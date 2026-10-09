 Scandal după eliminarea lui Cheloo de la „Asia Express”! Ce nemulțumire au telespectatorii
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VideoScandal după eliminarea lui Cheloo de la „Asia Express”! Ce nemulțumire au telespectatorii

#Asia Express
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Eliminarea lui Cheloo și a lui Mihai Ban din competiția „Asia Express” a stârnit un val de nemulțumiri în mediul online. La scurt timp după difuzarea ediției de aseară, pagina oficială de Facebook a emisiunii a fost luată cu asalt de comentarii din partea telespectatorilor care nu s-au împăcat cu verdictul. Mulți dintre aceștia consideră că cei doi concurenți ar fi meritat să continue aventura și au criticat decizia care a dus la plecarea lor din concurs.

Scandal după eliminarea lui Cheloo de la „Asia Express”
Scandal după eliminarea lui Cheloo de la „Asia Express” Foto: Antena 1

Mai mult, unii fani au ajuns să pună sub semnul întrebării corectitudinea competiției, comparând eliminarea celor doi cu alte momente din acest sezon, când anumite echipe au fost salvate de cartonașul verde. Nemulțumirile nu s-au oprit aici, iar unii internauți au acuzat producția că ar fi influențat desfășurarea întrecerii.

Ce au observat telespectatorii după eliminarea lui Cheloo și a lui Mihai Ban

Unul dintre motivele care au alimentat controversele a fost comparația cu edițiile precedente, în care echipe aflate în pericol au reușit să rămână în competiție datorită cartonașului verde. O parte dintre telespectatori au considerat că situațiile nu au fost tratate în același mod și și-au exprimat dezamăgirea în comentariile publicate pe pagina emisiunii.

„Deci la Loredana și Ana a fost verde și au rămas în competiție pentru că se promovează prostia, iar acum, când majoritatea lumii se uita la emisiune pentru Cheloo și Ban, a fost roșu. Nu meritau să iasă acum și, dacă nu era producția aiurea, ar fi ajuns mult mai departe”.

Alți fani au transmis că plecarea celor doi le-a diminuat considerabil interesul pentru următoarele ediții ale show-ului. Unii au afirmat chiar că nu mai au motive să urmărească emisiunea după eliminarea echipei preferate.

„Asia Express s-a terminat! A plecat Cheloo și Ban, nu mai are rost să ne uităm”.

Nici ceilalți concurenți nu au scăpat de criticile internauților, care au comentat comportamentul și atitudinea unora dintre participanți.

„Nici nu mai are rost să ne uităm la zurlii prefăcute, la Valerica plină de figuri, la Maurice, care e… Maurice, la Loredana cum țipă, la «Hai, Oana! Hai, Oana!»”.

Cheloo, apreciat de fani pentru comportamentul său din competiție

Dincolo de nemulțumirile provocate de eliminare, au existat și numeroase mesaje de apreciere la adresa lui Cheloo. Unii telespectatori au mărturisit că participarea artistului la „Asia Express” le-a schimbat percepția asupra lui, fiind impresionați de umorul și comportamentul său pe parcursul aventurii.

„A expirat contractul și răbdarea lui Cheloo! Îmi pare rău, mie mi-a plăcut de el! Cu cât a vrut să pară mai antipatic, cu atât mai mult mi-a devenit simpatic! Mi-a plăcut umorul lui negru, a vrut să pară un dur, dar a avut cel mai mult bun-simț în comportamentul cu oamenii!”

Mesajele publicate după difuzarea ediției au arătat că plecarea lui Cheloo și a lui Mihai Ban a fost greu de acceptat pentru o parte dintre cei care urmăresc emisiunea. În comentarii, fanii au continuat să discute despre parcursul celor doi și despre felul în care s-a desfășurat cursa eliminatorie.

Antena 1, acuzată că ar fi „aranjat” competiția

Controversele au continuat și în privința regulilor jocului. Mai mulți internauți au comparat eliminarea lui Cheloo și a lui Mihai Ban cu situațiile în care alte echipe au fost salvate, criticând ceea ce ei au considerat a fi o diferență de tratament între concurenți.

„Emisiunea s-a încheiat aici, bine că la tutele alea săptămâna trecută a fost verde”.

„Maurice are imunitate și Cheloo cu Ban pleacă, ireal! Urât sezon!”.

Unii telespectatori au cerut inclusiv clarificări despre modul în care a fost stabilită ordinea sosirii echipelor în punctele-cheie ale cursei, punând sub semnul întrebării desfășurarea anumitor momente.

„Cum dovediți ordinea în care au ajuns?”.

„Turul 2 înapoi”.

Astfel, eliminarea lui Cheloo și a lui Mihai Ban a devenit unul dintre cele mai discutate subiecte după ediția de aseară a emisiunii „Asia Express”. În timp ce unii fani și-au exprimat regretul față de plecarea celor doi, alții au criticat regulile competiției și au lansat acuzații la adresa producției. Comentariile reflectă nemulțumirea unei părți a publicului, însă acuzațiile privind o eventuală manipulare a rezultatului nu sunt demonstrate de reacțiile apărute în mediul online.

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