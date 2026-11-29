Jennifer Lopez mai are visuri de împlinit! Artista în vârstă de 57 de ani a dezvăluit că își dorește să exploreze noi direcții în carieră și nu exclude posibilitatea de a regiza un film sau chiar un musical. Mai mult, vedeta a dat de înțeles că ar putea reveni la un proiect mai vechi, inspirat de opera „Carmen”, pe care a încercat să îl dezvolte în urmă cu mai bine de două decenii.

Jennifer Lopez ar vrea să regizeze un film sau un musical Foto: Profimedia

Jennifer Lopez a făcut dezvăluirile la premiera producției „The JLo Show”, care a avut loc pe 19 noiembrie, la Paramount Studios. Spectacolul le oferă fanilor ocazia de a urmări ultima reprezentație a artistei din cadrul rezidenței sale de la Las Vegas, cu hituri, povești personale și momente dedicate artiștilor care au inspirat-o de-a lungul timpului.

Într-un interviu acordat publicației PEOPLE, artista a mărturisit că, deși a lansat nouă albume de studio și are aproape 150 de apariții în producții cinematografice, simte că mai are multe de realizat. Pentru Jennifer Lopez, creativitatea nu se oprește niciodată, iar inspirația poate apărea în cele mai neașteptate momente.

Jennifer Lopez vrea să regizeze un film sau un musical

Vedeta a explicat că, în calitate de artist, simte permanent nevoia de a crea ceva nou, chiar dacă nu știe întotdeauna de la început care va fi următorul proiect. Artista susține că trebuie să urmeze drumul care i se deschide și să fie pregătită atunci când apare o oportunitate.

„Când ești artist, întotdeauna mai există ceva de creat. Pur și simplu, nu știi ce anume. Așa că mergi mai departe pe drumul tău, iar lucrurile te găsesc”, a declarat Jennifer Lopez.

Cântăreața a recunoscut că următorul proiect ar putea fi unul cinematografic, mai degrabă decât un nou album muzical. Printre ambițiile sale se numără inclusiv regia unui film sau realizarea unui musical, domenii în care și-ar dori să exploreze noi posibilități.

„Mi-ar plăcea, poate, să regizez un film, un musical, nu știu, sunt multe lucruri. Orice”, a mărturisit artista.

Jennifer Lopez a vorbit și despre legătura profundă pe care o are cu musicalurile, pasiune care a influențat încă de la început alegerea carierei sale. Artista a povestit că, în copilărie, urmărea musicaluri alături de mama și de cele două surori, iar acele experiențe au contribuit la dorința de a deveni cântăreață, actriță și dansatoare.

A dat audiție pentru „Evita”, „Chicago” și „Nine”

Jennifer Lopez a dezvăluit că, de-a lungul carierei, a încercat să obțină roluri în mai multe musicaluri importante, însă nu toate oportunitățile s-au concretizat. Printre producțiile pentru care a audiționat se numără „Evita”, „Chicago” și „Nine”, iar pentru ultima dintre acestea a fost foarte aproape să obțină rolul.

„Îmi amintesc că am audiționat pentru «Evita», îmi amintesc că am audiționat pentru «Chicago» și pentru «Nine» – am fost foarte aproape de «Nine»”, a povestit Jennifer Lopez într-un interviu acordat în 2025.

Artista a explicat că au existat numeroase proiecte pe care și le-a dorit, dar care nu s-au potrivit la momentul respectiv. În cele din urmă, rolul din „Kiss of the Spider Woman”, musicalul cinematografic regizat de Bill Condon și lansat în 2025, a reprezentat o oportunitate importantă pentru ea.

Un alt proiect care ar putea reveni în atenția vedetei este „Carmen”. La începutul anilor 2000, Jennifer Lopez ar fi dezvoltat o adaptare cinematografică a operei la Universal, însă proiectul a fost abandonat discret.

În ultima perioadă, artista a fost văzută la premiera producției „Carmen” de la Los Angeles Opera, semn că povestea continuă să o fascineze. Întrebată dacă ar lua în calcul să reia ideea unui film inspirat de această operă, Jennifer Lopez nu a exclus posibilitatea.

„Poate”, a răspuns ea.