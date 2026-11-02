„Aș lăsa tot ce am muncit”. F Charm ar renunța la toată averea și cariera pentru un singur lucru. Mărturisirea emoționantă a artistului

Cunoscut pentru piese cu un puternic impact emoțional precum „Baba Vanga”, „Doamne ferește” (alături de Theo Rose), „Căsnicie pe hârtie” sau „Patru anotimpuri”, F. Charm a făcut confesiuni dureros de sincere despre prețul succesului și valorile care îl definesc.

Ce l-ar face pe F. Charm să renunțe la tot ce a construit în carieră Foto: Instagram

Invitat în platoul emisiunii „Invitatul de 12”, moderată de Cosmin Cernat și transmisă simultan la Radio Impuls și Kanal D2, artistul pe numele său real Bogdan Florin Vlăsceanu a vorbit deschis despre sacrificiile din spatele notorietății și legătura profundă cu femeia care i-a ghidat pașii în viață.

F. Charm: „Să fii bogat în sărăcie”. Sacrificiul suprem pentru o clipă alături de bunica sa

Crescut și educat de bunica lui, F. Charm consideră că cele mai mari daruri primite nu au fost materiale, ci morale. Învățat să rămână drept și demn indiferent de greutăți, compozitorul și interpretul a recunoscut că aplauzele scenei și câștigurile materiale pălesc în fața dorului de familie.

„Cel mai important lucru pe care mi l-au transmis bunicii este să fiu bogat în sărăcie”, a mărturisit artistul, completând cu o declarație cutremurătoare despre dorința sa cea mai mare: „Aș lăsa tot ce am, tot ce am muncit, nivelul carierei, ca să mai stau cu ea, cu bunica mea, în bucătărie”, potrivit Libertatea.

Școala străzii din Rahova, trei cumpene la volan și crezul adevărului

Formarea lui Bogdan Florin Vlăsceanu a fost strâns legată de realitatea dură a cartierului bucureștean Rahova. Acolo a ascultat pentru prima dată repetițiile lăutarilor din zonă, pe care i-a admirat pentru rigoare și pasiune, descoperind ulterior muzica hip-hop a titanilor americani. Versurile acestora nu i-au părut străine, ci oglindeau exact viața dură pe care o vedea zilnic pe străzile din cartier:

„Eu cumva trăind în Rahova am asimilat foarte bine ce spuneau ei, pentru că eu asta vedeam zi de zi pe stradă și nu știu dacă m-a lovit muzica atât de mult cât realitatea din ea”, a explicat artistul.

Destinul său a fost marcat și de cumpene teribile, trecând de-a lungul anilor prin trei accidente de mașină serioase, episoade la limita supraviețuirii care l-au forțat să reevalueze totul și să înțeleagă că planurile omului sunt fragile.

Chiar dacă a existat o perioadă în care a simțit nevoia să se distanțeze de producția muzicală, a revenit la marea sa chemare călăuzit de un principiu ferm de viață: „Decât o minciună dulce, mai bine un adevăr amar... Amăreala aia poate să se transforme în dulce, dacă este un adevăr”.