 Tensiuni la Asia Express după jocul de amuletă. Raluca Bădulescu a izbucnit: „Nu mai pot!”
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Tensiuni la Asia Express după jocul de amuletă. Raluca Bădulescu a izbucnit: „Nu mai pot!”

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Ediția din 18 octombrie 2026 a emisiunii Asia Express – Drumul Mătăsii a adus o confruntare intensă pentru amuletă și un Joker extrem de valoros. După o probă dificilă, care a testat atât echilibrul, cât și rezistența concurenților, Irina Fodor a anunțat echipa câștigătoare. Însă, victoria a adus tensiuni printre concurenți și reacții acide, mai ales din partea Ralucăi Bădulescu, invitată în emisiune.

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Foto: Antena1

Echipa câștigătoare la jocul pentru amuletă

În ediția de pe 18 octombrie a emisiunii Asia Express s-au calificat două echipe, în cadrul jocului de amuletă: Mirela Retegan și fiica sa, Maya, respectiv Alex Gîlcă și Valerie Lungu. Concurenții au avut de trecut prin mai multe provocări inspirate din filosofia daoistă, fiind nevoiți să își demonstreze echilibrul și coordonarea pentru a aduna sferele necesare și a finaliza misiunea.

După o cursă strânsă, victoria le-a revenit lui Alex Gîlcă și Valerie Lungu, care au intrat în posesia amuletei și a mult râvnitului Joker. Cei doi s-au bucurat vizibil de succes, considerând că avantajul obținut le poate fi extrem de util în etapele următoare ale competiției, potrivit Antena1.

Verdictul a stârnit însă reacții și în rândul celorlalți concurenți. Raluca Bădulescu a comentat rezultatul într-un stil caracteristic, fără să își ascundă iritarea.

„Nu mai pot, că sunt sigură că asta mică și-a dat doctoratul în plâns la TV. Cred că a spart crocodili din ăia pe ochi, am văzut-o eu cu ochii ăștia. Lăsați-mă cu prefăcătoriile, că nu mai pot. Înțeleg că în China nu e voie cu violența. Eu abia aștept următorul careu și o împing cu rucsacul”, a spus Raluca Bădulescu imediat după anunțarea câștigătorilor.

Declarația a fost făcută în spiritul rivalităților și tensiunilor care apar frecvent în competiția de la Antena 1, acolo unde presiunea, oboseala și miza jocului generează adesea reacții puternice din partea concurenților.

Raluca Bădulescu a revenit la Asia Express

Raluca Bădulescu a participat în sezonul trecut al emisiunii „Asia Express – Drumul Eroilor”, alături de fostul său soț, Florin Stamin. Cei doi au demonstrat că au păstrat o relație de prietenie apropiată după despărțire. Parcursul lor în competiție s-a încheiat în ediția din 24 septembrie 2025, când au fost eliminați din emisiunea difuzată de Antena 1.

În ediția de ieri „Asia Express – Drumul Mătăsii”, Raluca Bădulescu a revenit în show, pentru o scurtă perioadă, alături de Maurice Munteanu și Connie Preda. Raluca Bădulescu s-a declarat extrem de entuziasmată și emoționată de această oportunitate, care îi oferă ocazia să retrăiască experiența competiției și să fie alături de prietenii săi.

În mesajul publicat online, vedeta și-a exprimat bucuria într-un stil spontan și plin de energie, mărturisind că emoțiile sunt atât de mari, încât cu greu își mai găsește cuvintele.

„Hello! Bună! Deci, așa cum sper că ați văzut în postarea mea din feed și în postările anterioare, hai că mi-am pierdut și eu cuvintele! Vorbesc cu vorbe de-astea mari, zici că am înnebunit la cap. Dar, de fapt, chiar am înnebunit la cap. De fericire!De duminica aceasta, de duminica aceasta, intru în Asia Express! Duminică, de la ora 20:00. Vă rog eu frumos, Antena 1, Asia Express, intru! Visele se împlinesc, nu există! Normal că intru pe post de handicap! Pe post de ce era să intru? Dar nu se știe niciodată.

Cine știe cum evoluează sezonul acesta? Cine știe? Împreună cu Maurice și cu Connie. Echipa viselor!Doamne Dumnezeule! Vă spun sincer, sunt emoționată la maximum. Urmăriți-ne, vă rog frumos, pe Antena 1, la America Express. Știu că pe AntenaPLAY deja ne urmăriți cu Florin și cu Serghei. Da, Asia Express! Vin! Nu mai pot! Nu mai pot de fericire, sunt crăpată de fericire! Vă iubesc, ador, nu mai pot!”.

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