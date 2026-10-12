 Schimbări neașteptate la Asia Express! Valerie Lungu: „Dacă dormi pe pat, divorț!”
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Schimbări neașteptate la Asia Express! Valerie Lungu: „Dacă dormi pe pat, divorț!”

#Asia Express
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Ediția din 11 octombrie 2026 a emisiunii Asia Express a venit cu o serie de schimbări neașteptate pentru echipele rămase în competiție. Irina Fodor le-a anunțat concurenților că, timp de două zile, vor forma echipe noi, alături de alți participanți, ceea ce le va pune la încercare capacitatea de adaptare și colaborare.

Asia Express.
Asia Express. Foto: Antena 1

Înainte de a afla cine le vor fi noii coechipieri, concurenții au trecut pe la un prezicător, care le-a citit în palmă și a contribuit la stabilirea noilor componențe ale echipelor. Decizia a stârnit reacții diverse, de la entuziasm și curiozitate până la momente tensionate. Iată ce perechi s-au format și cum au primit concurenții vestea.

Mirela Vaida și Valerie Lungu formează o echipă la Asia Express

Irina Fodor a anunțat că Mirela Vaida și Valerie Lungu vor face echipă timp de două zile. Potrivit explicațiilor oferite de prezentatoare, cele două au fost alese să colaboreze pentru a înțelege mai bine perspectiva partenerilor lor, mai ales în ceea ce privește personalitatea puternică a fiecăreia.

„Ni s-a spus așa: sunt amândouă foarte șefe. E bine să fie împreună, să înțeleagă și ele cum este pentru partenerii lor”, a spus Irina Fodor despre noua echipă, potrivit Antena 1

Pentru Mirela Vaida, schimbarea a reprezentat o provocare pe care a primit-o cu interes, fiind curioasă să descopere cum va decurge experiența alături de noua sa parteneră.

„Am simțit că este o provocare pe care aș fi curioasă să o trăiesc!”, a spus Mirela Vaida despre noua ei parteneră.

Oana Tomoiagă și Maurice Munteanu, în aceeași echipă la Asia Express

O altă echipă formată în urma schimbărilor anunțate de Irina Fodor este cea alcătuită din Oana Tomoiagă și Maurice Munteanu. Acesta din urmă s-a arătat încântat de alegere și a mărturisit că se simte confortabil în compania colegei sale.

„Eu am râs cu Oana, sunt confortabil cu ea. Mi-e foarte simpatică”, a spus Maurice.

La rândul său, Oana Tomoiagă a vorbit despre impresia pe care i-a lăsat-o Maurice Munteanu. Deși îl consideră o persoană complicată, aceasta a mărturisit că îl admiră foarte mult.

„Eu îl admir foarte tare pe Maurice, dar mi se pare un tip complicat”, a spus Oana.

Alex Gîlcă și Loredana Chivu fac echipă la Asia Express

Formarea noilor echipe a adus și momente tensionate. Valerie Lungu a avut o reacție de gelozie când a aflat că Alex Gîlcă urma să facă echipă cu Loredana Chivu. 

„Dacă dormi pe pat, divorț! Pe podele să dormi!”, i-a spus Valerie lui Alex, iar Loredanei i-a cerut să-i lase bărbatul în pace.

Loredana Chivu nu a rămas fără replică și i-a transmis lui Valerie că eventualele probleme de încredere în cuplu nu au legătură cu ea.

„Dacă tu n-ai încredere în bărbatul tău, e problema ta cu el. Cu mine n-ai ce să ai!”, a spus Loredana Chivu.

Gabi Torje și Anamaria Mocanu fac echipă la Asia Express

Anamaria Mocanu a primit cu optimism vestea că va forma o echipă cu Gabi Torje. Aceasta și-a exprimat speranța că vor reuși să colaboreze eficient și să își valorifice calitățile pe parcursul probelor.

„Sper să ne unim forțele. El e competitiv, cu o energie bună!”, a spus Ana după ce a aflat că face echipă cu Gabi Torje.

Alin Alexuc și Maya, împreună la Asia Express

O altă pereche formată în urma schimbărilor este cea alcătuită din Alin Alexuc și Maya. Irina Fodor le-a explicat concurenților că prezicătorul a observat o posibilă compatibilitate între cei doi, apreciind inteligența și capacitatea lor de a se descurca în situații dificile.

„I s-a părut prezicătorului că ar fi o chimie, că sunteți amândoi deștepți și descurcăreți!”, a spus Irina Fodor.

Mirela Retegan și Connie Preda fac echipă la Asia Express

Mirela Retegan și Connie Preda au fost, la rândul lor, repartizate în aceeași echipă. Mirela s-a arătat încântată de această alegere și a vorbit în termeni pozitivi despre colega alături de care va continua competiția.

„Mi se pare o persoană specială. M-am bucurat foarte tare!”, a spus Mirela.

Connie Preda a împărtășit aceeași atitudine optimistă și s-a declarat încrezătoare că cele două vor reuși să colaboreze bine.

„Eu cred că ne vom înțelege foarte bine!”, a spus Connie.

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