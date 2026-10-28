 Cei care ascultă muzică sau vorbesc la telefon pe speaker în metrou și STB riscă amenzi de până la 1.000 de lei
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Cei care ascultă muzică sau vorbesc la telefon pe speaker în metrou și STB riscă amenzi de până la 1.000 de lei

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Este un fenomen tot mai comun, care acum a ajuns și în atenția Metrorex și STB. Este vorba despre românii care vorbesc la telefon pe speaker și fie ascultă mesaje, fie au conversații întregi cu volumul la maxim, lucru care îi deranjează mereu pe cei din jur. Acum, persoanele care fac acest lucru se pot trezi cu amenzi usturătoare.

Pot fi date amenzi usturătoare
Pot fi date amenzi usturătoare Foto: Pexels

Nenumărați români s-au aflat în metrou sau în autobuz și au auzit cum un alt călător începe să aibă discuții întregi la telefon, pe speaker. În unele cazuri, aceste persoane ascultă mesaje vocale sau chiar și muzică, iar ceilalți călători sunt mereu deranjați de sursa neobișnuită de zgomot din mijlocul lor.

Acum, fenomenul a ajuns și în atenția celor de la Metrorex și STB, iar persoanele care obișnuiesc să facă acest lucru se pot trezi cu amenzi usturătoare. Mai precis, sancțiunile pentru persoanele care deranjează publicul în acest fel pot ajunge chiar și la 1.000 de lei.

Amenzile pot ajunge la sume usturătoare

Deja și autoritățile din alte țări încep să ia măsuri pentru a încerca să limiteze acest tip de comportament. De exemplu, în Anglia s-a anunțat deja faptul că persoanele care au conversații pe speaker pot primi amenzi ce vor ajunge chiar și la 1.000 de lire sterline.

„Unui prieten i-am atras atenția, băi, vezi că totuși nu e bine să... vorbește așa pe speaker și să audă și ceilalți. Adică e vorba și de educație și de... Da, de educație pot să zic”, a povestit un tânăr din țara noastră, potrivit informațiilor de la observatornews.ro.

Acum, sancțiuni financiare pot fi introduse și în țara noastră, pentru cei care deranjează călătorii în acest fel.

Fenomenul este analizat de autorități

În România, o mamă al cărei fiu suferă de autism și este sensibil la sunetele puternice din mijloacele de transport a lansat o petiție prin care cere călătorilor să folosească căști și să renunțe la difuzorul telefonului.

„Ne lipsește puțin nivelul educației. La ei... putem spune că sunt cu câțiva ani buni înaintea noastră în acest caz. Majoritatea vorbesc pe cameră, în autobuz și dau volumul foarte tare ca să audă”, a spus un român, conform sursei citate.

„Mie îmi place așa de fel să vorbesc la telefon în public, când vorbesc cu mama, cu tata sau cu oricine. Din exterior și mie mi se pare deranjant”, a declarat o altă persoană.

STB deja a anunțat că pregătește o campanie de informare și sunt luate în calcul și controale și amenzi. Fenomenul a intrat și în atenția Metrorex, iar amenzile pentru tulburarea liniștii publice pot ajunge și la 1.000 de lei.

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