Irina Fodor a dezvăluit că anul acesta va petrece atât Crăciunul, cât și Revelionul departe de România, alături de soțul ei, Răzvan Fodor, și de fiica lor, Diana.

Planuri de vacanță pentru Irina Fodor și familia sa Foto: arhivă

Prezentatoarea emisiunii Chefi la cuțite a oferit declarații exclusive pentru Libertatea chiar în cadrul evenimentului de lansare al noului volum semnat de Chef Richard Abou Zaki, Richard's Table

Planurile Irinei și ale soțului ei, Răzvan Fodor, pentru sărbătorile de iarnă

Deși în mod obișnuit rămâneau în țară până în perioada Crăciunului, Irina și Răzvan Fodor au schimbat tradiția în acest an după ce au găsit bilete de avion la un preț mai avantajos, alegând să devanseze masa festivă alături de familie și apropiați înainte de a pleca spre destinația lor exotică: Thailanda.

„De sărbători, anul acesta o să fim un pic fugiți de acasă. Nu facem treaba asta de obicei, adică rămânem până în perioada Crăciunului. Dar acum, pentru că am găsit bilete de avion mai ieftine, de ce să nu o spunem pe aia dreaptă, plecăm un pic mai devreme. Și atunci o să sărbătorim un pic Crăciunul în avans cu familia și cu apropiații. Este o tradiție a noastră să ne întâlnim toți la aceeași masă, așa că o să devansăm un pic. Și după aceea plecăm în țările calde. Plecăm în Thailanda pentru 3 săptămâni”, a povestit Irina Fodor pentru Libertatea.

Pentru fiica lor, Diana, această vacanță va marca o premieră absolută, deoarece nu a mai petrecut niciodată Crăciunul departe de casă, la căldură: „Pentru Diana o să fie un pic inedit, pentru că ea nu a făcut niciodată Crăciunul departe de casă, adică nu știe cum e să faci Crăciunul la cald, pe plajă, deci sunt convinsă că o să fie o experiență altfel pentru ea. O să vedem dacă o să-i placă sau nu”, a adăugat prezentatoarea TV.

Ce rol a avut Irina Fodor la lansarea cărții lui Chef Richard Abou Zaki

Prezentă la lansarea celei de-a doua cărți semnate de colegul ei de la Chefi la cuțite, Chef Richard Abou Zaki, Irina Fodor a mărturisit că a fost gazda evenimentului după ce juratul a anunțat-o cu aproximativ două săptămâni înainte că își dorește ca ea să prezinte lansarea. Știindu-l extrem de perfecționist și atent la detalii, prezentatoarea s-a pregătit intens, în ciuda stilului spontan al bucătarului, care preferă să meargă „după feeling”.

Întrebată dacă i-a dăruit deja volumul Richard's Table lui Răzvan Fodor, cunoscut pentru pasiunea sa pentru gătit, Irina a precizat că exemplarul primit are autograf personalizat și va fi folosit de amândoi în bucătărie: „Rolul acestei cărți, așa cum spune și Richard, este să adune oamenii în jurul mesei și atunci cred că eu și Răzvan putem împărți aceeași carte”.