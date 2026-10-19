 Valerie Lungu, atac la adresa Ralucăi Bădulescu după „Asia Express”: „Mai mare prefăcătorie nu există”
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Valerie Lungu, atac la adresa Ralucăi Bădulescu după „Asia Express”: „Mai mare prefăcătorie nu există”

#Asia Express
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Cunoscută pentru firea sa tranșantă, Valerie Lungu a vorbit recent despre interacțiunile pe care le-a avut cu Raluca Bădulescu și i-a făcut un portret fostei concurente de la „Asia Express”.

Valerie Lungu, despre Raluca Bădulescu.
Valerie Lungu, despre Raluca Bădulescu. Foto: „Asia Express”

Raluca Bădulescu a revenit în competiție în sezonul „Asia Express – Drumul Mătăsii”, alături de Maurice Munteanu și Connie Preda. Pe rețelele de socializare, Valerie Lungu a povestit cum se comportă aceasta în timpul filmărilor și ce se întâmplă după ce camerele se opresc.

Valerie Lungu: „Am impresia că nu ne uităm la aceeași emisiune”

Influencerița a descris-o pe Raluca Bădulescu drept o persoană vulcanică și agitată în fața camerelor, însă a susținut că atitudinea acesteia se schimbă atunci când filmările se încheie. Valerie Lungu a criticat acest comportament și a vorbit fără rețineri despre experiența sa.

„Știți cum funcționează la Raluca? (...) Raluca face spume, că așa face ea, se opresc camerele și după zice «Hei, ce faci?» (...) Mai mare prefăcătorie nu există (...) Am impresia că nu ne uităm la aceeași emisiune (...) Raluca Bădulescu, care abia a intrat, și care înjură (...) Ea nu știe nimic în afară de organele genitale”, a spus Valerie Lungu, într-un live, pe TikTok.

Ce părere are Valerie Lungu despre Mirela Vaida

Valerie Lungu a vorbit și despre Mirela Vaida, alături de care a format o echipă timp de două zile, în urma schimbărilor din competiție. Dacă inițial între cele două au existat replici acide și momente tensionate, ulterior au ajuns să se cunoască mai bine.

Valerie Lungu și Mirela Vaida.
Valerie Lungu și Mirela Vaida. Foto: captură video

Influencerița a avut cuvinte de laudă la adresa Mirelei Vaida, pe care a descris-o drept o persoană extrem de talentată, cu o voce deosebită și calități actoricești. De asemenea, Valerie a apreciat faptul că prezentatoarea știe ce își dorește și are o personalitate puternică.

„Femeia asta (n.r. Mirela Vaida) este un pumn de talent, iese talentul pe dinafară, are o voce senzație, este o actriță de minune, este top femeia, pe lângă faptul că vorbește mult, la fel ca mine, nu îi tace gura niciodată, dar știe ce vrea”, a mai spus influencerița.

Raluca Bădulescu a revenit în Asia Express alături de Maurice Munteanu și Connie Preda

Raluca Bădulescu a participat în sezonul anterior al emisiunii „Asia Express – Drumul Eroilor”, alături de fostul său soț, Florin Stamin. Parcursul lor în competiție s-a încheiat în ediția din 24 septembrie 2025, când au fost eliminați din emisiunea difuzată de Antena 1.

Ulterior, vedeta a revenit în „Asia Express – Drumul Mătăsii”, alături de Maurice Munteanu și Connie Preda. Înainte de apariția în emisiune, aceasta și-a exprimat entuziasmul într-un mesaj adresat fanilor, mărturisind că este extrem de fericită să facă parte din nou din aventura Asia Express.

„Hello! Bună! Deci, așa cum sper că ați văzut în postarea mea din feed și în postările anterioare, hai că mi-am pierdut și eu cuvintele! Vorbesc cu vorbe de-astea mari, zici că am înnebunit la cap. Dar, de fapt, chiar am înnebunit la cap. De fericire!De duminica aceasta, de duminica aceasta, intru în Asia Express! Duminică, de la ora 20:00. Vă rog eu frumos, Antena 1, Asia Express, intru! Visele se împlinesc, nu există! Normal că intru pe post de handicap! Pe post de ce era să intru? Dar nu se știe niciodată.

Cine știe cum evoluează sezonul acesta? Cine știe? Împreună cu Maurice și cu Connie. Echipa viselor!Doamne Dumnezeule! Vă spun sincer, sunt emoționată la maximum. Urmăriți-ne, vă rog frumos, pe Antena 1, la America Express. Știu că pe AntenaPLAY deja ne urmăriți cu Florin și cu Serghei. Da, Asia Express! Vin! Nu mai pot! Nu mai pot de fericire, sunt crăpată de fericire! Vă iubesc, ador, nu mai pot!”

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