Prima echipă calificată în finala Asia Express „Drumul Mătăsii”. Gabi Toje, șocat: „A căzut cerul pe mine”

Emoții uriașe pentru concurenții de la Asia Express – Drumul Mătăsii! Irina Fodor a adunat ștampilele și punctele obținute de cele patru echipe, iar clasamentul final a adus o surpriză pentru unii dintre participanți. După o etapă cu calcule, speranțe și multă tensiune, prezentatoarea a anunțat cine a câștigat ștampila care asigură calificarea directă în marea finală.

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Loredana și Ana, Mirela și Oana, Valerie și Alex, respectiv Gabi și Alexuc au așteptat cu sufletul la gură verdictul. Diferențele dintre punctaje au făcut ca fiecare bonus să conteze, iar cutiile misterioase au reprezentat ultima șansă pentru echipe de a-și schimba poziția în clasament.

Irina Fodor a anunțat punctajele. Ce echipe au pornit cu avantaj

„Jucăm cu cărțile pe față astăzi”, le-a spus Irina Fodor concurenților înainte de a dezvălui simbolul care urma să conteze în această etapă: un fenix roșu. Oana a recunoscut că se aștepta să fie vorba despre dragonul roșu, în timp ce Loredana a simțit că miza devenea și mai apăsătoare, potrivit Antena 1.

La primul calcul, echipele aveau următoarele punctaje: Loredana și Ana au pornit de la 2.810 puncte, la care s-au adăugat 500. Mirela și Oana aveau 3.460 de puncte, plus 300 și încă 500. Valerie și Alex au ajuns la 3.410 puncte, cu bonusuri de 100, 100, 500 și 500. Gabi și Alexuc au avut cel mai mare punctaj inițial, de 4.230, la care s-au adăugat 100, 200, 300 și 500 de puncte.

Irina Fodor le-a explicat apoi că mai aveau de primit puncte în funcție de ordinea în care ajunseseră la ea, înainte de etapa cutiilor. Astfel, clasamentul s-a modificat din nou. Loredana și Ana au ajuns la 2.810 de puncte, plus 500 și 300. Mirela și Oana au acumulat 3.460, la care s-au adăugat 300, 500 și 100. Valerie și Alex au avut un total intermediar format din 3.410, 100, 100, 500, 500 și încă 500 de puncte. Gabi și Alexuc au ajuns la 4.230, plus 100, 200, 300, 500 și 1.000 de puncte.

Diferența de 900 de puncte dintre echipele aflate în lupta pentru primul loc părea greu de recuperat. Oana a recunoscut că situația era dificilă, dar nu și-a pierdut speranța: „900, diferență foarte greu de recuperat cu toți dragonii din cutie, dar speranța moare ultima”.

Cutiile misterioase au decis cine merge direct în finala Asia Express

A venit apoi momentul decisiv: deschiderea cutiilor misterioase. Gabi a spus că, din punctul său de vedere, echipa sa avusese o etapă perfectă, în timp ce Valerie a subliniat cât de mult conta rezultatul obținut de băieți. Toți concurenții știau că punctele din cutii puteau schimba clasamentul și puteau decide cine primește ștampila de finalist.

După adăugarea ultimelor bonusuri, Loredana și Ana au ajuns la 5.110 puncte, în urma calculului 2.810 + 500 + 300 + 1.500. Mirela și Oana au încheiat cu 5.360 de puncte, după ce au primit încă 1.000 de puncte din cutie.

Valerie și Alex au acumulat 7.110 puncte, prin adăugarea celor 2.000 de puncte din cutia misterioasă la punctajul anterior. Gabi și Alexuc au încheiat cu 6.830 de puncte, după ce au primit 500 de puncte în această ultimă etapă.

Pentru Gabi Toje, rezultatul a fost greu de digerat. „A căzut cerul pe mine”, a mărturisit acesta. Alexuc a privit ștampila primită drept una care îi trimitea la ultima șansă.

Verdictul Irinei Fodor a fost însă clar: Valerie Lungu și Alex Gîlcă au câștigat ștampila de finalist și sunt echipa care se califică direct în marea finală Asia Express – Drumul Mătăsii!

Victoria a avut o semnificație specială pentru Valerie, care a vorbit despre încrederea în propriile puteri și despre faptul că această competiție poate fi câștigată de oricine își dorește cu adevărat. „Ștampila asta îmi demonstrează că această competiție este pentru toată lumea, doar dacă-ți dorești”, a declarat ea.

Alex a completat mesajul partenerei sale cu o replică scurtă: „De la mic, la mare”. Valerie a continuat, încurajându-i și pe ceilalți să nu renunțe: „Dacă pot eu, să nu aud pe altcineva că nu poate”.

La rândul său, Alex a subliniat cât de mult și-au dorit amândoi să participe la această aventură: „Dorința noastră a fost mare să venim la Asia Express!”.