Ce îl macină pe Cheloo de 15 ani. Artistul a recunoscut că asta îl stresează zi de zi

Cheloo a făcut o dezvăluire neașteptată despre stilul său de viață în ediția din 8 octombrie a emisiunii „Asia Express”. Artistul le-a povestit celor din jur cât de puțin doarme în fiecare noapte și a mărturisit că acest program se repetă de cel puțin 15 ani.

Cheloo Foto: Instagram

Momentul a avut loc în timpul unei misiuni în care concurenții au fost nevoiți să fotografieze diferite scene din viața urșilor panda. Impresionat de rutina animalelor, Cheloo a glumit că și-ar dori să ducă o viață asemănătoare, fără grijile care îl țin treaz și îi ocupă mare parte din zi.

Cheloo, impresionat de viața urșilor panda

În cadrul cursei pentru ultima șansă, concurenții de la „Asia Express” au primit o provocare mai puțin obișnuită: să surprindă în fotografii momente din viața de zi cu zi a urșilor panda. Ajuns în rezervație, Cheloo a început să vorbească despre avantajele pe care le-ar avea dacă ar trăi în condiții asemănătoare.

Artistul a făcut haz de necaz și a descris, în stilul său caracteristic, viața animalelor, care au parte de îngrijire și hrană fără să fie nevoite să se ocupe de responsabilitățile cotidiene ale oamenilor.

„Mie chiar au început să-mi fie simpatici urșii panda. Ce viață! Vreau și eu să trăiesc viața asta! Panda îmi doresc să fiu! Ce captivitate, frate? Ai femeie de serviciu care strânge după tine! Ai un om care îți aduce masa la timp, ai râul care trece prin fața ta și tu doar trebuie să bei apă, ai oameni care te studiază, dar nu te deranjează, pentru că tu ești regele situației”, a spus Cheloo, potrivit SpyNews.

Comparația l-a făcut pe artist să vorbească și despre propriile obiceiuri. Acesta a dezvăluit că odihna este una dintre problemele cu care se confruntă de mulți ani, iar numărul orelor de somn din fiecare noapte este surprinzător de mic.

Artistul spune că doarme doar patru ore pe noapte

Cheloo a mărturisit că reușește să doarmă numai patru ore pe noapte, iar acest lucru se întâmplă de cel puțin 15 ani. Artistul a explicat că grijile de zi cu zi îi ocupă timpul și îl fac să se gândească permanent la lucrurile pe care le are de rezolvat.

„Eu dorm 4 ore pe noapte de cel puțin 15 ani. Mă stresez toată ziua: facturi, bunuri, reparat mașini, grija față de toată lumea. Pui într-o balanță Cheloo și ursul Panda, câștigă Panda”, a declarat acesta.

Tot în cadrul emisiunii, Cheloo a atras atenția și printr-un alt moment, de această dată legat de proba pentru imunitate. După ce Irina Fodor le-a explicat concurenților că misiunea presupune participarea la un dans tradițional, artistul a anunțat că nu dorește să ia parte la activitate.

„Eu nu vreau nicio imunitate. (...) Refuz din start. Un alai de zâne din zonă, să zic așa, cu un dans numit dansul scânteii”, a spus Cheloo.

Artistul a explicat că nu se identifică cu acest tip de dans și că nu intenționează să participe, chiar dacă miza era imunitatea.

„Nu vreau să fac! Unu la mână, mă respect ca bărbat și nu fac așa ceva, nici eu și nici el! (...) Nu mă identific cu așa ceva, poate fetele se identifică. Dar asta nu e o chestie pentru bărbați! Punct”, a afirmat acesta.

Irina Fodor le-a transmis concurenților că refuzul reprezintă o posibilitate, însă Cheloo a continuat să-și susțină poziția și a spus că nu dansează de 35 de ani.

„Pe mine nu mă interesează nimic. Eu nu dansez, din principiu, de 35 de ani. Împreună am dansat de două ori în viață. Sunt împotriva dansului. Punct. O simulare de epilepsie pot să fac, aici. Le respect dansul, nu este un dans pentru bărbați”, a mai declarat artistul.