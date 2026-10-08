Melek Mincă, la Sfânta Parascheva, într-o ipostază neașteptată. „Îmi doresc să...”

Melek Mincă a ajuns la Iași, la Sfânta Parascheva, însă de această dată vedeta a preferat să evite atenția celor din jur. Pentru a se putea reculege în liniște, aceasta a ales să poarte mască și să își acopere capul cu o glugă.

Melek Mincă, la Sfânta Parascheva, într-o ipostază neașteptată Foto: Instagram

Melek Mincă, apariție discretă la Sfânta Parascheva

Prezența lui Melek Mincă la Iași, în perioada în care credincioșii merg la Sfânta Cuvioasă Parascheva, a fost una mai puțin obișnuită. Vedeta a încercat să își păstreze anonimatul și să aibă parte de câteva momente de liniște.

Melek Mincă și-a pus o mască de protecție și și-a tras gluga pe cap, în speranța că va putea trece neobservată. Gestul său nu a fost însă întâmplător, ci are legătură cu starea prin care trece în această perioadă.

De ce a ales Melek Mincă să poarte mască și glugă

Melek Mincă și-a pus o mască de protecție Foto: Instagram

Vedeta a explicat pe rețelele de socializare că principalul motiv pentru care a preferat să fie cât mai discretă a fost dorința de a se ruga fără agitație și fără să atragă atenția.

Melek Mincă a mărturisit că se confruntă cu anumite probleme și că simte nevoia să se retragă pentru câteva clipe, să se reculeagă și să își pună ordine în gânduri.

„Îmi doresc să mă rog în liniște și să mă bucur de câteva clipe departe de agitație”.

Mărturisirea făcută de Melek Mincă la Iași

Vizita la Sfânta Parascheva pare să fi fost, pentru Melek Mincă, mai mult decât o simplă apariție la unul dintre cele mai importante pelerinaje religioase din România.

Vedeta a transmis că trece printr-o perioadă în care are nevoie de liniște și de un moment de reculegere. De aceea, a încercat să se desprindă, măcar pentru câteva momente, de agitația din jur și să se concentreze asupra rugăciunii.

Apariția sa discretă la Iași arată cât de important a fost pentru ea acest moment. În loc să atragă atenția, Melek Mincă a preferat să se ascundă în spatele măștii și al glugii, pentru a avea parte de intimitatea de care simțea că are nevoie.