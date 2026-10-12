Cristina Cioran o pune la zid pe Valerie Lungu, după ce tânăra a împins-o pe Mirela Vaida la Asia Express: „Această pișcoată”

Tensiunile de la Asia Express au atins cote maxime, după ce Irina Fodor i-a anunțat pe concurenți că, timp de două zile, vor forma echipe noi, alături de alți participanți. Unul dintre primele conflicte care au atras atenția publicului este cel dintre Mirela Vaida și Valerie Lungu, iar imaginile apărute în mediul online au stârnit numeroase reacții.

Cristina Cioran, despre comportamentul lui Valerie față de Mirela. Foto: Facebook & Antena 1

După ce, potrivit imaginilor din promo-ul emisiunii, Valerie Lungu a împins-o pe Mirela Vaida, influencerița a atras numeroase critici din partea telespectatorilor. Printre cei care și-au exprimat dezaprobarea față de comportamentul ei s-a numărat și Cristina Cioran, cunoscuta prezentatoare de televiziune, care a comentat public incidentul.

Mirela Vaida și Valerie Lungu, conflict în timpul probelor de la Asia Express

Cea de-a șasea ediție a emisiunii Asia Express a venit cu un anunț neașteptat din partea Irinei Fodor, care a schimbat dinamica jocului. Concurenții au fost nevoiți să formeze echipe noi pentru două zile, iar Mirela Vaida și Valerie Lungu au ajuns să participe împreună la provocările de pe Drumul Mătăsii.

Încă de la începutul probei, în timp ce încercau să găsească o mașină la autostop și să ducă la bun sfârșit o misiune fără ajutorul unui traducător, între cele două concurente au apărut neînțelegeri.

Discuțiile privind tactica de joc și modul de abordare a localnicilor au degenerat, iar Valerie Lungu i-a adresat Mirelei Vaida o replică tăioasă, surprinsă în promo-ul pentru ediția din 12 octombrie. Totodată, imaginile sugerează că Valerie ar fi împins-o pe Mirela, însă telespectatorii vor putea afla ce s-a întâmplat, de fapt, în ediția următoare a emisiunii.

„Lasă vrăjeala, că vorbești mult și prost!”

Imaginile în care Valerie Lungu o împinge pe Mirela Vaida au stârnit reacții dure

Secvențele au provocat numeroase comentarii din partea telespectatorilor, unii dintre aceștia cerând sancționarea concurentei, în timp ce alții s-au întrebat dacă incidentul face parte dintr-o strategie de joc sau dacă a fost vorba despre o confruntare reală.

„Doamne ferește cum e Valeria!! O împinge la propriu pe Mirela Vaida!”

„Băi, am văzut eu bine în secvența de mâine? Valerica sare să o îmbrâncească pe Vaida? Ferească Dumnezeu cu fata asta! Dacă pica cu Maurice și făcea așa, ăla cred că o lua și la bătaie dacă făcea așa cu el!”

„Sper să o descalificați, că ați tăiat secvența când o împinge.”

„Oribil comportament. Dacă scapă nepedepsit (ceea ce și cred că se va întâmpla), emisiunea asta devine un eșec.”

„Doar eu cred că astea două joacă? Ele fiind actrițe… Căci, dacă e pe bune, e nașpa”, au scris câțiva dintre fanii Asia Express pe contul de Instagram al emisiunii.

Cristina Cioran a criticat-o dur pe Valerie Lungu

Printre persoanele care au reacționat la imaginile controversate s-a numărat și Cristina Cioran. Cunoscuta prezentatoare de televiziune a ales să își exprime public punctul de vedere, printr-un mesaj în care a explicat de ce și-a schimbat părerea despre Valerie Lungu.

Vedeta a mărturisit că, la început, a apreciat ambiția și determinarea concurentei, însă imaginile în care aceasta pare să o împingă pe Mirela Vaida au făcut-o să privească lucrurile cu totul altfel. Cristina Cioran a criticat gestul și a atras atenția asupra reacției pe care acesta ar putea să o provoace în rândul susținătorilor Mirelei Vaida.

„Ați văzut emisiunea Asia Express aseară? Dacă da, vreau să comentăm! Păi, așa ceva e posibil? E posibil ca această Valeria să se comporte în asemenea hal? Faza e că mie mi-a plăcut de ea în tot concursul, că este ambițioasă, că e dată naibii, așa, dar să ajungi să împingi pe cineva și să faci rău voit mi se pare de netolerat.

Încă nu-mi vine să cred cum o fată atât de frumoasă și de finuță poate să fie atât de respingătoare. Mă gândeam că, odată cu frumusețea, vine și o relaxare, vine și o ușurință, în niciun caz atâta ură adunată într-un chip frumos… Pe de altă parte, această Valeria nu știe cum sunt fanii Mirelei Vaida! Valeria, dragă, ți-ai pus în cap o masă de fani super loiali, care o iubesc pe Mirela! Iar Mirela poate să fie cât de bossy vrea, e totuși cineva! Pe când această pișcoată…”