De la câți metri îți detectează viteza radarul rutier. De ce nu te ajută să frânezi în ultimul moment

Mulți șoferi din România au reflexul de a frâna brusc atunci când văd o mașină de poliție pe marginea drumului. Însă, dacă circulau peste viteza legală, acest gest nu le va fi de ajutor în niciun fel. Radarele moderne au abilitatea de a înregistra viteza unui vehicul cu mult înainte ca șoferul să vadă mașina de poliție.

Mulți șoferi frânează când văd mașini de poliție Foto: Arhivă

În România, autoritățile folosesc două modalități distincte pentru a monitoriza traficul rutier. Mai precis, este vorba despre radare obișnuite pe unde radio, care sunt montate pe autospeciale, dar, în același timp, mai sunt folosite și pistoalele laser de tip TruCAM. Pe drumurile de țară nu este exclus să întâlnim aparate de ultimă generație precum TruCAM II, care funcționează de la distanțe uriașe.

Produse de către compania americană Laser Technology, un astfel de aparat poate înregistra viteza de deplasare de la o distanță maximă de 1.200 de metri. Iar procesul de detecție și citire a vitezei durează numai 0,33 de secunde, așa că frânarea bruscă atunci când devine vizibilă mașina poliției nu ajută șoferii absolut deloc.

Viteza poate fi detectată de la o distanță uriașă

Cu toate acestea, chiar dacă viteza în sine poate fi înregistrată la o distanță uriașă, legea impune și identificarea clară a numărului de înmatriculare și a autovehiculului care a depășit limita de viteză.

Din acest motiv, radarele sunt integrate și cu camere video, iar intervalul optim pentru a capta imagini clare este de aproximativ 30-150 de metri. În plus, distanța optimă de focalizare este calculată în jurul valorii de 135 de metri.

Ce trebuie să știe șoferii din România

Practic, aparatele moderne pot detecta viteza unui autovehicul de la o distanță uriașă, iar atunci când acesta este suficient de aproape pentru proba foto-video, se fac fotografii și chiar și înregistrări video.

Mai mult decât atât, aparatele moderne pot măsura viteza autovehiculelor în ambele sensuri. Acest lucru înseamnă că șoferii care accelerează imediat după ce au trecut de mașina de poliție tot pot fi sancționați.