 Valerie Lungu a răbufnit după criticile primite în urma scandalului de la „Asia Express”. „Cine este Cristina Cioran?”
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Valerie Lungu a răbufnit după criticile primite în urma scandalului de la „Asia Express”. „Cine este Cristina Cioran?”

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Valerie Lungu a ajuns ținta unui val de critici după cearta cu Mirela Vaida din cadrul emisiunii „Asia Express”. Aceasta a fost criticată zilele trecute inclusiv de Cristina Cioran, iar acum influencerița vine cu o replică pentru fosta prezentatoare TV.

Valerie Lungu, replică dură pentru Cristina Cioran.
Valerie Lungu, replică dură pentru Cristina Cioran. Foto: Instagram/Facebook

Schimbarea echipelor de la „Asia Express” a avut un rezultat neașteptat. Valerie Lungu și Mirela Vaida au ajuns să colaboreze în mai multe misiuni și nu le-a fost deloc ușor. A fost un scandal în toată regula, ce s-a mutat de la televizor în online. Influencerița a ales să-i dea o replică dură Cristinei Cioran, după valul de critici.

Valerie Lungu vine cu o replică dură la criticile Cristinei Cioran

Inițial Cristina Cioran a spus că a apreciat-o pe Valerie Lungu încă de la începutul show-ului pentru ambiția ei, dar secvențele cu influencerița în care pare că o împinge pe Mirela Vaida a făcut valuri mari pe internet. Concurenta a venit și cu o replică dură pentru Cristina Cioran, contestând notorietatea actriței.

„Eu nu știu cine este această persoană, deci nu vreau să comentez pentru ceva ce nu știu. Cine este Cristina Cioran, în primul rând? Tot internetul are opinie. Toți au opinii legate de ceva”, a declarat Valerie Lungu, pentru cancan.ro.

Ulterior, fanii Cristinei Cioran au întrebat-o pe Facebook pe actriță ce părere are despre cele spuse de influenceriță. Aceasta nu a părut deranjată de faptul că Valerie Lungu nu o cunoaște.

„Păi când eram eu la TV, ea era în Moldova! E micuță! Acum aia e, ce să facem? Generația mea nu e așa pe social media ca generația ei! Nu-i problemă!!! Serios”, se arată în răspunsul Cristinei Cioran de pe Facebook.

Ce i-a spus actrița după ce a văzut imaginile de la Asia Express

Cristina Cioran a reacționat imediat după ce a văzut secvențele de la „Asia Express”. Prezentatoarea și-a exprimat public punctul de vedere cu privire la comportamentul afișat de Valerie Lungu în raport cu Mirela Vaida.

Ați văzut emisiunea Asia Express aseară? Dacă da, vreau să comentăm! Păi, așa ceva e posibil? E posibil ca această Valeria să se comporte în asemenea hal? Faza e că mie mi-a plăcut de ea în tot concursul, că este ambițioasă, că e dată naibii, așa, dar să ajungi să împingi pe cineva și să faci rău voit mi se pare de netolerat.

Încă nu-mi vine să cred cum o fată atât de frumoasă și de finuță poate să fie atât de respingătoare. Mă gândeam că, odată cu frumusețea, vine și o relaxare, vine și o ușurință, în niciun caz atâta ură adunată într-un chip frumos… Pe de altă parte, această Valeria nu știe cum sunt fanii Mirelei Vaida! Valeria, dragă, ți-ai pus în cap o masă de fani super loiali, care o iubesc pe Mirela! Iar Mirela poate să fie cât de bossy vrea, e totuși cineva! Pe când această pișcoată…”, a spus Cristina Cioran pe Facebook.

De la ce a pornit totul

Totul a pornit de la momentul în care Irina Fodor a mixat echipele. Astfel, Valerie Lungu a ajuns să fie în echipă cu Mirela Vaida și scânteile dintre cele două au apărut la scurt timp. Cele două s-au certat atât de tare încât au ajuns să fie date afară din cazare. Au țipat una la cealaltă și au avut momente în care au refuzat să colaboreze.

Atunci, comportamentul lui Valerie Lungu a fost aspru criticat în mediul online. În final, cele două au făcut pace, au lăsat orgoliile deoparte și au făcut tot posibilul să treacă de misiuni cât mai repede.

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