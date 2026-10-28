Cum faci cel mai cremos piure de cartofi. Ingredientul secret pe care să-l adaugi alături de unt și lapte

Piureul de cartofi este una dintre cele mai simple și mai populare garnituri din întreaga lume. Însă, dacă vrem ca acest preparat să fie chiar și mai bun decât în mod obișnuit, există un ingredient secret la care vom putea apela.

Este rețeta perfectă pentru piure Foto: Vecteezy

Piureul de cartofi este apreciat în întreaga lume, nu doar datorită gustului pe care îl are, dar și pentru că este o garnitură versatilă, care poate fi servită alături de nenumărate feluri principale. Iar, potrivit EatingWell, există un ingredient secret la care putem apela pentru ca piureul să fie mai bun ca niciodată!

Despre acest ingredient secret a vorbit și jurnalista Megan Ginsberg, care are o experiență de peste două decenii în presă și care spune că mama ei folosește mereu o metodă specială pentru a pregăti piureul de cartofi. Iar cu ajutorul acestei metode, acest preparat va fi mai gustos ca niciodată!

Ingredientul secret perfect pentru piureul de cartofi

Mai precis, ingredientul secret despre care este vorba este crema de brânză. Acest produs se găsește în orice magazin din țară și este perfect pentru piureul de cartofi.

„După ce cartofii s-au înmuiat, mama mea îi scurge și îi pune în mixerul cu bol, folosind paleta pentru a-i pasa. În timp ce mixerul funcționează, adaugă lapte, sare și piper, alături de bucăți generoase de unt și, bineînțeles, ingredientul secret, crema de brânză”, a spus jurnalista.

De ce ingrediente ai nevoie

În plus, pe lângă ingredientele tradiționale, cum ar fi untul, laptele și sarea, mai putem pune în piureul de cartofi și puțin piper.

„Pentru aproximativ 2,3 kilograme de cartofi, folosește cam o treime dintr-un pachet de cremă de brânză. Pentru ca aceasta să se încorporeze perfect în cartofi, cel mai bine este să o lași puțin la temperatura camerei înainte de a o adăuga în mixer. Îți recomand să procedezi la fel și cu untul”, a spus Ginsberg, conform sursei citate.

Odată ce piureul este gata, putem pune deasupra lui puțin unt și putem pune oala în cuptorul deja oprit. Untul se va topi și va oferi un gust mai bun cartofilor și, desigur, totul va rămâne cald.

Crema de brânză oferă cartofilor un gust special, mult mai bogat și mai discret decât în mod obișnuit. În plus, acest ingredient adaugă totodată o notă de gust în plus față de ceea ce le oferă sarea, piperul și untul. Potrivit jurnalistei, aroma piureului de cartofi pregătit în acest fel este una ușor acrișoară, dar într-un mod plăcut și subtil.