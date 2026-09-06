„Asia Express” începe în seara asta! Lista completă a concurenților. Care este premiul cel mare pus la bătaie de Antena 1

Emisiunea „Asia Express” revine pe micile ecrane cu un nou sezon duminică, 6 septembrie, pe Antena 1. Concurenții se luptă pentru marele premiu, însă nu va fi deloc ușor. Ei vor porni pe Drumul Mătăsii, fiind nevoiți să traverseze Uzbekistanul și China.

Asia Express - Drumul Mătăsii. Foto: Facebook

Cele nouă echipe își vor testa limitele într-o competiție spectaculoasă ce va putea fi urmărită începând de duminică, 6 septembrie. Emisiunea va fi difuzată în zilele de luni, marți și miercuri, începând de la ora 20.30. Românii vor sta trei seri consecutive cu sufletul la gură, susținându-și vedetele preferate din fața televizoarelor.

Cine prezintă „Asia Express”

Frumoasa Irina Fodor rămâne prezentatoarea „Asia Express” și în acest an. Aceasta susține că și experiența sa personală este spectaculoasă. Vedeta ne promite un sezon cu multe surprize și enumeră câteva dintre locațiile pe care le vom vedea.

„Asia Express este una dintre puținele experiențe de televiziune care se scriu în timp real. Nu există repetiții, nu există plase de siguranță și nu există scenarii care să poată anticipa tot ce urmează să se întâmple. De aceea, fiecare sezon vine cu revelații, surprize și situații pe care nimeni nu le-ar putea imagina înainte de start.

Sezonul 9 ne-a purtat pe unul dintre cele mai fascinante trasee de până acum, în inima Drumului Mătăsii. Am pornit din Uzbekistan, un ținut legendar, unde orașe precum Samarkand, Bukhara și Khiva spun povești vechi de secole despre imperii, caravane și întâlnirea dintre lumi. Apoi am ajuns în China, într-o premieră absolută pentru Asia Express și, cred eu, într-unul dintre cele mai spectaculoase capitole din istoria emisiunii”, a spus Irina Fodor.

Cine sunt concurenții din acest sezon „Asia Express”

Ca în fiecare an, echipa de producție vine cu o serie de concurenți determinați să pună mâna pe marele premiu. Vom vedea nouă perechi, într-o formulă inedită, în ipostaze nemaivăzute.

Astfel, pe Drumul Mătăsii vor pleca Cheloo şi Mihai Ban, partenerul lui de la Dakar, Maurice Munteanu şi buna lui prietenă, designerul Connie Preda, Mirela Vaida şi prietena ei, cântăreaţa de muzică populară Oana Tomoiagă, comediantul Radu Isac şi prietenul lui, Eduard Hordilă, fotbalistul Gabi Torje şi luptătorul de wrestling Alin Alexuc Ciurariu, fostele asistente TV Loredana Chivu şi Anamaria Mocanu, influencerii Valerie Lungu şi Alex Gâlcă, Mirela Retegan şi fiica ei Maya, Whats UP şi soţia lui, Miky

Premiul pus la bătaie de producția emisiunii

Efortul concurenților nu este în zadar. Echipa care va face față tuturor provocărilor va putea câștiga marele premiu în valoare de 30.000 de euro. Pe parcursul competiției, echipele vor fi recompensate cu un bonus de 1.000 de euro.