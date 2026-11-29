Saveta Bogdan vorbește despre scandalul momentului din industria muzicii populare. Aceasta susține că Florin Grigore, colegul său de breaslă arestat pentru hărțuirea sexuală a unei minore de 13 ani, nu dădea nimic de bănuit , deși se știa și de acuzația din 2012. Artista a dezvăluit slăbiciunea interpretului, care l-a și dus în spatele gratiilor.

Saveta Bogdan a vorbit despre cântărețul Florin Grigore. Foto: Instagram

Saveta Bogdan face dezvăluiri despre Florin Grigore și spune că l-a cunoscut personal. Cu toate că ea nu a crezut că poate fi în stare de așa ceva, cântăreața este de părere că ar trebui să plătească pentru cele făcute.

Saveta Bogdan, despre lui Florin Grigore

Artista a făcut dezvăluiri despre interpretul de muzică populară Florin Grigore, care ste implicat într-un scandal sexual. Saveta Bogdan susține că l-a cunoscut pe acesta și că nu dădea nimic de bănuit. Cu toate acestea, recunoaște că niciodată nu poți să știi caracterul unui om atunci când nu se află într-un context profesional.

Cântăreața a mai menționat că știe de dosarul din 2012, pe când Florin Grigore era profesor de religie, dar nu era convinsă că acuzațiile sunt reale. Atunci, artistul era acuzat că a hărțuit sexual o elevă de 15 ani.

„Îl cunosc bine personal, nu mă așteptam să facă așa ceva. Era un coleg bun, la locul lui, cânta, făcuse noi înregistrări. Fusese profesor de religie. Nu știu cum a putut să facă așa ceva. El a mai fost acuzat și în 2012. Dacă este vinovat, să își ispășească pedeapsa.

Îmi pare rău, dar nu poți să știi ce este în capul unui om și cum se comportă în particular. Cu noi, colegii lui, era un om bun. N-am crezut niciodată că ar putea face așa ceva. Am auzit că ar fi făcut așa ceva și în 2012, dar nu mi-a venit să cred. Acum s-a adeverit tot”, a declarat Saveta Bogdan pentru cancan.ro.

Ce viciu avea cântărețul de muzică populară

În același timp, Saveta Bogdan îi compătimește familia fetei implicate și susține că Florin Grigore trebuie să răspundă în fața legii. De asemenea, artista presupune că bărbatul avea un viciu legat de femei.

„Nu se poate să îți duci fetița undeva și să te trezești că ți-o ia pe sus un bărbat. Sunt clar niște probleme. Ce-o fi în sufletul părinților tinerei? Probabil că mama ei a văzut ce s-a întâmplat, dacă a chemat imediat poliția.

Florin și-a făcut-o cu mâna lui, mai ales că este a doua oară când este acuzat de așa ceva. Trebuia să stea în banca lui și să se ferească de fetele tinere ca de foc. Probabil avea un viciu legat de femei. Dacă este vinovat, să plătească. Îmi pare rău că trebuie să vorbesc despre așa ceva, dar trebuie să își ispășească pedeapsa dacă a greșit și e pedofil”, a mai spus artista pentru sursa menționată.

Și Maria Constantin s-a arătat surprinsă de caz. Artista susține că a mai avut ocazia să cânte alături de Florin Grigore și avea o părere bună despre el, însă nu s-ar fi așteptat la astfel de derapaje.

„„Îmi pare rău să aud asta. Nu l-am cunoscut foarte bine, doar am colaborat cu el la niște evenimente. Era un om super ok”, a spus Maria Constantin pentru cancan.ro.