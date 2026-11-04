Cursa pentru ultima șansă de la Asia Express, plină de obstacole! Cine a ajuns primul la Irina Fodor

Concurenții de la Asia Express – Drumul Mătăsii au avut parte de o zi extrem de solicitantă în cursa pentru ultima șansă. Cele trei echipe au fost nevoite să treacă prin mai multe locuri și să îndeplinească misiuni diferite, de la distracție într-un parc de agrement, la activități într-o plantație de ceai și până la experiența de a deveni vânzători online pentru o zi.

Foto: Antena 1

Deși au reușit să ducă probele la bun sfârșit, drumul către Irina Fodor nu a fost deloc simplu. Transportul le-a dat mari bătăi de cap concurenților, iar fiecare cursă a contat în încercarea de a ajunge cât mai repede la punctul de întâlnire. Oboseala acumulată pe parcursul zilei și incertitudinea privind poziția în clasament au făcut ca emoțiile să fie tot mai mari.

Probe neobișnuite și probleme cu transportul în cursa pentru ultima șansă

Ziua a început cu o succesiune de misiuni care i-au purtat pe concurenți prin locuri foarte diferite. Aceștia au ajuns într-un parc de distracții, au avut de cules și cultivat ceai și au intrat inclusiv în studiourile în care vânzătorii online își desfășoară activitatea. Fiecare probă a venit cu propriile provocări, iar echipele au fost nevoite să se adapteze rapid, potrivit a1.ro.

La finalul misiunilor, toate cele trei echipe au reușit să își îndeplinească sarcinile și s-au îndreptat către locul în care le aștepta Irina Fodor. Transportul a rămas însă una dintre cele mai mari dificultăți ale zilei. Concurenții au întâmpinat probleme în găsirea mijloacelor de deplasare, iar acest lucru le-a influențat parcursul.

Când s-au reunit cu prezentatoarea, Ana a mărturisit că a simțit cât de grea fusese ziua și pentru celelalte echipe. „Pe ceilalți i-am simțit la fel de încărcați ca și noi”, a spus aceasta.

Nici băieții nu au ascuns cât de solicitantă fusese experiența. „A fost cea mai grea zi”, au declarat ei. Mirela a vorbit, la rândul său, despre oboseala care a ajuns să își spună cuvântul spre finalul cursei.

„Simțeam că toată oboseala ne ajungea din urmă. Habar n-aveam pe ce loc suntem, dar era clar că nu mai puteam face nimic”, a povestit concurenta.

Ana le-a relatat apoi Valeriei și lui Alex prin ce trecuse echipa sa pe parcursul zilei. Discuțiile dintre concurenți au scos la iveală și câteva dintre momentele amuzante ale probelor. Gabi a recunoscut că nu reușise să înțeleagă prea multe despre ceaiurile întâlnite în timpul misiunii: „N-am înțeles nimic din zece ceaiuri”.

Irina Fodor a anunțat prima echipă ajunsă la destinație

Ajunși în fața prezentatoarei, concurenții au rememorat și activitățile pe care le-au avut de îndeplinit. Irina Fodor i-a întrebat ce au vândut în timpul probei dedicate comerțului online, iar Gabi a dezvăluit că echipa sa s-a ocupat de farduri.

„Farduri”, a explicat el, adăugând că l-a machiat pe Alexuc și că rezultatul i-a plăcut. Oana a venit și ea cu un obiect neașteptat din geantă: scutece pentru copii, pe care le-a legat de cantitatea mare de ceai verde băută în timpul zilei.

În tot acest timp, Valerie și Alex încercau să își dea seama cum s-au descurcat celelalte echipe. Valerie a remarcat bucuria unora dintre concurenți, însă nu știa exact ce semnificație avea. Alex a spus că încerca să citească reacțiile de pe fețele celorlalți și că avusese impresia că Gabi și Alexuc au avut o zi dificilă și au ajuns ultimii.

Irina Fodor a pus capăt suspansului și a anunțat că venise momentul să prezinte situația din concurs. Prima echipă care a ajuns la ea în acea seară a fost formată din Gabi și Alexuc.

Gabi s-a bucurat că au reușit să ajungă la destinație și a privit cursa ca pe un antrenament înaintea finalei. „Ne doream de dimineață să fim acolo. Am ajuns în seara asta. Lasă că e bine”, a spus el. Concurentul a adăugat că s-a bucurat de experiență și că a considerat-o o pregătire pentru etapa decisivă a competiției.