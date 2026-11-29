Sore trăiește de aproximativ trei ani și jumătate o frumoasă poveste de dragoste, însă începutul relației nu a fost deloc unul simplu. Artista a dezvăluit că actualul ei iubit a avut nevoie de multă răbdare pentru a o convinge să accepte o întâlnire. Timp de șase luni, bărbatul a încercat în repetate rânduri să o invite la cafea, la film sau la alte activități, însă răspunsul primit a fost de fiecare dată negativ.

Chiar dacă a fost refuzat în mod repetat, acesta nu a renunțat să o caute. În tot acest timp, cei doi au continuat să vorbească la telefon, iar conversațiile lor au devenit treptat o modalitate prin care au ajuns să se cunoască mai bine. Sore a povestit că refuzurile nu au fost însoțite de discuții neplăcute sau de replici dure, ci au fost întotdeauna politicoase și chiar amuzante.

Șase luni în care Sore a refuzat invitațiile actualului iubit

Artista a rememorat începuturile relației și a povestit că totul a pornit de la un telefon primit cu șase luni înainte de momentul în care cei doi au început să fie împreună. Bărbatul i-a trimis flori și a încercat de mai multe ori să o scoată în oraș, însă Sore nu a acceptat invitațiile.

„Șase luni au trecut de la telefonul ăla, șase luni în care el mi-a trimis flori, m-a invitat de șapte ori la cafea, la film, la aia, la aia, la altă... Șapte invitații, șase luni, în care eu am refuzat de fiecare dată”, a povestit artista în podcastul „Gând la gând cu Teo”.

Deși situația s-ar fi putut transforma într-o experiență neplăcută, Sore a explicat că între ei s-a construit o comunicare aparte. Refuzurile nu însemnau că artista întrerupea orice legătură cu el. Dimpotrivă, cei doi continuau să vorbească la telefon, uneori chiar și câte 5-10 minute, într-o atmosferă relaxată.

Artista a ținut să precizeze că nu era vorba despre refuzuri agresive sau despre răspunsuri prin care să îl îndepărteze definitiv. Discuțiile rămâneau elegante, iar interacțiunile dintre ei aveau adesea o notă amuzantă.

„Au fost refuzuri care nouă ne-au construit comunicarea, că erau refuzuri la telefon. Adică nu au fost refuzuri de alea cu «Pleacă, bă, de aici!». Nu, elegante. Conversații de 5-10 minute amuzante la telefon”, a explicat Sore.

De la șapte invitații refuzate la o relație de trei ani și jumătate

Actualul iubit al artistei nu s-a lăsat descurajat de răspunsurile negative și a continuat să încerce să obțină o întâlnire. Potrivit poveștii relatate de Sore, bărbatul ajunsese să îi spună că poate de data aceasta va primi un răspuns favorabil, însă situația se repeta.

„Și el spunea: «De data asta, de data asta!». La fel, nu. Și tot așa, șase luni”, a povestit artista, amuzată de felul în care au evoluat lucrurile la început.

În cele din urmă, insistența lui și conversațiile dintre cei doi au dus la o relație care continuă și astăzi. Sore a dezvăluit că de la primele interacțiuni au trecut deja trei ani și jumătate, iar cei doi sunt fericiți împreună.

„Cert este că de atunci au trecut trei ani jumate. Și suntem bine, fericiți împreună”, a mărturisit artista.