Alex Gîlcă, mesaj cu subînțeles după conflictul dintre Valerie Lungu și Raluca Bădulescu la Asia Express! Cum a înțepat-o pe „regina regească”

Tensiunile de la Asia Express au ajuns la un nou nivel, după schimbul acid de replici dintre Valerie Lungu și Raluca Bădulescu. În centrul atenției a ajuns și Alex Gîlcă, soțul influenceriței, după ce Raluca a făcut comentarii dure atât la adresa soției sale, cât și despre felul în care el își gestionează reacțiile. La scurt timp, Alex a publicat un mesaj pe rețelele sociale care a stârnit curiozitatea fanilor emisiunii.

Alex Gîlcă, mesaj cu subînțeles după conflictul dintre Valerie Lungu și Raluca Bădulescu la Asia Exp Foto: Antena 1

Scandal la Asia Express! De la ce a pornit cearta dintre Valerie Lungu și Raluca Bădulescu

Conflictul dintre cele două concurente a izbucnit în timpul unei probe care presupunea consultarea unor instrucțiuni și găsirea albumului potrivit pentru a duce misiunea la bun sfârșit.

În timp ce Raluca Bădulescu a vrut să recitească indicațiile primite, Valerie Lungu a considerat că echipa pierde timp și a insistat să continue proba. Neînțelegerea s-a transformat rapid într-o dispută, iar replicile dintre cele două au devenit tot mai tăioase.

Valerie i-a reproșat Ralucăi că nu înțelege cerințele, în vreme ce vedeta a reacționat iritată. Schimbul de replici a evidențiat tensiunile dintre concurente, într-un context în care fiecare minut poate conta în competiție.

Replici dure între cele două concurente: ce și-au spus în timpul misiunii

Discuția a degenerat, iar cele două și-au adresat cuvinte jignitoare. Valerie Lungu a explicat de ce considera necesar să aștepte instrucțiunile, în timp ce Raluca Bădulescu i-a răspuns pe un ton agresiv.

„Trebuia să așteptăm plicul ca să vedem albumul pe care trebuia să-l facem. Aveam o listă. «Ok, putem să avem și noi plicul? Dacă nu știi, stai și așteaptă»”, i-a spus Valerie.

Replica Ralucăi nu a întârziat să apară: „Valerie, dacă mai vociferezi, fă, e beleaua dracu”.

Valerie Lungu a continuat disputa, răspunzând: „Păi dacă nu înțelegi, nu e problema mea”.

Ulterior, conflictul a escaladat, iar influencerița i-a transmis Ralucăi: „Fă, să-i spui lu’ mă-ta. Noi nu am crescut în aceeași oală și nu am primit aceleași educații”.

Schimbul de replici a atras atenția publicului, iar episodul a adus din nou în prim-plan relațiile tensionate dintre participanții la Asia Express.

Ce a spus Raluca Bădulescu despre Alex Gîlcă

Disputa nu s-a oprit la conflictul cu Valerie Lungu. Într-un testimonial, Raluca Bădulescu a vorbit și despre Alex Gîlcă, făcând referire la calmul său și la felul în care acesta își controlează emoțiile în situații tensionate.

„Are gradul foarte ridicat de toleranță. Eu nu aș fi putut. Faptul că tu ești atât de conținut îmi dă de gândit. Ești periculos. Ăștia care nu zic nimic, sunt cei mai ai d****, de fapt. Nu știu, în puterea asta de a te conține și a ține în tine, zace mare perversitate”, a spus Raluca despre Alex Gîlcă.

Declarația a atras atenția în contextul conflictului cu Valerie Lungu, mai ales că Alex este soțul influenceriței. Comentariile Ralucăi au adăugat un nou element tensiunilor din jurul concurenților.

Mesajul publicat de Alex Gîlcă după scandalul de la Asia Express

După momentele tensionate, Alex Gîlcă a publicat pe rețelele sociale un videoclip în care apare îmbrăcat într-un palton crem. Postarea a fost însoțită de mesajul: „Numele meu nu este Patrick.”

Apariția mesajului a stârnit interesul urmăritorilor, în contextul conflictului de la Asia Express și al comentariilor făcute de Raluca Bădulescu. Totuși, în informațiile prezentate nu există o confirmare explicită că postarea ar fi fost adresată direct vedetei, astfel că legătura dintre mesaj și disputa din emisiune rămâne o posibilă interpretare.

Cum continuă tensiunile la Asia Express

Conflictul dintre Valerie Lungu și Raluca Bădulescu a pornit de la o neînțelegere în timpul unei misiuni, dar a ajuns să implice și comentarii despre Alex Gîlcă. Mesajul publicat ulterior de acesta a alimentat curiozitatea fanilor, care încearcă să descifreze dacă a fost o reacție la cele întâmplate.

Rămâne de văzut dacă Alex Gîlcă va face noi precizări sau dacă cele două concurente vor mai discuta despre schimbul de replici. Cert este că episodul a adus un nou moment tensionat în competiția Asia Express.