Imagine rară cu Ioana Ginghină și tatăl ei. Mărturisirea emoționantă făcută de actriță

Ioana Ginghină a publicat o fotografie emoționantă pe rețelele de socializare, însoțită de un mesaj despre copilăria sa și legătura specială cu familia. Cu ocazia nunții surorii sale, Elena, actrița a împărtășit o imagine în care apare alături de aceasta și de tatăl lor, Dan Ginghină.

Imagine rară cu Ioana Ginghină și tatăl ei Foto: Facebook

Deși nu a avut parte de o copilărie perfectă, vedeta spune că părinții săi au contribuit la formarea femeii care este astăzi. Ioana Ginghină preferă să își țină viața privată departe de ochii publicului, motiv pentru care a vorbit rareori despre familia în care a crescut.

Ioana Ginghină: „Cred că unele lucruri nu se schimbă niciodată”

Părinții actriței, Costantina și Dan Ginghină, locuiesc în Sibiu, iar revederile cu aceștia reprezintă momente speciale pentru vedetă. Recent, după nunta surorii sale, Ioana Ginghină a publicat un mesaj emoționant în care a rememorat legătura cu tatăl său și clipele petrecute împreună cu familia.

„N-am avut copilăria perfectă. Dar, datorită părinților mei, sunt femeia care sunt astăzi. Aici, în poze, suntem fetele lui tata.

Pozele astea îmi plac pentru că nu sunt despre cum stăm la poză. Sunt despre felul în care ne uităm unii la alții, despre râsul nostru, despre emoția unei zile importante și despre legăturile care rămân. La nunta surorii mele, pentru câteva minute, parcă n-am mai fost două femei adulte cu viețile noastre.

Am fost din nou fetele lui tata. Și cred că unele lucruri nu se schimbă niciodată.”

Ce a învățat Ioana Ginghină de la părintele ei

Fost profesor de sport, tatăl actriței i-a insuflat pasiunea pentru mișcare și importanța unui stil de viață sănătos. Ioana Ginghină a vorbit în nenumărate rânduri despre relația cu părintele său și despre obiceiurile pe care le-a învățat de la acesta, inclusiv în ceea ce privește alimentația și menținerea greutății.

Actrița mărturisea, în urmă cu ceva timp, că tatăl ei a învățat-o cât de important este să aibă grijă de ceea ce mănâncă și să facă mișcare în mod constant.

„Tot de la tata am învăţat cum şi de ce este necesar să ai grijă de alimentaţie. Nimeni nu s-ar fi gândit poate că tata, care este cotat ca fiind slab, are grijă de ceea ce mănâncă şi se cântăreşte aproape zilnic. La 1,80 m înălţime are maximum 67 kg. Sigur că l-au ajutat probabil şi arderile, metabolismul, dar el tot timpul are o preocupare în a-şi menţine greutatea. Sportul nu îl face pentru a slăbi, ci pentru că îi place să facă mişcare”, povestea Ioana Ginghină pe rețelele de socializare.