul conjugal”

Impactul rolului din „Patul conjugal” a fost atât de puternic încât actrița a început să fie recunoscută și asociată imediat cu personajul său, inclusiv în sălile de cinema. La acel moment era blondă, exact ca Stela, însă reacțiile pe care le-a auzit din public au determinat-o să ia o decizie radicală privind imaginea ei.

După ce a mers într-o zi la film și a auzit din sală spectatori care îi strigau replica „Ce-mi faci tu mie, Stelo!”, Lia Bugnar a ales să își schimbe look-ul și să se vopsească brunetă, dorind să se desprindă de eticheta personajului.

Complexul fizic care a determinat-o să refuze aproximativ 20 de propuneri de casting

Întrebată de Gojira de ce a urmat o perioadă în care nu a mai apărut în filme după premiera producției „Patul conjugal”, Lia Bugnar a dezvăluit motivul real: un complex fizic puternic, legat de faptul că era foarte slabă, care a făcut-o să refuze orice proiect ce presupunea scene de nuditate. Deși sperase că apariția din acel film o va ajuta să își depășească nesiguranțele legate de propriul corp, acest lucru nu s-a întâmplat.

„Eram extraordinar de complexată de cât sunt de slăbănoagă, umblam cu două perechi de pantaloni pe mine”, a mărturisit Lia Bugnar în podcastul lui Gojira.

Din cauza acestui disconfort, după premiera filmului, actrița a început să trieze drastic ofertele primite, punând aceeași întrebare fiecărui regizor sau director de casting care o suna, până când telefoanele s-au oprit complet.

„După premieră sunau telefoanele: «Bună ziua, sunt cutărică, aș vrea să te chem la un casting». Și eu spuneam: «E cu dezbrăcat?». Și oamenii ziceau: «Daaa...». Și eu ziceam: «Nu, mulțumesc!». Și am făcut asta preț de vreo 20 de telefoane și după n-a mai sunat nimeni. Cred că s-a dus vestea că nu sunt sănătoasă la cap și aia a fost”, a povestit actrița cu umor.

Sursa Youtube