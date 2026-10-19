 Valerie Lungu, răsfățată de soț. Alex Gîlcă gătește, face cumpărăturile și îi alimentează mașina: „Am o problemă cu curățenia”
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VideoValerie Lungu, răsfățată de soț. Alex Gîlcă gătește, face cumpărăturile și îi alimentează mașina: „Am o problemă cu curățenia”

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Invitată în podcastul moderat de Bursucu, Valerie Lungu a recunoscut că Alex este cel care se ocupă de multe dintre activitățile practice din gospodărie. Acesta gătește, face cumpărăturile, duce gunoiul și are grijă inclusiv ca mașina să fie alimentată, însă Valerie nu a rămas fără responsabilități.

valerie lungu si alex gilca
Foto: Instagram

Care este singurul lucru de care se ocupă Valerie Lungu în casă

Dacă Alex se ocupă de sarcinile administrative și practice, Valerie spune că ea este responsabilă de curățenie. Vedeta recunoaște că este foarte atentă la ordine și are anumite reguli pe care le respectă cu strictețe în propria locuință.

„Eu nu duc gunoiul. Alex îl duce. El îmi face plinul, el gătește. El face cumpărăturile. Eu sunt cea cu curățenia în casă. Eu am o problemă cu curățenia. Nu mă ridic din pat până patul nu este aranjat. Nu pun lenjeria dacă nu este călcată. La mine în casă este curat non-stop”, a explicat Valerie, în cadrul podcastului moderat de Bursucu.

Mai mult, Valerie a dezvăluit că se ocupă inclusiv de organizarea dulapurilor și de întreținerea încălțămintei. Cu toate acestea, atunci când programul ei este foarte încărcat, Alex intervine și o ajută la treburile gospodărești.

„Eu mă ocup de curățenie fără nicio problemă. Eu îi fac curat în dulapuri, spăl încălțămintea și așa mai departe. El mă ajută când eu nu sunt acasă și sunt plecată cu munca”, a adăugat ea.

Cei doi beneficiază și de ajutor extern pentru întreținerea locuinței. Având o casă spațioasă, Valerie și Alex apelează periodic la serviciile unei femei de curățenie pentru igienizarea generală.

„Avem și o doamnă de serviciu, o dată la două luni, să mai facă o curățenie generală, că avem o casă imensă”, a precizat concurenta de la Asia Express.

Valerie Lungu și Alex Gîlcă, nuntă discretă, cu doar 30 de invitați

După o relație care durează de mai bine de trei ani, Valerie Lungu și Alex Gîlcă au făcut pasul cel mare. Cei doi au ales să își organizeze nunta în mare secret, deși creatoarea de conținut anunțase, cu doar câteva zile înainte, că pregătește un eveniment discret.S-au căsătorit miercuri, 23 septembrie, atât civil, cât și religios. Evenimentul a fost unul intim, alături de familie și prietenii apropiați.

Cei doi au devenit cunoscuți publicului odată cu participarea la emisiunea „Asia Express – Drumul Mătăsii”, unde s-au numărat printre concurenții intens comentați. În ciuda atenției de care s-au bucurat, Valerie Lungu și Alex Gîlcă au preferat să păstreze discreția în ceea ce privește viața lor personală.

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