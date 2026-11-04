Valerie Lungu, criticată dur de Raluca Bădulescu după apariția la Neatza cu Răzvan și Dani: „E agresivă”

Valerie Lungu nu scapă de criticile Ralucăi Bădulescu, bazate pe comportamentul pe care l-a avut atât la „Asia Express”, cât și în cadrul emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani”.

Valerie Lungu și Raluca Bădulescu. Foto: Instagram

Invitată în emisiune, Valerie a discutat despre celebra sa replică legată de sărăcie, pe care a spus-o la Asia Express, însă declarațiile sale au atras din nou atenția și au stârnit reacții.

Raluca Bădulescu, critici la adresa lui Valerie Lungu după replica despre sărăcie

În emisiunea „Cu gura plină în Asia Express”, Raluca Bădulescu a fost de părere că Valerie Lungu a dat dovadă de un comportament lipsit de diplomație, iar atitudinea acesteia nu s-ar fi limitat doar la experiența din competiția de la Antena 1.

Vedeta a comentat inclusiv apariția lui Valerie la „Neatza cu Răzvan și Dani”, unde a fost readusă în discuție celebra replică „Nu îmi place sărăcia”. Raluca Bădulescu a considerat că modul în care aceasta a abordat subiectul a fost nepotrivit și a criticat atitudinea sa față de ceilalți.

„Sinceră să fiu, o comite din ce în ce mai des și peste tot. Nu s-a limitat să o comită la Asia Express. A fost invitată la Răzvan și Dani zilele trecute, că am văzut-o la Neatza, și a venit vorba aia a ei faimoasă: «Nu îmi place sărăcia». (…) Ea a ținut să îi specifice Ramonei (Olaru – n.red.) că «Eu nu mă măritam cu un sărac». (…) E agresivă”, a declarat Raluca Bădulescu.

Raluca Bădulescu a criticat-o pe Valerie Lungu pentru remarcile făcut

De asemenea, Raluca Bădulescu a comentat și remarcile făcute de Valerie Lungu la adresa bărbaților care nu au pătrățele, pe care i-a întâlnit în cadrul competiției de la Antena 1. Declarațiile influenceriței nu au fost trecute cu vederea, iar Raluca Bădulescu a considerat că astfel de afirmații sunt jignitoare atât pentru bărbați, cât și pentru femeile care au parteneri fără un fizic lucrat.

„Puișor, tu trebuie să le arăți ce înseamnă un bărbat adevărat. Uitați-vă, băi, bărbat aici, nu umflații voștri”, a declarat Valerie Lungu.

„Jignirile pe care le aduci sunt complet deplasate”

Raluca Bădulescu a considerat că astfel de comentarii depășesc limita unei simple glume și a ținut să îi transmită un mesaj influenceriței, fără să îi rostească numele.

„Ideea este în felul următor, draga mea, al cărei nume nu-l voi pronunța, jignirile pe care le aduci tuturor bărbaților de acasă sau tuturor femeilor care au bărbați acasă care nu au pătrățele sunt complet deplasate”, a început Raluca Bădulescu.

„Între a face o caterincă și a jigni este o distanță foarte mare. Lucrurile pe care ea le spune sunt jigniri și față de femei, și față de bărbați”.

Ce a spus Valerie Lungu despre banii din relația cu Alex

Pe rețelele de socializare, Valerie Lungu a vorbit și despre situația financiară din relația cu partenerul său, Alex. Influencerița a explicat că fiecare are propriile venituri și că nu depinde financiar de iubitul ei, mărturisind că a avut bani și înainte să îl cunoască.

„Eu am banii mei și Alex are banii lui. (…) Mie bărbatul meu nu îmi dă bani nici pentru pâine, deci nu ați înțeles. Eu nu am nevoie de banii lui, pentru că eu aveam bani și până să-l întâlnesc pe Alex. Acum mă bucur că avem bani împreună, că facem bani împreună, eu cu creierul meu și el cu creierul lui”.