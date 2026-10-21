 Alex Gîlcă, mesaj cu subînțeles după conflictul dintre Valerie Lungu și Raluca Bădulescu la Asia Express! Cum a înțepat-o pe „regina regească”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Alex Gîlcă, mesaj cu subînțeles după conflictul dintre Valerie Lungu și Raluca Bădulescu la Asia Express! Cum a înțepat-o pe „regina regească”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Tensiunile de la Asia Express au ajuns la un nou nivel, după schimbul acid de replici dintre Valerie Lungu și Raluca Bădulescu. În centrul atenției a ajuns și Alex Gîlcă, soțul influenceriței, după ce Raluca a făcut comentarii dure atât la adresa soției sale, cât și despre felul în care el își gestionează reacțiile. La scurt timp, Alex a publicat un mesaj pe rețelele sociale care a stârnit curiozitatea fanilor emisiunii.

Alex Gîlcă, mesaj cu subînțeles după conflictul dintre Valerie Lungu și Raluca Bădulescu la Asia Exp
Alex Gîlcă, mesaj cu subînțeles după conflictul dintre Valerie Lungu și Raluca Bădulescu la Asia Exp Foto: Antena 1

Scandal la Asia Express! De la ce a pornit cearta dintre Valerie Lungu și Raluca Bădulescu

Conflictul dintre cele două concurente a izbucnit în timpul unei probe care presupunea consultarea unor instrucțiuni și găsirea albumului potrivit pentru a duce misiunea la bun sfârșit.

În timp ce Raluca Bădulescu a vrut să recitească indicațiile primite, Valerie Lungu a considerat că echipa pierde timp și a insistat să continue proba. Neînțelegerea s-a transformat rapid într-o dispută, iar replicile dintre cele două au devenit tot mai tăioase.

Valerie i-a reproșat Ralucăi că nu înțelege cerințele, în vreme ce vedeta a reacționat iritată. Schimbul de replici a evidențiat tensiunile dintre concurente, într-un context în care fiecare minut poate conta în competiție.

Replici dure între cele două concurente: ce și-au spus în timpul misiunii

Discuția a degenerat, iar cele două și-au adresat cuvinte jignitoare. Valerie Lungu a explicat de ce considera necesar să aștepte instrucțiunile, în timp ce Raluca Bădulescu i-a răspuns pe un ton agresiv.

Trebuia să așteptăm plicul ca să vedem albumul pe care trebuia să-l facem. Aveam o listă. «Ok, putem să avem și noi plicul? Dacă nu știi, stai și așteaptă»”, i-a spus Valerie.

Replica Ralucăi nu a întârziat să apară: „Valerie, dacă mai vociferezi, fă, e beleaua dracu”.

Valerie Lungu a continuat disputa, răspunzând: „Păi dacă nu înțelegi, nu e problema mea”.

Ulterior, conflictul a escaladat, iar influencerița i-a transmis Ralucăi: „Fă, să-i spui lu’ mă-ta. Noi nu am crescut în aceeași oală și nu am primit aceleași educații”.

Schimbul de replici a atras atenția publicului, iar episodul a adus din nou în prim-plan relațiile tensionate dintre participanții la Asia Express.

Ce a spus Raluca Bădulescu despre Alex Gîlcă

Disputa nu s-a oprit la conflictul cu Valerie Lungu. Într-un testimonial, Raluca Bădulescu a vorbit și despre Alex Gîlcă, făcând referire la calmul său și la felul în care acesta își controlează emoțiile în situații tensionate.

Are gradul foarte ridicat de toleranță. Eu nu aș fi putut. Faptul că tu ești atât de conținut îmi dă de gândit. Ești periculos. Ăștia care nu zic nimic, sunt cei mai ai d****, de fapt. Nu știu, în puterea asta de a te conține și a ține în tine, zace mare perversitate”, a spus Raluca despre Alex Gîlcă.

Declarația a atras atenția în contextul conflictului cu Valerie Lungu, mai ales că Alex este soțul influenceriței. Comentariile Ralucăi au adăugat un nou element tensiunilor din jurul concurenților.

Mesajul publicat de Alex Gîlcă după scandalul de la Asia Express

După momentele tensionate, Alex Gîlcă a publicat pe rețelele sociale un videoclip în care apare îmbrăcat într-un palton crem. Postarea a fost însoțită de mesajul: „Numele meu nu este Patrick.”

Apariția mesajului a stârnit interesul urmăritorilor, în contextul conflictului de la Asia Express și al comentariilor făcute de Raluca Bădulescu. Totuși, în informațiile prezentate nu există o confirmare explicită că postarea ar fi fost adresată direct vedetei, astfel că legătura dintre mesaj și disputa din emisiune rămâne o posibilă interpretare.

Cum continuă tensiunile la Asia Express

Conflictul dintre Valerie Lungu și Raluca Bădulescu a pornit de la o neînțelegere în timpul unei misiuni, dar a ajuns să implice și comentarii despre Alex Gîlcă. Mesajul publicat ulterior de acesta a alimentat curiozitatea fanilor, care încearcă să descifreze dacă a fost o reacție la cele întâmplate.

