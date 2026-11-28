Loredana Groza a atras din nou atenția pe rețelele de socializare, după ce a publicat o serie de fotografii în ipostaze îndrăznețe. Artista a ales o ținută neagră, cu bretele subțiri, și a pozat într-un decor intim, pe un pat cu lenjerie albă. Imaginile o surprind cu părul blond aranjat în bucle lejere și un machiaj care îi evidențiază trăsăturile.

Loredana s-a pozat în ipostaze îndrăznețe Foto: Instagram

Postarea a stârnit reacții diferite în rândul celor care îi urmăresc activitatea online. În timp ce unii au apreciat felul în care arată cântăreața și au felicitat-o pentru apariție, alții au criticat alegerea de a publica asemenea fotografii. Comentariile au readus în discuție vârsta artistei, decența și felul în care ar trebui să se prezinte o femeie în spațiul public.

Loredana Groza, criticată pentru fotografiile îndrăznețe

Printre mesajele lăsate de urmăritori s-a numărat și unul în care autoarea comentariului a făcut referire atât la vârsta cântăreței, cât și la perioada Postului Crăciunului. Aceasta a considerat că artista ar trebui să adopte o atitudine mai rezervată și a criticat ceea ce a perceput drept o apariție indecentă.

„La o anumită vârstă, decența ar trebui să fie o virtute, nu o opțiune. Mai ales în Sfântul Post al Crăciunului, când ar trebui să ne apropiem de Dumnezeu, nu să căutăm atenție prin indecență, Doamna Loredana, nu mai aveți 20 de ani”, a scris un urmăritor.

Comentariul a strâns 529 de aprecieri, semn că mesajul a fost remarcat de numeroși utilizatori. Autoarea a pus accent pe ideea că vârsta ar trebui să influențeze felul în care o persoană alege să se prezinte și a asociat apariția artistei cu o lipsă de decență, mai ales în contextul religios al Postului Crăciunului.

Mesajul a generat, la rândul său, reacții și răspunsuri din partea altor utilizatori. Astfel, postarea Loredanei Groza a devenit un prilej pentru opinii diferite despre vestimentație, libertatea de exprimare și modul în care este privită vârsta unei femei.

Fanii au apărat-o pe artistă: „Vârsta este doar un număr”

Nu toți cei care au comentat au fost însă de acord cu criticile. O parte dintre urmăritori au transmis mesaje de apreciere și au considerat că artista demonstrează că vârsta nu trebuie să fie un obstacol atunci când vine vorba despre felul în care o femeie alege să se îmbrace sau să pozeze.

Unul dintre comentariile pozitive a atras atenția prin laudele adresate cântăreței: „Frumusețe! Eleganță! Ne demonstrezi tuturor că vârsta este doar un număr. Ca de obicei, suuuper sexy și frumoasă!”.