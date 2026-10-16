Raluca Bădulescu revine la Asia Express. Ce rol va avea fosta concurentă: „Chiar am înnebunit la cap”

Raluca Bădulescu a făcut un anunț neașteptat pe rețelele de socializare. Plină de entuziasm și emoție, „Regina regească” le-a dezvăluit fanilor că revine în universul „Asia Express”, începând de duminică, de la ora 20:00. Vedeta va fi alături de bunul său prieten Maurice Munteanu și de Connie Preda, iar mai multe detalii despre această revenire aflați în continuare.

Raluca Bădulescu și Florin Stamin. Foto: Antena 1

Raluca Bădulescu a participat în sezonul trecut al emisiunii „Asia Express – Drumul Eroilor”, alături de fostul său soț, Florin Stamin. Cei doi au demonstrat că au păstrat o relație de prietenie apropiată după despărțire. Parcursul lor în competiție s-a încheiat în ediția din 24 septembrie 2025, când au fost eliminați din emisiunea difuzată de Antena 1.

Raluca Bădulescu revine în Asia Express alături de Maurice Munteanu și Connie Preda

Recent, vedeta a anunțat pe rețelele de socializare că revine în „Asia Express – Drumul Mătăsii”, alături de Maurice Munteanu și Connie Preda. Raluca Bădulescu s-a declarat extrem de entuziasmată și emoționată de această oportunitate, care îi oferă ocazia să retrăiască experiența competiției și să fie alături de prietenii săi.

În mesajul publicat online, vedeta și-a exprimat bucuria într-un stil spontan și plin de energie, mărturisind că emoțiile sunt atât de mari, încât cu greu își mai găsește cuvintele.

„Hello! Bună! Deci, așa cum sper că ați văzut în postarea mea din feed și în postările anterioare, hai că mi-am pierdut și eu cuvintele! Vorbesc cu vorbe de-astea mari, zici că am înnebunit la cap. Dar, de fapt, chiar am înnebunit la cap. De fericire!De duminica aceasta, de duminica aceasta, intru în Asia Express! Duminică, de la ora 20:00. Vă rog eu frumos, Antena 1, Asia Express, intru! Visele se împlinesc, nu există! Normal că intru pe post de handicap! Pe post de ce era să intru? Dar nu se știe niciodată.

Cine știe cum evoluează sezonul acesta? Cine știe? Împreună cu Maurice și cu Connie. Echipa viselor!Doamne Dumnezeule! Vă spun sincer, sunt emoționată la maximum. Urmăriți-ne, vă rog frumos, pe Antena 1, la America Express. Știu că pe AntenaPLAY deja ne urmăriți cu Florin și cu Serghei. Da, Asia Express! Vin! Nu mai pot! Nu mai pot de fericire, sunt crăpată de fericire! Vă iubesc, ador, nu mai pot!”

Cum l-a convins Raluca Bădulescu pe Maurice Munteanu să participe la Asia Express

Raluca Bădulescu a dezvăluit și cum a început povestea participării lui Maurice Munteanu la competiție. Potrivit vedetei, ideea a prins contur încă de anul trecut, când cei doi au realizat un podcast pentru AntenaPLAY, alături de mai mulți concurenți din sezoanele anterioare ale emisiunii.

La acel moment, Maurice Munteanu nu era convins că își dorește să accepte provocarea, însă Raluca și ceilalți foști concurenți au încercat să-l convingă, povestindu-i despre experiențele trăite în competiție.

„De la noi a început treaba cu Maurice participant la Asia Express. Anul trecut am făcut pe Antena Play un podcast împreună cu Maurice, cu toți participanții de la Asia Express sezonul trecut, pe care l-au câștigat Gabi Tamaș și Dan Alexa. Am făcut un podcast împreună cu Maurice, tocmai pentru că am vrut să-l conving pe Maurice. Nu voia să meargă.Un sezon întreg am stat să-i povestim lui Maurice, atât eu cât și ceilalți concurenți. Au mai venit și Vlad Huidu cu Giulia, concurenți din alte sezoane a Asia Express. Toți am povestit experiențele noastre de Asia Express pentru a-l convinge pe Maurice să meargă”, a povestit Raluca Bădulescu.