Rămâne de văzut dacă Alex Gîlcă va face noi precizări sau dacă cele două concurente vor mai discuta despre schimbul de replici. Cert este că episodul a adus un nou moment tensionat în competiția Asia Express.

Ghid de cumpărături

image png
Petre Roman, surprins de transformarea Oanei Roman după ce a slăbit aproape 20 de kilograme! Ce i-a spus când a văzut-o! „Încă nu, dar ai grijă” Vedete românești
Ce ar fi fost Pavel Bartoș dacă nu devenea actor! „Sunt destul de priceput”
#Exclusiv Click!
Ce ar fi fost Pavel Bartoș dacă nu devenea actor: „Sunt destul de priceput!” Pasiunea pe care o pune în practică acasă Vedete românești
image
„Scumpă parcarea de 5 lei când ai mașină de 300.000 de euro!” Reacțiile românilor la un Lamborghini lăsat pe trotuar în București adevarul.ro
image
#Analize Adevărul
Leu, euro, aur sau titluri de stat? Ce îți protejează mai bine economiile de inflație adevarul.ro

Parteneri

image
România revoluționează fotbalul mondial! Propunerea lui Răzvan Burleanu va schimba regulile la nivel global www.fanatik.ro
image
"Vreau să-l fac să sufere". Jurnalul secret al lui Andi, copilul care a atacat o profesoară şi un elev observatornews.ro
image
Coreea de Nord a publicat fotografii cu Kim Jong Un, ca să spulbere zvonurile că acesta a murit din cauza unei hemoragii cerebrale www.antena3.ro
image
Corina Drăgotescu: Șobolanii bătrâni au scăpat din cămara lui Bolojan www.gandul.ro
image
Cât este stimulentul de inserție în 2026 și cine beneficiază de el www.wowbiz.ro
image
Clipe de coșmar pentru Dinu Maxer! A ajuns de urgență la spital, cu ochiul grav lovit: „Mi-a traumatizat ochiul drept” www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Gigi Becali, dezvăluire despre Luca Niculescu, noul premier. Cum l-a cunoscut în urmă cu 20 de ani: „Mi-am adus aminte…” as.ro
image
Cu ce avere pleacă Diana Buzoianu de la Ministerul Mediului. Ce salariu avea şi ce are acum în conturi playtech.ro
image
Neluțu Varga, replică în forță pentru Mihai Stoica după declarațiile despre CFR Cluj și echipele în insolvență. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Cea mai surprinzătoare ÎMPĂCARE de la Insula iubirii 2026. S-au separat după filmări, dar acum formează din nou un cuplu și noi avem imaginile www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
S-a dus să-și vadă fata pe platourile de filmare, iar când a ajuns a avut parte de o surpriză de zile mari! Ce a aflat Cătălin Măruță despre Eva www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Will & Kate, gest menit să ”le dea peste nas” lui Harry și Meghan? Alegerea lor dinaintea dineului pare a fi o lecție pentru Ducii de Sussex okmagazine.ro
image
La dineul de stat, Kate a strălucit! Prințesa de Wales a acaparat atenția tuturor, cu rochia galbenă și diadema celebră okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Revolta de pe Bounty: răzvrătirea care a sfidat Marina Regală britanică și a dat naștere unei legende historia.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Asediul cetății Caffa din 1346: legenda „războiului biologic” care a răspândit Moartea Neagră historia.ro
Cristina Scarlevschi, foto Instagram jpg
VideoCristina Scarlevschi, transformare emoționantă după pierderea fiului său. Imaginile care i-au impresionat pe fani: „Până când poate îndura o femeie durerea” Vedete românești
image png
S-a aflat cauza decesului fostei iubite a lui Justin Bieber! De ce a murit, de fapt, Sahara Ray, la doar 34 de ani Vedete internaționale
gabi badalau copii
Gabi Bădălău, surprins alături de fiul cel mic, în plin scandal cu Claudia Pătrășcanu. Unde au mers cei doi Vedete românești
adriana bahmuteanu facebook jpeg
Adriana Bahmuțeanu, moment emoționant alături de fiul cel mare, Maximus! După aproape doi ani de distanță, cei doi au fost surprinși împreună la spital Vedete românești
Ce ar fi fost Pavel Bartoș dacă nu devenea actor! „Sunt destul de priceput”
#Exclusiv Click!
Ce ar fi fost Pavel Bartoș dacă nu devenea actor: „Sunt destul de priceput!” Pasiunea pe care o pune în practică acasă Vedete românești
Mircea Solcanu, foto captura YouTube png
Mircea Solcanu, mărturisiri cutremurătoare! De ce a amânat o nouă operație pe creier și de ce s-a îndepărtat de oameni. „Nu mai lupt pentru viața asta. Prieteniile din showbiz, de unică folosință. ” Vedete românești
image png
Petre Roman, surprins de transformarea Oanei Roman după ce a slăbit aproape 20 de kilograme! Ce i-a spus când a văzut-o! „Încă nu, dar ai grijă” Vedete românești
vladuta lupau si iair
Vlăduța Lupău, clipe de groază cu fiul ei! Iair a ajuns de urgență la spital: „A început să nu mai respire bine” Vedete românești
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net