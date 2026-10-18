Ce relație are Andreea Raicu cu mama sa, la 87 de ani! Mărturisirea vedetei: „Mă inspiră în fiecare zi”

Este o zi specială în familia Andreei Raicu. Vedeta sărbătorește astăzi ziua de naștere a mamei sale. Femeia care i-a dat viață tocmai ce a împlinit 87 de ani. Mesajul emoționant transmis de fosta prezentatoare.

Andreea Raicu și mama ei. Foto: Instagram

Andreea Raicu, mesaj emoționant de ziua mamei sale

Andreea Raicu a transmis un mesaj emoționant pentru mama sa, Virginia Gheorghiu, care împlinește astăzi 87 de ani. Vedeta susține că este doar un număr, deoarece femeia care i-a dat viață are încă un suflet tânăr și plin de viață.

„Și dacă o cunoașteți, știți că vârsta asta pare doar un număr pe care cineva l-a scris din greșeală în buletinul ei. Mama iubește oamenii. Îi place să fie înconjurată de ei, să povestească, să râdă, să afle ce mai face fiecare. Are un spirit atât de tânăr, încât e la fel de tânără ca mine”, se arată în mesajul prezentatoarei.

De asemenea, Andreea Raicu afirmă că mama ei este și o femeie aventuroasă. Niciodată nu spune „Nu” la plecări, indiferent de locație. Ba mai mult, din cele spuse de fosta prezentatoare au fost împreună și în New York.

„Oricând o sun și îi spun „Mama, vrei să mergem?”, ea e deja pregătită. La munte, la mare sau într-o destinație îndepărtată, chiar și la New York. Fără „poate”, fără „să mă gândesc”. Doar „când plecăm?”.Mă inspiră în fiecare zi. Prin pofta ei de viață, prin curiozitate, prin cât de mult îi place să încerce lucruri noi. Prin căldura și blândețea ei, prin eleganța pe care n-a pierdut-o niciodată. Și prin iubirea pe care o pune în oameni și în tot ce face”, mai scrie Andreea Raicu.

Cele două vor pleca în vacanță curând

Vedeta susține că mama ei este o sursă de inspirație și se bucură enorm de faptul că s-a acceptat așa cum e ea, nu-și mai face griji în privința vârstei, ci alege să trăiască momentul și să se bucure de lucrurile frumoase din viața ei. De asemenea, Andreea Raicu dă de înțeles că urmează o nouă vacanță în care vor pleca împreună.

„Când mă uit la ea, înțeleg că frumusețea nu are vârstă. Vine din interior. Din cât de bine ești cu tine. Din faptul că ai acceptat viața și momentul în care ești și nu te mai lupți cu ea. La mulți ani, mama! Te iubesc enorm și mă bucur din tot sufletul că te am lângă mine. Și ține bagajul pregătit, că plecăm curând”, se mai arată în postarea ei de pe Instagram.

Cu ce probleme se confruntă mama vedetei

În urmă cu un an, Andreea Raicu a povestit despre vizita la mama ei. Au stat de vorbă și s-au relaxat împreună, timp în care vedeta și-a organizat agenda pentru săptămâna următoare. La plecare, Andreea Raicu și-a uitat cheile, așa că i-a cerut mamei sale să iasă la poartă. Virginia Gheorghiu avea, atunci, câteva probleme la genunchi și la coloană, deplasându-se cu dificultate.

„Mă aștepta la poartă, cu cheile și cu zâmbetul pe buze. Deși are 85 de ani, probleme la genunchi și coloană și uneori se mișcă greu, a ieșit afară fără să se plângă sau să protesteze. Căldura, calmul și zâmbetul ei mi-au dat o stare atât de bună.

Mă uitam la ea și mă gândeam că, deși viața i-a dat multe provocări și i-a luat multe, asta nu a făcut-o să devină nici negativă, nici frustrată, nici nemulțumită, ba din contră. Mama mi-a reamintit astăzi cât de important este să îți păstrezi bucuria vieții și să nu lași nimic să te amărască. Te iubesc tare, mami”, a scris Andreea Raicu, în urmă cu mai bine de un an, pe rețelele de socializare.