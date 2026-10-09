La un pas de eliminare. Momente de panică pentru fiica Mirelei Retegan la Asia Express. „Refuz să cred”

Mirela Retegan și fiica sa, Maya, au fost la un pas de eliminare, după un moment de slăbiciune. Acestea se aflau la cursa pentru ultima șansă de la „Asia Express”, atunci când tânăra s-a panicat pentru că nu reușea să ducă misiunea până la capăt într-un timp scurt.

Mirela Retegan și fiica sa, Maya. Foto: Instagram

Cele două au alergat în cursa pentru ultima șansă, iar pentru un moment au crezut că vor merge acasă. Maya aproape că și-a pierdut răbdarea, iar tensiunea era la cote maxime între cele două.

Mirela Retegan și Maya, la un pas de eliminare

Mirela Retegan și fiica sa, Maya, au trecut prin mai multe momente dificile de-a lungul emisiunii „Asia Express”, însă oboseala și-a spus cuvântul în ediția de joi 8 octombrie. Cele două au intrat la cursa pentru ultima șansă, așa că au avut o misiune extrem de solicitantă.

Aceste au ajuns în faimosul parc People's Park, acolo unde au trebuit să caute băiatul perfect, dar nu băiatul perfect în ochii lor. People's Park este un loc unde părinții postează anunțuri în încercarea de a găsi parteneri potriviți pentru copiii lor. Așa că cele două fete Zurli au primit câteva semnalmente de la o mamă ce căuta iubitul perfect pentru fiica ei.

Într-un timp cât mai scurt, Mirela Retegan și Maya trebuiau să găsească în parc un tânăr iubitor de Panda, cu vârsta cuprinsă între 25 și 35 de ani și aflat în zodia Dragon. Asta nu a fost tot. Viitorul mire trebuia să știe și să gătească, să aibă facultate și un loc de muncă stabil, caracteristici ce a pus bețe în roate echipei.

Maya a intrat în panică

După lungi căutări, Maya a intrat în panică. Aceasta era nemulțumită de faptul că a petrecuse deja prea mult timp pentru o misiune aparent banală, însă, real, era mult mai dificilă pe cât părea.

„Refuz să cred că ies din Asia Express pentru că nu pot să găsesc un bărbat. Mi se pare penibil!”, a spus Maya la Antena 1. Din fericire, cele două au reușit să găsească partenerul perfect pentru fiica acelei femei. Mirela Retegan a recunoscut că mai mult se uita după aspect, ignorând esența, adică acele caracteristici pe care trebuia să le îndeplinească tânărul.

„Eu îmi recunosc vina: m-am uitat numai după băieți frumoși. Dar eu n-am luat în calcul că o mamă nu caută un băiat frumos, caută un băiat bun. După cum arăta, nu l-am fi luat în calcul niciodată, ceea ce spune multe despre percepția noastră. Este foarte posibil (n.r. motivul pentru care n-au găsit și ele bărbați). Noi căutăm cai verzi pe pereți, în timp ce bărbații adevărați poartă panda la șosete”, a spus Mirela Retegan.

Echipa eliminată în cursa pentru ultima șansă

Din nefericire, a existat și o echipă care a fost eliminată din această cursă. Mirela Retegan și Maya, Valerie Lungu și Alex Gîlcă, respectiv Cheloo și Mihai Ban s-au luptat pentru a rămâne în competiție.

Valerie și Alex au ajuns primii la punctul de sosire, urmați de Mirela și Maya și apoi Cheloo și Mihai Ban. Din păcate, pentru cei din urmă, a fost și ultima misiune. Irina Fodor a dezvăluit culoarea mătăsii, ceea ce a dus eliminarea echipei formate din Cheloo și Mihai.