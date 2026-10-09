 La un pas de eliminare. Momente de panică pentru fiica Mirelei Retegan la Asia Express. „Refuz să cred”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
America ExpressRomânii au talentSurvivor RomâniaChefi la cuțiteEurovison
scroll right

La un pas de eliminare. Momente de panică pentru fiica Mirelei Retegan la Asia Express. „Refuz să cred”

#Asia Express
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Mirela Retegan și fiica sa, Maya, au fost la un pas de eliminare, după un moment de slăbiciune. Acestea se aflau la cursa pentru ultima șansă de la „Asia Express”, atunci când tânăra s-a panicat pentru că nu reușea să ducă misiunea până la capăt într-un timp scurt.

Mirela Retegan și fiica sa, Maya.
Mirela Retegan și fiica sa, Maya. Foto: Instagram

Cele două au alergat în cursa pentru ultima șansă, iar pentru un moment au crezut că vor merge acasă. Maya aproape că și-a pierdut răbdarea, iar tensiunea era la cote maxime între cele două.

Mirela Retegan și Maya, la un pas de eliminare

Mirela Retegan și fiica sa, Maya, au trecut prin mai multe momente dificile de-a lungul emisiunii „Asia Express”, însă oboseala și-a spus cuvântul în ediția de joi 8 octombrie. Cele două au intrat la cursa pentru ultima șansă, așa că au avut o misiune extrem de solicitantă.

Aceste au ajuns în faimosul parc People's Park, acolo unde au trebuit să caute băiatul perfect, dar nu băiatul perfect în ochii lor. People's Park este un loc unde părinții postează anunțuri în încercarea de a găsi parteneri potriviți pentru copiii lor. Așa că cele două fete Zurli au primit câteva semnalmente de la o mamă ce căuta iubitul perfect pentru fiica ei.

Într-un timp cât mai scurt, Mirela Retegan și Maya trebuiau să găsească  în parc un tânăr iubitor de Panda, cu vârsta cuprinsă între 25 și 35 de ani și aflat în zodia Dragon. Asta nu a fost tot. Viitorul mire trebuia să știe și să gătească, să aibă facultate și un loc de muncă stabil, caracteristici ce a pus bețe în roate echipei. 

Maya a intrat în panică

După lungi căutări, Maya a intrat în panică. Aceasta era nemulțumită de faptul că a petrecuse deja prea mult timp pentru o misiune aparent banală, însă, real, era mult mai dificilă pe cât părea.

„Refuz să cred că ies din Asia Express pentru că nu pot să găsesc un bărbat. Mi se pare penibil!”, a spus Maya la Antena 1. Din fericire, cele două au reușit să găsească partenerul perfect pentru fiica acelei femei. Mirela Retegan a recunoscut că mai mult se uita după aspect, ignorând esența, adică acele caracteristici pe care trebuia să le îndeplinească tânărul.

„Eu îmi recunosc vina: m-am uitat numai după băieți frumoși. Dar eu n-am luat în calcul că o mamă nu caută un băiat frumos, caută un băiat bun. După cum arăta, nu l-am fi luat în calcul niciodată, ceea ce spune multe despre percepția noastră. Este foarte posibil (n.r. motivul pentru care n-au găsit și ele bărbați). Noi căutăm cai verzi pe pereți, în timp ce bărbații adevărați poartă panda la șosete”, a spus Mirela Retegan.

Echipa eliminată în cursa pentru ultima șansă

Din nefericire, a existat și o echipă care a fost eliminată din această cursă. Mirela Retegan și Maya, Valerie Lungu și Alex Gîlcă, respectiv Cheloo și Mihai Ban s-au luptat pentru a rămâne în competiție.

Valerie și Alex au ajuns primii la punctul de sosire, urmați de Mirela și Maya și apoi Cheloo și Mihai Ban. Din păcate, pentru cei din urmă, a fost și ultima misiune. Irina Fodor a dezvăluit culoarea mătăsii, ceea ce a dus eliminarea echipei formate din Cheloo și Mihai. 

