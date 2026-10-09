Ce bani ar fi primit Cheloo pentru participarea la Asia Express. Eliminat după ce a concurat în cinci etape

Ediția din 8 octombrie a emisiunii Asia Express 2026 a adus eliminarea echipei formate din Cheloo și Mihai Ban, după ce cei doi au ajuns ultimii la punctul de sosire în cursa pentru ultima șansă. Verdictul final a fost dat de mătasea roșie, care le-a încheiat aventura pe Drumul Mătăsii. Pentru participarea la emisiune, Cheloo ar fi primit o sumă de bani.

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Cât a primit Cheloo pentru a concura la Asia Express

Potrivit Libertatea, participarea lui Cheloo la Asia Express 2026 ar fi fost remunerată atât printr-o sumă primită la semnarea contractului, cât și printr-un onorariu pentru fiecare etapă petrecută în competiție.

Conform acestor informații, artistul ar fi încasat aproximativ 3.000 de euro pentru fiecare etapă. Având în vedere că a rezistat cinci etape în concurs, suma acumulată s-ar ridica la circa 15.000 de euro, la care s-ar adăuga și plata negociată inițial pentru participare.

După eliminare, Cheloo a rămas fidel stilului său caracteristic și le-a mulțumit concurenților rămași în competiție. „Echipa centenarilor vă mulțumește! Suntem foarte bine și o să fim și mai bine când voi o să fiți pe drum”, a spus acesta.

Într-un interviu acordat recent, artistul a vorbit și despre experiența trăită în cadrul show-ului de la Antena 1. Acesta a explicat că nu regretă participarea și că a privit tot parcursul ca pe o experiență de viață. De asemenea, a dezvăluit că, dacă ar fi avut posibilitatea, cel mai plăcut coleg de aventură ar fi fost Ombladon, partenerul său din trupa Paraziții, însă acesta nu ar fi acceptat provocarea.

„E absolut normal, dacă ai repeta Asia Express, să o faci de fiecare dată cu altcineva. Pentru că Ombladon n-ar fi venit. Dar cum mă înțeleg cu Ombladon, nu mă înțeleg cu nimeni pe suprafața planetei. Deci colegul meu era compania cea mai plăcută. Dar nu-mi pare rău de nimic! Așa a fost să fie. E parte din viață, o măsor ca atare, trec mai departe. Adică nu rămâne un cârlig în spate.

A fost o experiență aparte! Nu sar în sus: mamă, ce parcurs fulminant, ce dramă, ce momente glorioase... Poate sunt foarte tocit și nu sunt... Știi, nu mă bucur foarte tare în momentele în care poate ar trebui să mă bucur. Adică sunt: e în regulă, merge... N-a fost nici prea greu, nici nimic... Poate anumite lucruri nu mi-au convenit, dar dacă încep un lucru, îl termin”, a declarat artistul.

Echipele de la cursa pentru ultima șansă

Ediția din 8 octombrie a emisiunii Asia Express a adus o nouă eliminare, după cursa pentru ultima șansă, în care au intrat trei echipe: Valerie și Alex, Mirela Retegan și Maya, respectiv Cheloo și Mihai Ban.

La finalul probei, Valerie și Alex au ajuns primii la punctul de sosire, urmați de Mirela și Maya. Ultimii care au revenit în fața Irinei Fodor au fost Cheloo și Mihai Ban, motiv pentru care soarta lor a depins de culoarea mătăsii, potrivit Spynews.

Momentul decisiv a venit atunci când prezentatoarea a dezvăluit că mătasea este roșie, ceea ce a însemnat eliminarea echipei formate din Cheloo și Mihai Ban. Astfel, cei doi și-au încheiat parcursul în sezonul 9 al competiției, după o etapă dificilă pe Drumul Mătăsii.

„Eu am avut cea mai proastă zi de la Asia Express la capitolul tematică. A fost o zi foarte proastă. Așa am avut noi noroc astăzi. Luăm cu noi acasă simplitatea vieții (....). Este un paradox Asia Express pentru noi.(...) Nu avem păreri de rău și nu avem regrete”, a spus Cheloo.

Mihai Ban, colegul său de echipă, a avut și el un mesaj despre Cheloo. „Credeam că eu o să fiu cel care trebuie să îl calmez, dar de multe ori m-a calmat el pe mine”.