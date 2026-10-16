Mirela Retegan, reacție după ce a fost criticată pentru aspectul fizic la „Asia Express”: „Nu arăt «ca dracu»”

Mirela Retegan a reacționat după ce a primit un comentariu referitor la aspectul său fizic, în urma aparițiilor sale în emisiunea „Asia Express – Drumul Soarelui”. Fondatoarea Gașca Zurli a fost criticată pentru felul în care arată, însă răspunsul său a fost unul puternic, în care a vorbit despre epuizare, sacrificii și provocările pe care le înfruntă multe mame.

Mirela Retegan și Maya. Foto: Antena 1

Alături de fiica sa, Maya, Mirela Retegan își testează limitele în una dintre cele mai provocatoare experiențe din viața lor. Cele două au format până acum o echipă unită și au atras atenția prin felul în care au colaborat și prin sacrificiile făcute pentru a merge mai departe în competiție.

Mirela Retegan, criticată pentru felul în care arată la „Asia Express”

Deși au existat persoane care au criticat aparițiile sale, vedeta a explicat că în spatele imaginii pe care ei o judecă se află, de fapt, o femeie și o mamă care a muncit enorm și care a învățat să-și depășească limitele.

„Nu arăt «ca dracu», așa cum a comentat cineva la una dintre postările Asia Express. Așa arăt eu când spun că nu mai pot și trag de mine să mai pot puțin.

Ăsta e prețul pentru «mai pot puțin», după tot ce am putut deja. Ani de zile am tras pentru proiectele mele. Am ajuns epuizată, în perfuzii, la spital. Știu că sunt mulți oameni care înțeleg. Dar mai știu și că sunt foarte mulți oameni care n-au ars atât de tare, niciodată, pentru nimeni și pentru nimic.”

Ce spune Mirela Retegan despre sacrificiile pe care le fac mamele pentru copiii lor

În continuare, vedeta a comparat experiența trăită alături de fiica sa cu lupta pe care multe femei din România o duc în fiecare zi pentru copiii lor. De multe ori, acestea ajung la epuizare, însă continuă să facă tot ce le stă în putință pentru binele celor dragi.

„În Asia Express a fost pentru prima dată când făceam asta pentru o experiență cu copilul meu. Dar sunt femei în România pentru care supraviețuire = misiune, în fiecare zi. Și ele arată de multe ori ca mine – epuizate.

Nu arăt «ca dracu». Arăt ca multe mame care trag de ele mai mult decât le permite corpul. Cu sufletul putem duce mult. Dar corpul are ritmul lui. Uneori ne surprinde și ne depășește așteptările, alteori nu reușește să ne facă față.”

De ce nu pune Mirela Retegan aspectul fizic pe primul loc

În mesajul său, fondatoarea Gașca Zurli a vorbit și despre diferența dintre cei care își împing limitele pentru a duce la bun sfârșit ceea ce și-au propus și cei care nu au trecut niciodată prin astfel de momente. Mirela Retegan a mărturisit că ar putea să acorde mai multă atenție aspectului fizic, însă o astfel de preocupare nu ar reprezenta o prioritate pentru ea.

„Probabil judecă oamenii care nu și-au întins niciodată limitele. Care n-au trecut de «nu mai pot» și n-au ajuns niciodată în punctul ăsta. Aș putea să nu fac nimic deosebit și să fiu impecabilă în fiecare zi. Să fiu unica mea preocupare. Ei bine, mie asta mi s-ar părea extrem de plictisitor.”

Mesajul transmis de Mirela Retegan după experiența de la „Asia Express”

Chiar dacă, în săptămânile petrecute la „Asia Express”, a apărut fără machiaj și fără să aibă părul coafat, Mirela Retegan consideră că oamenii au avut ocazia să observe ceva mult mai important decât aspectul său fizic: relația pe care o are cu fiica sa, Maya, și felul în care cele două au făcut față provocărilor.

„Și știu sigur că, în săptămânile astea în care am trăit fără machiaj și fără coafor, cu rădăcinile la vedere și cu toate ridurile aliniate frumos pe față și pe frunte, mulți oameni s-au uitat la altceva: la relația mea cu Maya. Nu cred că lumea se aștepta să vadă o femeie perfectă ca aspect. Dar probabil mulți se așteptau să vadă cum gestionează o mamă provocările într-o situație imperfectă.

Dragi mame care nu dormiți nopțile și întoarceți lumea cu susul în jos pentru copilul vostru, care vă descurcați singure, puneți magie în fiecare farfurie și alergați în fiecare zi cu rucsacul plin de griji, de la o misiune la alta: nu arătați «ca dracu». Arătați ca niște femei care l-ar putea face și pe «dracu-n șapte» de dragul copiilor lor.”