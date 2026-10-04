 Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu, handicap neașteptat la „Asia Express”. Cum au plecat în cursă?
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Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu, handicap neașteptat la „Asia Express”. Cum au plecat în cursă?

#Asia Express
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Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu au pornit în cea de-a cincea etapă a competiției „Asia Express” cu un mare dezavantaj, după ce au fost salvate de la eliminare de Dragonul din Cufăr. Cele două concurente primit dragonul de culoare verde, însă avantajul s-a transformat rapid într-o nouă provocare pentru ele.

Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu.
Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu. Foto: Instagram

Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu au primit un handicap „Asia Express”

După ce au fost salvate de la eliminare, Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu au aflat de la Irina Fodor că vor porni în cursă cu un handicap. Cele două au încercat să ghicească despre ce ar putea fi vorba, însă variantele lor au fost departe de realitate.

„Să nu fie vreun șarpe, ce poate să fie?”, a spus Loredana Chivu.

„Nu e șarpe, seamănă cu robotul”, i-a răspuns Ana Maria Mocanu.

„Și cum mergem noi cu robotul? (...) Sper să nu fie ceva foarte rău”, a continuat Loredana Chivu.

Ana Maria Mocanu a mărturisit că ea și colega sa s-au gândit toată ziua la ce handicap ar putea primi.

„Toată ziua m-am gândit cu Lore ce handicap poate să fie.”

Cele două concurente au primit pălării tradiționale

În cele din urmă, Irina Fodor le-a dezvăluit celor două concurente care este, de fapt, handicapul. Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu au primit câte o pălărie tradițională de dimensiuni impresionante, pe care au fost nevoite să o poarte în timpul cursei.

Inițial, cele două nu au părut foarte îngrijorate de misiunea primită, însă au realizat rapid că accesoriile nu erau deloc ușoare.

„Două pălării, ca să le zic așa, tradiționale, imense, cu toate zdrăngănelele (...) Sunt frumoase, dar sunt destul de grele”, a spus Loredana Chivu.

Cele două au vrut să afle cât timp vor fi nevoite să poarte pălăriile și când vor putea scăpa de acest handicap. Irina Fodor le-a explicat că vor putea renunța la ele abia atunci când vor ajunge la cazare.

Pălăriile tradiționale primite de cele două concurente.
Pălăriile tradiționale primite de cele două concurente. Foto: Antena 1

Cheloo, glumă despre handicapul primit de Loredana și Ana

Momentul nu a trecut fără ca Cheloo să facă o glumă pe seama celor două concurente. Artistul a comparat pălăriile tradiționale primite de Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu cu două construcții cunoscute din Capitală.

„Loredana și cu Ana primesc două turnulețe de periferie București, asta ca să ne amuzăm și noi puțin”, a spus Cheloo.

Ana Maria Mocanu: „A fost una dintre cele mai frumoase experiențe din viața mea”

Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu fac echipă în noul sezon „Asia Express – Drumul Mătăsii”, dar le leagă și o prietenie care durează de ani de zile. Pentru Ana Maria Mocanu, competiția de la Antena 1 a reprezentat o mare provocare. 

Fosta asistentă de televiziune a povestit pentru Click! cum a decis împreună cu Loredana să participe în „Asia Express”, dar și care au fost cele mai dificile momente din competiție. 

Click!: Cum a fost experiența asta pentru tine și cum ați decis voi două să mergeți împreună la „Asia Express”?

Ana Maria Mocanu: A fost una dintre cele mai frumoase experiențe din viața mea, o experiență foarte intensă.  Avem nevoie de această experiență, o să-mi rămână în suflet pentru totdeauna.

 Eu cu Loredana suntem prietene de mai bine de 15 ani și ea m-a sunat într-o seară și mi-a zis: „Mergi cu mine la Asia Express?” Ea a fost cea care a primit oferta de la Antena 1. Și eu am zis: „Hai să mergem!”

Click!: Care au fost cele mai dificile momente din competiție? Ce a fost cel mai greu de suportat acolo?

Ana Maria Mocanu: A fost o aventură cu de toate și abia aștept să văd și eu  ce se întâmplă acolo pe sticlă! Eu sufăr de foame, nu sunt prietenă deloc cu foamea! Cred că asta a fost cel mai greu că am suferit de foame! 

Eu sunt genul de persoană foarte pofticioasă și care mănâncă extraordinar de mult și atunci o să vedeți ce s-a întâmplat cu mine din cauza foamei.

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