Ghid de cumpărături

zodii png
Zodiile pentru care Universul pregătește surprize uriașe, între 9 și 17 octombrie. Acești nativi vor vedea, în sfârșit, „luminița de la capătul tunelului” Horoscop
banner mirabela gradinaru jpg
#Exclusiv Click!
Mirabela Grădinaru, o nouă gafă vestimentară: „A îmbrăcat rochia invers, ca să nu se deoache?” Sfatul stiliștilor Vedete românești
image
Un zimbru de aproape o tonă a fost găsit fără cap la Măgura Ilvei. Ce suspiciuni au autoritățile în legătură cu moartea animalului adevarul.ro
image
Clase comasate în timpul anului școlar. Un învățător trebuie să plece. IȘJ: „Nu avem cum să oprim exodul” adevarul.ro

Parteneri

image
“E două-trei clase peste Miculescu!” Atacantul lui U Cluj, propus lui Gigi Becali la FCSB www.fanatik.ro
image
Aproape 70.000 de români au vrut să renunțe la păcănele. Unii se răzgândesc după doar câteva zile observatornews.ro
image
A cumpărat o poșetă dintr-un second-hand cu 1,5 dolari. După câțiva ani a aflat că valorează 35.000 de dolari www.antena3.ro
image
Un celebru om de afaceri, prins la mijloc în războiul sângeros dintre frații Caran. Liderii interlopi ar fi decis să-l pună la plată www.gandul.ro
image
Vlad Bălțățeanu, audiat în cazul crimei Valentinei, tânăra găsită în valiză. Avocatul Adrian Cuculis: „S-a prevalat de dreptul la tăcere”. Ce spune unchiul suspectului www.wowbiz.ro
image
Cât costă o noapte la hotelul de 5 stele din Maroc, unde Culiță Sterp a dus-o pe Daniela de ziua ei. Prețul este cât un salariu mediu www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Cât a slăbit în 10 luni Adi Mutu după ce a început un regim draconic: „Apă și ceaiuri!” as.ro
image
Cât poate câștiga un român ca șofer de TIR în Spania. De ce unii renunţă în ciuda sumei destul de mari playtech.ro
image
Culisele succesului de la Universitatea Cluj: „Banii băltesc în conturi! Totul pentru titlu” www.fanatik.ro
image
Am făcut calculul. Câți bani a primit Cheloo, în total, pentru cele 5 săptămâni petrecute la Asia Express www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
E oficial! Divorțează și ei! După 10 ani de căsătorie, ea a depus actele!! La mijloc stau acuzații de abuz verbal și agresiuni fizice!! Detalii scandaloase din mariajul lor au ieșit acum la lumină www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Vești îngrijorătoare de la Palatul norvegian. Ce se întâmplă cu proaspăta regină Mette-Marit okmagazine.ro
image
Meghan, mai subțire ca niciodată, a stârnit îngrijorare printre fani. Ducesa doar gătește biscuițeii, nu-i și mănâncă okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Maria Callas, diva care colecționa rețete pentru mâncăruri pe care nu le gusta niciodată historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Pescuitul cu cormorani: istoria unei tradiții care pare desprinsă dintr-o legendă historia.ro
Ultima șansă asia express jpg
#Asia Express
Mătasea a fost roșie pentru una dintre echipele de la Asia Express. Despre cine este vorba: „A fost o zi foarte proastă” PrimeTime
image png
Scandal în direct la Realitatea Plus. George Simion, schimb dur de replici cu Anca Alexandrescu: „Nu sunt la inchizitoriu aici, doamna procuror”. De la ce a pornit conflictul PrimeTime
Vlad Baltateanu este escortat de politisti 1
Ce mănâncă Vlad Bălțățeanu în arest. La ce oră se trezește în fiecare dimineață și ce a avut în meniu astăzi PrimeTime
mioara velicu captura video jpg
Mioara Velicu a spus adevărul despre numele ei real. Cum apare, de fapt, în certificatul de naștere PrimeTime
image jpeg
#Exclusiv Click!
VideoIspita Andrușca, dezvăluiri fără perdea din culisele de la „Insula Iubirii”! „Nu m-am dus acolo ca să despart cupluri” PrimeTime
maurice munteanu connie preda instagram jpg
#Asia Express
Au răsturnat situația la Asia Express! Echipa care a câștigat Imunitatea Mică după o cursă dificilă PrimeTime
catalin maruta instagram jpg
Cătălin Măruță, sincer după revenirea în televiziune. Care este cea mai mare frică a sa PrimeTime
cheloo si mihai ban
Cheloo și Mihai Ban, ajutor nesperat la Asia Express! Cum au reușit să convingă doi români să-i ducă la Irina Fodor PrimeTime
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva” actualitate.net