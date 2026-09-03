Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, față în față cu un exorcist la Asia Express. Ce s-a întâmplat în casa bărbatului le-a marcat

Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu fac echipă în noul sezon „Asia Express – Drumul Mătăsii”, iar aventura lor le-a pus deja în fața unor situații pe care, cel mai probabil, nu le vor uita prea curând. Ceea ce trebuia să fie doar o simplă încercare de a găsi un loc unde să doarmă s-a transformat într-o experiență cu totul neașteptată pentru cele două concurente.

Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu fac echipă în noul sezon „Asia Express – Drumul Mătăsii”. Foto: Facebook

După mai multe încercări și refuzuri din partea oamenilor cărora le-au cerut să le găzduiască, Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu au găsit, în cele din urmă, un bărbat care a acceptat să le primească în casa lui, în Uzbekistan. La prima vedere, acesta s-a dovedit a fi foarte amabil și serviabil, însă cele două aveau să afle în scurt timp că gazda lor practică o meserie cel puțin neobișnuită.

Loredana Chivu, curioasă să vadă cum are loc o ședință de exorcizare

Bărbatul le-a dezvăluit că este exorcist și le-a permis celor două vedete să înnopteze în locuința sa. Informația nu a speriat-o pe Loredana Chivu, ba chiar i-a stârnit curiozitatea. Vedeta a vrut să afle mai multe despre activitatea acestuia și să înțeleagă în ce constă o ședință de alungare a demonilor, potrivit Antena1.

Situația a devenit însă mult mai tensionată în momentul în care bărbatul a început să îi vorbească Loredanei despre aspecte personale din viața ei. Acesta i-a spus lucruri legate inclusiv de probleme de sănătate pe care vedeta le-ar fi avut în trecut, dar și alte detalii intime.

Au acceptat cele două concurente să doarmă în casa bărbatului?

Dacă Loredana a fost mai degrabă intrigată de cele auzite, Ana Maria Mocanu a început să se teamă și chiar să se întrebe dacă este o idee bună ca ele să rămână peste noapte în casa bărbatului.

Ce s-a întâmplat mai departe și dacă cele două au reușit să treacă peste momentul care le-a dat fiori, telespectatorii vor putea afla în noul sezon „Asia Express – Drumul Mătăsii”.

Noua aventură a concurenților începe duminică, de la ora 20:00, la Antena 1, când va debuta noul sezon al emisiunii.