 ANAF scoate la vânzare o garsonieră de numai 12,7 metri pătrați în Sectorul 1. Cât costă imobilul?
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ANAF scoate la vânzare o garsonieră de numai 12,7 metri pătrați în Sectorul 1. Cât costă imobilul?

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O garsonieră din Sectorul 1 al Capitalei este scoasă la vânzare de către ANAF cu prețul de numai 88.400 de lei. Locuința se află la mansarda unei clădiri construite tocmai în anul 1937 și are o suprafață de numai 12,7 metri pătrați utili.

Garsoniera se află în București
Garsoniera se află în București Foto: elicitatii.ro

Garsoniera se află pe strada Mihai Eminescu nr. 17, în Sectorul 1 al Capitalei și este menționată în anunțul de valorificare al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București. Cei interesați de această proprietate trebuie să știe că garsoniera se află la mansarda unei clădiri din 1937, mai precis, la etajul 8.

În încercarea de a vinde mai ușor garsoniera a fost deja aplicată o reducere de 35%, iar proprietatea are acum un preț de pornire de 88.400 de lei. Proprietatea a fost evaluată la valoarea de 136.000 de lei, iar reducerea este una semnificativă.

Garsoniera are un preț de pornire de 88.400 de lei

Cei interesați de achiziționarea acestei proprietăți trebuie să știe că ea se află la licitația numărul cinci, iar taxa de participare cerută de autorități este de 8.840 de lei. Mai mult decât atât, întreaga operațiune este scutită de TVA

Un alt detaliu pe care toți cei interesați de această garsonieră trebuie să îl știe este faptul că perioada de publicitate a vânzării este cuprinsă între 13 octombrie și 12 noiembrie 2026.

Are o suprafață utilă de numai 12,7 metri pătrați

Deși suprafața totală a garsonierei este de 20,16 metri pătrați, suprafața utilă este de numai 12,7 metri pătrați. Mai mult decât atât, locuința este semidecomandată și este încadrată la confort 3.

În anunț, este menționat faptul că proprietatea trebuie renovată iar, în ciuda faptului că garsoniera se află la etajul opt, liftul nu ajunge decât până la etajul șapte. Ultimul nivel trebuie urcat pe jos, iar imobilul a fost construit în anul 1937. Centrala termică a blocului asigură căldura în garsonieră, în timp ce imobilul este menționat fiind deja consolidat.

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