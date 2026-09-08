 Așa arătau Ana Maria Mocanu și Loredana Chivu, de la „Asia Express”, 100% naturale! Cât costă operațiile lor estetice
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Așa arătau Ana Maria Mocanu și Loredana Chivu, de la „Asia Express”, 100% naturale! Cât costă operațiile lor estetice

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Ana Maria Mocanu și Loredana Chivu, foste asistente tv și bune prietene, fac echipă la concursul de supraviețuire „Asia Express” (Antena 1), fiind, de altfel, concurentele cu cele mai multe operații estetice. Iată la ce intervenții au apelat, pentru un look de revistă, dar și cât costă. Vă prezentăm și fotografiile lor de la debut, când erau 100% naturale.

Așa arătau fostele asistente tv Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu, la debutul în televiziune
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Așa arătau fostele asistente tv Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu, la debutul în televiziune Foto: foto: arhiva personala

Loredana Chivu: „Am la sâni câteva operații”

Loredana Chivu (36 de ani), fostă asistentă tv și dansatoare, a dezvăluit că are implant mamar, rinoplastie și că și-a mărit posteriorul:

„Aveam nevoie de silicoane, buze, pentru că nu voiam să mă dau cu gloss întruna. Arată mai bine așa. Toate femeile fac schimbări dacă simt. Am trei intervenții la sâni, primele silicoane au fost un eșec total. Am trecut de la minus 1 la cupa C sau D, la capitolul ăsta stau bine. La buze am injecții, ale mele sunt permanente, nu trebuie să le refac periodic.

Am și o rinoplastie, pentru că am fost obligată, am fost lovită când eram mică, nu putea să respir cu nara stângă. Am umblat şi la forma nasului. Am la sâni câteva operaţii pentru că am avut o problemă. În rest, am injectări”, preciza Loredana Chivu, într-un interviu.

A avut de suferit după mărirea posteriorului

După ce și-a mărit posteriorul, a trecut prin numeroase proceduri de reconstrucție, suferind complicații, urmare a injectării în fese a unei anume substanțe.

Loredana Chivu a deschis un proces civil împotriva respectivei clinici, cerând daune morale de sute de mii de euro pentru traumele fizice și psihice suferite. Instanța a respins însă o parte din pretențiile sale, obligând-o în schimb la plata unor sume considerabile drept cheltuieli de judecată și daune către clinică, în urma nerespectării unor clauze contractuale sau de imagine.

Ana Maria Mocanu: „Am avut complexe fizice”

Nici Ana Maria Mocanu (39 de ani), și ea fostă asistentă tv, nu a ascuns că a apelat la operații estetice, având implant mamar, rinoplastie (operație la nas), blefaroplastie (corectarea pleoapelor), tratament pentru definirea mandibulei și a bărbiei, injectări de mărire a buzelor și tratamente periodice cu botox pentru estomparea ridurilor. Toate astea, pentru un chip și un trup de revistă:

„Am avut complexe fizice, dar nu am avut curaj să mă operez, până la un moment dat. Am făcut intervenția la nas, iar acum sunt perfect mulțumită de rezultat.

„Este important să ai un ritual de îngrijire a tenului”

Știți că nu fac parte din categoria femeilor ipocrite și în momentul în care aleg să îmi fac o intervenție spun ceea ce fac, recunosc. Se văd ridurile de sub ochi și de pe frunte așa că o să am grijă să dispară cu ajutorul botoxului. Știu că vor urma întrebările „dar cremele nu ajută?”, ba da, ajută foarte mult. Este important să ai un ritual de îngrijire a tenului, să nu sari peste demachiere și să ai niște creme bune pentru tenul tău.

„Nu vreau să-mi schimb fizionomia”

Dar ridurile nu se pot trata decât prin această intervenție, injectarea cu botox, bine că există. Sunt niște retușuri, pe care mi le-am dorit de mult timp. Nu vreau să îmi schimb fizionomia, ci să corectez micile imperfecțiuni, care apar odată cu trecerea timpului sau pe care le aveam nativ”, menționa Ana Maria Mocanu, pe Instagram.

Cât costă astfel de operații estetice?

Cât costă însă toate aceste operații estetice? Vă oferim prețurile estimative: o blefaroplastie e între 1.500 și 2.500 de euro, depinde de clinică și de promoție, o rinoplastie costă în jur de 3.500 de euro, dacă e făcută la clinicile din țară, ajungând și la 5.000 de euro, în Turcia. Definire mandibulă și bărbie costă între 400 și 800 de euro ședința, fiind nevoie de 4-5. Pentru mărirea buzelor prețul e în jur de 350 de euro, iar injecțiile cu botox costă între 250 și 400 de euro, procedură care se repetă la 4-6 luni. Iar un implant mamar e între 3.500 și 5.500 de euro.

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