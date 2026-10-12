Schimbări neașteptate la Asia Express! Valerie Lungu: „Dacă dormi pe pat, divorț!”

Ediția din 11 octombrie 2026 a emisiunii Asia Express a venit cu o serie de schimbări neașteptate pentru echipele rămase în competiție. Irina Fodor le-a anunțat concurenților că, timp de două zile, vor forma echipe noi, alături de alți participanți, ceea ce le va pune la încercare capacitatea de adaptare și colaborare.

Asia Express. Foto: Antena 1

Înainte de a afla cine le vor fi noii coechipieri, concurenții au trecut pe la un prezicător, care le-a citit în palmă și a contribuit la stabilirea noilor componențe ale echipelor. Decizia a stârnit reacții diverse, de la entuziasm și curiozitate până la momente tensionate. Iată ce perechi s-au format și cum au primit concurenții vestea.

Mirela Vaida și Valerie Lungu formează o echipă la Asia Express

Irina Fodor a anunțat că Mirela Vaida și Valerie Lungu vor face echipă timp de două zile. Potrivit explicațiilor oferite de prezentatoare, cele două au fost alese să colaboreze pentru a înțelege mai bine perspectiva partenerilor lor, mai ales în ceea ce privește personalitatea puternică a fiecăreia.

„Ni s-a spus așa: sunt amândouă foarte șefe. E bine să fie împreună, să înțeleagă și ele cum este pentru partenerii lor”, a spus Irina Fodor despre noua echipă, potrivit Antena 1.

Pentru Mirela Vaida, schimbarea a reprezentat o provocare pe care a primit-o cu interes, fiind curioasă să descopere cum va decurge experiența alături de noua sa parteneră.

„Am simțit că este o provocare pe care aș fi curioasă să o trăiesc!”, a spus Mirela Vaida despre noua ei parteneră.

Oana Tomoiagă și Maurice Munteanu, în aceeași echipă la Asia Express

O altă echipă formată în urma schimbărilor anunțate de Irina Fodor este cea alcătuită din Oana Tomoiagă și Maurice Munteanu. Acesta din urmă s-a arătat încântat de alegere și a mărturisit că se simte confortabil în compania colegei sale.

„Eu am râs cu Oana, sunt confortabil cu ea. Mi-e foarte simpatică”, a spus Maurice.

La rândul său, Oana Tomoiagă a vorbit despre impresia pe care i-a lăsat-o Maurice Munteanu. Deși îl consideră o persoană complicată, aceasta a mărturisit că îl admiră foarte mult.

„Eu îl admir foarte tare pe Maurice, dar mi se pare un tip complicat”, a spus Oana.

Alex Gîlcă și Loredana Chivu fac echipă la Asia Express

Formarea noilor echipe a adus și momente tensionate. Valerie Lungu a avut o reacție de gelozie când a aflat că Alex Gîlcă urma să facă echipă cu Loredana Chivu.

„Dacă dormi pe pat, divorț! Pe podele să dormi!”, i-a spus Valerie lui Alex, iar Loredanei i-a cerut să-i lase bărbatul în pace.

Loredana Chivu nu a rămas fără replică și i-a transmis lui Valerie că eventualele probleme de încredere în cuplu nu au legătură cu ea.

„Dacă tu n-ai încredere în bărbatul tău, e problema ta cu el. Cu mine n-ai ce să ai!”, a spus Loredana Chivu.

Gabi Torje și Anamaria Mocanu fac echipă la Asia Express

Anamaria Mocanu a primit cu optimism vestea că va forma o echipă cu Gabi Torje. Aceasta și-a exprimat speranța că vor reuși să colaboreze eficient și să își valorifice calitățile pe parcursul probelor.

„Sper să ne unim forțele. El e competitiv, cu o energie bună!”, a spus Ana după ce a aflat că face echipă cu Gabi Torje.

Alin Alexuc și Maya, împreună la Asia Express

O altă pereche formată în urma schimbărilor este cea alcătuită din Alin Alexuc și Maya. Irina Fodor le-a explicat concurenților că prezicătorul a observat o posibilă compatibilitate între cei doi, apreciind inteligența și capacitatea lor de a se descurca în situații dificile.

„I s-a părut prezicătorului că ar fi o chimie, că sunteți amândoi deștepți și descurcăreți!”, a spus Irina Fodor.

Mirela Retegan și Connie Preda fac echipă la Asia Express

Mirela Retegan și Connie Preda au fost, la rândul lor, repartizate în aceeași echipă. Mirela s-a arătat încântată de această alegere și a vorbit în termeni pozitivi despre colega alături de care va continua competiția.

„Mi se pare o persoană specială. M-am bucurat foarte tare!”, a spus Mirela.

Connie Preda a împărtășit aceeași atitudine optimistă și s-a declarat încrezătoare că cele două vor reuși să colaboreze bine.

„Eu cred că ne vom înțelege foarte bine!”, a spus Connie.